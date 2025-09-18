500 से ज्यादा छंटनी के बाद मस्क ने कर्मचारियों को सुनाया एक और फरमान, बोला; बताओ अब तक क्या-क्या किया...

Elon Musk Orders: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बनाने वाली एलन मस्क की कंपनी xAI में हाल ही में 500 कर्मचारियों की छटनी कर दी गई थी. छंटनी के बाद अब एलन मस्क ने अपने बचे हुए स्टाफ को एक और सख्त फरमान सुनाया है. मस्क ने कर्मचारियों से कहा है कि वे पिछले चार हफ्तों में अपने काम और योगदान का पूरा हिसाब-किताब पेश करें. यह कदम उस समय उठाया गया है जब कंपनी AI एक्सपर्ट्स ट्रेनर को और बढ़ रही है और सामान्य AI ट्यूटर टीम में बड़े स्तर पर बदलाव करने जा रही है.

xAI के CEO एलन मस्क ने एक बार फिर अपने स्टाफ से उनके पिछले एक महीने के कामों की जानकारी मांगी है. मस्क ने मेल कर सभी कर्मचारियों से कहा है कि वे पिछले चार हफ्तों में उन्होंने क्या हासिल किया है और आने वाले चार हफ्तों में क्या करने वाले हैं इसका एक पेज का संक्षिप्त जानकारी भेजें.

मस्क की ओर से xAI के कर्मचारियों को ईमेल मिला, जिसमें कहा गया है कि यह काम गुरुवार दोपहर तक पूरा करना है. मस्क का नया फरमान ऐसे समय आया है जब xAI में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है. xAI अब STEM, फाइनेंस, मेडिसिन और सेफ्टी जैसे खास क्षेत्रों में AI एक्सपर्ट्स ट्रेनर को हायर करने की सोच रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यही वजह है कि xAI ने पिछले हफ्ते 500 से ज्यादा डेटा एनोटेटर्स को निकाल दिया, जो ज्यादातर जनरलिस्ट AI ट्यूटर टीम के मेंबर थे.

कंपनी ने कर्मचारियों को ईमेल के जरिए मैसेज किया कि वे जनरलिस्ट AI ट्यूटर की संख्या कम कर रहे हैं. जब इस पर सवाल होने लगे तो xAI ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट के हवाले से कहा कि वे कई क्षेत्रों में नए कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं और AI एक्सपर्ट्स ट्रेनर को लेकर टीम को 10 गुना तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं.

पहले भी मांग चुके हैं जानकारी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दूसरी बार है जब एलन मस्क ने अपने स्टाफ से उनके काम की जानकारी मांगी है. साल 2024 के अगस्त में एक ईमेल के अनुसार कंपनी स्टॉक ऑप्शन कर्मचारी के प्रभाव के आधार पर देने की योजना बना रही थी. इसके लिए कर्मचारियों को अपनी कंपनी में पिछली एक महीने और पिछले बारह महीनों के कामों और उपलब्धियों की जानकारी देनी होगी. उस समय मस्क ने X पर लिखा था कि जो कर्मचारी यह जानकारी नहीं देंगे, उन्हें स्वयं इस्तीफा मान लिया जाएगा.

2020 में भी दिया था ऐसा ही आदेश

इससे पहले जब मस्क ने साल 2022 में ट्विटर खरीदा था, तब उन्होंने कर्मचारियों से कोड की प्रिंटआउट निकालने को कहा था और बाद में उसी प्रिंटआउट को फाड़ने का निर्देश दिया था. इसी बीच फेडरल कर्मचारियों को भी अपने पिछले सप्ताह की उपलब्धियां बताने के लिए ईमेल भेजे गए थे, क्योंकि मस्क व्हाइट हाउस और विभाग के साथ काम कर रहे थे.

