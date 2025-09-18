500 से ज्यादा छंटनी के बाद मस्क ने कर्मचारियों को सुनाया एक और फरमान, बोला; बताओ अब तक क्या-क्या किया...
Advertisement
trendingNow12927021
Hindi Newsटेक

500 से ज्यादा छंटनी के बाद मस्क ने कर्मचारियों को सुनाया एक और फरमान, बोला; बताओ अब तक क्या-क्या किया...

Elon Musk Orders: एलन मस्क की कंपनी xAI में बड़े पैमाने पर छंटनी के बाद एक बार फिर कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. मस्क ने एक बार फिर से सभी कर्मचारियों से पिछले चार हफ्तों में अपनी कामों और उपलब्धियों की जानकारी देने को कहा है. इसके साथ ही उन्होंने एक और सवाल किया है. आइए जानते हैं....

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 18, 2025, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

500 से ज्यादा छंटनी के बाद मस्क ने कर्मचारियों को सुनाया एक और फरमान, बोला; बताओ अब तक क्या-क्या किया...

Elon Musk Orders: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बनाने वाली एलन मस्क की कंपनी xAI में हाल ही में 500 कर्मचारियों की छटनी कर दी गई थी. छंटनी के बाद अब एलन मस्क ने अपने बचे हुए स्टाफ को एक और सख्त फरमान सुनाया है. मस्क ने कर्मचारियों से कहा है कि वे पिछले चार हफ्तों में अपने काम और योगदान का पूरा हिसाब-किताब पेश करें. यह कदम उस समय उठाया गया है जब कंपनी AI एक्सपर्ट्स ट्रेनर को और बढ़ रही है और सामान्य AI ट्यूटर टीम में बड़े स्तर पर बदलाव करने जा रही है.

xAI के CEO एलन मस्क ने एक बार फिर अपने स्टाफ से उनके पिछले एक महीने के कामों की जानकारी मांगी है. मस्क ने मेल कर सभी कर्मचारियों से कहा है कि वे पिछले चार हफ्तों में उन्होंने क्या हासिल किया है और आने वाले चार हफ्तों में क्या करने वाले हैं इसका एक पेज का संक्षिप्त जानकारी भेजें.

मस्क की ओर से xAI के कर्मचारियों को ईमेल मिला, जिसमें कहा गया है कि यह काम गुरुवार दोपहर तक पूरा करना है. मस्क का नया फरमान ऐसे समय आया है जब xAI में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है. xAI अब STEM, फाइनेंस, मेडिसिन और सेफ्टी जैसे खास क्षेत्रों में AI एक्सपर्ट्स ट्रेनर को हायर करने की सोच रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यही वजह है कि xAI ने पिछले हफ्ते 500 से ज्यादा डेटा एनोटेटर्स को निकाल दिया, जो ज्यादातर जनरलिस्ट AI ट्यूटर टीम के मेंबर थे.

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी ने कर्मचारियों को ईमेल के जरिए मैसेज किया कि वे जनरलिस्ट AI ट्यूटर की संख्या कम कर रहे हैं. जब इस पर सवाल होने लगे तो xAI ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट के हवाले से कहा कि वे कई क्षेत्रों में नए कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं और AI एक्सपर्ट्स ट्रेनर को लेकर टीम को 10 गुना तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं.

ये भी पढ़ेंः कैसे एक मोबाइल की वजह से 30 साल बाद पकड़ा गया भारतीय? कहानी सुनकर घूम जाएगा सिर

 

पहले भी मांग चुके हैं जानकारी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दूसरी बार है जब एलन मस्क ने अपने स्टाफ से उनके काम की जानकारी मांगी है. साल 2024 के अगस्त में एक ईमेल के अनुसार कंपनी स्टॉक ऑप्शन कर्मचारी के प्रभाव के आधार पर देने की योजना बना रही थी. इसके लिए कर्मचारियों को अपनी कंपनी में पिछली एक महीने और पिछले बारह महीनों के कामों और उपलब्धियों की जानकारी देनी होगी. उस समय मस्क ने X पर लिखा था कि जो कर्मचारी यह जानकारी नहीं देंगे, उन्हें स्वयं इस्तीफा मान लिया जाएगा.

2020 में भी दिया था ऐसा ही आदेश
इससे पहले जब मस्क ने साल 2022 में ट्विटर खरीदा था, तब उन्होंने कर्मचारियों से कोड की प्रिंटआउट निकालने को कहा था और बाद में उसी प्रिंटआउट को फाड़ने का निर्देश दिया था. इसी बीच फेडरल कर्मचारियों को भी अपने पिछले सप्ताह की उपलब्धियां बताने के लिए ईमेल भेजे गए थे, क्योंकि मस्क व्हाइट हाउस और विभाग के साथ काम कर रहे थे.

ये भी पढ़ेंः Jeff Bezos की कितनी थी Amazon में सैलरी? खुद खोले सारे राज, बोले- कभी नहीं लिए...

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Elon MuskxAI layoffsAI

Trending news

महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
Mehbooba Mufti home arrest
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
PM Modi and Sushila Karki conversation
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
Election Commission
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
नवरात्र पर भक्तों को मिलेंगे देवी के दर्शन, दोबारा शुरू वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra resumes
नवरात्र पर भक्तों को मिलेंगे देवी के दर्शन, दोबारा शुरू वैष्णो देवी यात्रा
'चुनाव आयोग में हमारे आदमी...' हमें अंदर से मिल रही जानकारी; राहुल गांधी का दावा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग में हमारे आदमी...' हमें अंदर से मिल रही जानकारी; राहुल गांधी का दावा
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
Sabarimala temple gold missing
सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- 3 हफ्ते में दो रिपोर्ट
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
Pethapur demolition drive
1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव
'जब मैं नहीं रुका तो मोदी क्यों रुकें', प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बदले शरद पवार
17 September PM Modi birthday
'जब मैं नहीं रुका तो मोदी क्यों रुकें', प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बदले शरद पवार
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
rahul gandhi press conference
EC लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा, CEC वोट चोरों के रक्षक हैं: राहुल गांधी
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
hyderabad heavy rain
हैदराबाद में बारिश का कहर, कमर तक डूबे लोग, कई जगह बाढ़ जैसे हालात, IMD की चेतावनी
;