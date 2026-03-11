Advertisement
trendingNow13136605
Hindi Newsटेकअब सोशल मीडिया पर ही आएगी सैलरी! Elon Musk का मास्टरस्ट्रोक, X पर चैटिंग ही नहीं, पैसों का भी होगा लेन-देन

अब सोशल मीडिया पर ही आएगी सैलरी! Elon Musk का मास्टरस्ट्रोक, X पर चैटिंग ही नहीं, पैसों का भी होगा लेन-देन

Elon Musk X Money: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का चेहरा अब पूरी तरह बदलने जा रहा है. एलन मस्क ने X यूजर्स को नई सुविधा देने के लिए X Money के लॉन्च का संकेत दे दिया है. दिग्गज पेमेंट कंपनी Visa के साथ X की हुई इस डील ने साफ कर दिया है कि अब X केवल विचारों के आदान-प्रदान का जरिया नहीं बल्कि एक डिजिटल बैंक की भूमिका निभाने की भी तैयारी कर रहा है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 11, 2026, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब सोशल मीडिया पर ही आएगी सैलरी! Elon Musk का मास्टरस्ट्रोक, X पर चैटिंग ही नहीं, पैसों का भी होगा लेन-देन

Elon Musk X Money: क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऐप पर आप दुनिया भर की खबरें पढ़ते हैं उसी ऐप से अपने दोस्तों को पैसा भेज सकेंगे या अपनी ग्रोसरी का पेमेंट कर सकेंगे? दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने जिस एवरीथिंग ऐप का सपना ट्विटर खरीदते समय देखा था, वह अब हकीकत बनने जा रहा है. मस्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नया फीचर X Money लाने जा रहे हैं. Visa जैसी दिग्गज कंपनी के साथ हाथ मिलाकर मस्क ने साबित कर दिया है कि X अब केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल पावरहाउस बनने की राह पर है. अगले महीने से शुरू हो रहे इसके पब्लिक एक्सेस के साथ ही डिजिटल पेमेंट की दुनिया में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है.

क्या है X Money?
X Money एक इन-ऐप पेमेंट सिस्टम है. यानी अब आपको पैसे भेजने या पेमेंट करने के लिए X से दूसरे ऐप पर जाने की जरूरत नहीं होगी. इस सर्विस के जरिए यूजर्स एक-दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे और प्लेटफॉर्म पर ही पैसों का लेनदेन कर सकेंगे. मस्क अपने प्लेटफॉर्म X के साथ-साथ बैंकिंग और पेमेंट फीचर्स को एक ही जगह लाना चाहते हैं.

Visa के साथ मिलाया हाथ
पेमेंट सर्विस को सेफ और ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार बनाने के लिए X ने पेमेंट कंपनी Visa के साथ हाथ मिलाया है. इस पार्टनरशिप से यह फायदा होगा कि

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स सीधे ऐप से पूरी तरह सेफ पेमेंट कर सकेंगे.

रेगुलेटरी और कानूनी नियमों को पूरा करने में आसानी होगी.

लेनदेन में बैंक जैसी सेफ्टी मिलेगी.

एवरीथिंग ऐप बनाना चाहते हैं मस्क
एलन मस्क ने 2022 में 44 अरब डॉलर में ट्विटर खरीदने के बाद से ही इस प्लेटफॉर्म को चैटिंग ऐप तक सीमित नहीं रखना चाहते थे. वे इसे चीन के वीचैट की ही तरह बनाना चाहते हैं जहां मैसेजिंग, वीडियो, स्ट्रीमिंग और बैंकिंग सब कुछ एक ही जगह हो. X Money इसी विजन का एक हिस्सा माना जा रहा है.

ये भी पढे़ंः अब AI बॉट्स के 'फेसबुक' पर फिदा हुए जुकरबर्ग! Meta ने खरीदी वो अनोखी साइट, जिसे..

X का यूजर बेस पूरी दुनिया में फैला है इसलिए X Money का आना ग्लोबल रेमिटेंस यानी विदेशों से पैसा भेजने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल सकता है. भारत जैसे देश में जहां UPI पहले से लोकप्रिय है, X के लिए अपनी जगह बनाना चुनौतीपूर्ण होगा. 

ये भी पढ़ेंः जब भारत में इंटरनेट नहीं था, तब भी अंतरिक्ष में लहराया तिरंगा: ऐसे काम करता था ISRO

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Elon MuskX Money

Trending news

होर्मूज की तरफ नौसेना भेज रहा भारत? ट्रंप ने माइंस बिछाने पर ईरान को दी धमकी
West Asia crisis
होर्मूज की तरफ नौसेना भेज रहा भारत? ट्रंप ने माइंस बिछाने पर ईरान को दी धमकी
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
Assam news
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
DNA
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
DNA
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
मेघालय में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा
Meghalaya News
मेघालय में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा
LPG संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर बनाएं गैस; सरकार से मिलेगी सब्सिडी
LPG Crisis
LPG संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर बनाएं गैस; सरकार से मिलेगी सब्सिडी
हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज
AIR INDIA
हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज