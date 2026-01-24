बूढ़ा होना अब बीते जमाने की बात! Elon Musk ने दावोस में खोला 'अमर' होने का राज, मंगल तक पहुंचेगी आपकी यादें

Elon Musk On Reverse Aging: क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब बुढ़ापा सिर्फ किताबों में पढ़ा जाने वाला शब्द बनकर रह जाएगा? जिस मौत और बढ़ती उम्र को आज अटल सत्य माना जाता है उसे टेक जगत के दिग्गज एलन मस्क अब एक सुलझने वाली पहेली बता दिए हैं. दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में बोलते हुए स्टारलिंक के मालिक मस्क ने न सिर्फ उम्र को रोकने का दावा किया बल्कि डिजिटल अमरता का एक ऐसा ब्लूप्रिंट पेश किया जो इंसानों की यादों को स्पेस तक लेकर जाएगा. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्या है मस्क का यह चौंकाने वाला फ्यूचर प्लान.

एलन मस्क ने एक बार फिर अपने विजन से पूरी दुनिया को चौंका दिया है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ब्लैकरॉक के CEO लैरी फिंक से बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि भविष्य में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है और इतना ही नहीं उसे बदला भी जा सकता है.

उम्र बढ़ना कोई रहस्य नहीं- मस्क

मस्क का मानना है कि उम्र बढ़ना कोई ऐसी रहस्यमयी चीज नहीं है जिसे न समझा जा सके. उन्होंने बताया कि जब हमें यह पता चलेगा कि बुढ़ापे का असली कारण क्या है तो हमें यह बहुत ही आसान और स्पष्ट लगेगा. उन्होंने इस दौरान एक उदाहरण देते हुए बताया कि इंसान का पूरा शरीर एक साथ ही बूढ़ा होता है. उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसका बायां हाथ बूढ़ा हो और दायां हाथ जवान. इसका मतलब है कि शरीर के अंदर कोई बायोलॉजिकल क्लॉक हो इसको कंट्रोल करती है.

क्या है मस्क का डिजिटल अमरता का कॉन्सेप्ट?

शारीरिक अमरता के साथ ही एलन मस्क डिजिटल अमरता पर भी खास काम कर रहे हैं. उनकी कंपनी xAI ग्रोकिपीडिया नाम का एक प्लेटफॉर्म ला सकती है. जिसमें-

इंसान अपनी यादें, जीवन की कहानियां और एक्सपीरियंस डिजिटल रूप में सेव कर सकेंगे.

इन यादों की कॉपियां स्पेस, चांद या मंगल ग्रह पर भेजी जा सकती हैं.

मस्क के मुताबिक भले ही शरीर खत्म हो जाए लेकिन आपकी कहानी और यादें ब्रह्मांड में हमेशा के लिए सेफ रहेगी.

ज्यादा जीने के नुकसान भी बताए

हालांकि मस्क ने इसके खतरों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि अगर इंसान बहुत लंबे समय तक जीवित रहने लगेगा तो समाज में नए विचारों का आना बिलकुल बंद हो सकता है. सत्ता और सिस्टम एक ही जगह रुक जाएंगे जिससे दुनिया में क्रिएटिविटी और एनर्जी की कमी हो जाएगा. मस्क ने कहा कि मौत के अपने फायदे हैं जिससे दुनिया बदलती रहे.

