Hindi Newsटेक

Sora 2 की छुट्टी पक्की? Elon Musk ने उतारा AI का 'ब्रह्मास्त्र', पलभर में तैयार कर देगा रियलस्टिक वीडियो

Elon Musk’s Big Grok Update: एलन मस्क ने ग्रोक (Grok) में बड़ा बदलाव किया है. अब आप ग्रोक इमेजिन से आसानी से AI वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, जो देखने में बिलकुल रियल लगते हैं. मस्क का दावा है कि यह वीडियो 15 सेकंड से भी कम समय में बन कर तैयार हो जाती है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 07, 2025, 12:25 PM IST
Grok AI Video: एलन मस्क की कंपनी xAI ने अपने  Grok Imagine प्लेटफॉर्म में एक बड़ा अपडेट किया है. इस लेटेस्ट 0.9 वर्जन से अब तेज, स्मार्ट और बिल्कुल रियल जैसी दिखने वाले AI वीडियो बनाई जा सकती हैं. यह नया अपडेट OpenAI के Sora 2 के लॉन्च के बाद ही पेश किया गया है.

हाल ही में, गूगल के Gemini AI की रियलस्टिक फोटो की चर्चा हुई थी. इसके बाद से अब लोग एलन मस्क के रियलस्टिक वीडियो क्रिएट करने वाले प्लेटफॉर्म के बारे में जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं. Elon Musk का दावा है कि उनका ये प्लेटफॉर्म 15 सेकंड से भी कम टाइम में वीडियो को तैयार कर सकता है.

Grok Imagine के स्पेशल फीचर्स
मस्क ने X पर अपनी एक पोस्ट में बताया कि Grok Imagine के नए अपडेट से टेक्स्ट, तस्वीर और वीडियो तुरंत बना सकते हैं. एलन मस्क का दावा है कि Grok 4 सबसे तेज टेक्सट जनरेशन एआई है. उन्होंने कहा है कि ग्रोक इमेजिन वीडियो 15 सेकंड से भी कम वक्त में वीडियो तैयार कर देता है. मस्क ने यूजर्स को ग्रोक के वॉयस फर्स्ट इंटरफेस को भी यूज करने को कहा है. इसमें आप बिना टाइपिंग किए, ओपन ऐप इन वॉइस मोड से ही ऐप चला सकते हैं. जिससे यह ऐप और भी तेज और यूजर फ्रेंडली बनता है.

यूजर ने ऐसे बनाई ग्रोक इमेजिन से वीडियो
Grok के लेटेस्ट अपडेट के बाद एक यूजर ने ग्रोक इमेजिन फीचर को एक फ्यूचरिस्टिक महिला की वीडियो बनाने का प्रॉम्प्ट दिया. यूजर्स ने उसमें लिखा कि- A human female in a photorealistic style, resembling a real person, blending futuristic and mechanical elements, with an intricately detailed character design inspired by Shiguroi Suijima, featuring a serious expression, her face partially covered by a sleek, reflective visor, shown as a close-up portrait focusing on her upper body and face, bathed in dramatic high-contrast lighting with deep shadows enhancing her features, captured from a low-angle perspective to emphasize her imposing, angular traits, with a soft, glowing aura emanating from her cybernetic implants, her long, flowing synthetic hair cascading over her shoulders in intricate patterns, her attire adorned with sleek, silver filigree patterns that pulse faintly with light, फिर झटपट एक वीडियो बनकर तैयार हो गई. उस वीडियो को यूजर ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया है. 

Grok दे रहा OpenAI के Sora 2 को टक्कर

ग्रोक के लेटेस्ट अपडेट से OpenAI के Sora 2 को बराबर की टक्कर मिलेगी. क्योंकि Grok Imagine से क्रिएट हो रही वीडियो बहुत रियल लग रही है. इन वीडियोज में रिफ्लेक्शन और बाकी की डिटेल्स भी साफ दिखाई देती हैं. अब OpenAI को खुद को साबित करना होगा कि उनका Sora 2 ग्रोक से कितना बेहतर है.

