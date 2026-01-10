बैन की धमकी के बाद X का बड़ा फैसला! अब Grok पर फ्री में नहीं कर पाएंगे इमेज एडिट, बिकिनी ट्रेंड ने बढ़ाई थी मस्क की चिंता

एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पिछले कई दिनों से खूब चर्चा में रहा है. इसके AI चैटबॉट ग्रोक ने अपने इमेज एडिटिंग कैपेबिलिटी से कई लोगों को हैरान कर दिया. इसकी वजह से Grok का गलत और आपत्तिजनक इस्तेमाल हो रहा था. इसमें कुछ यूजर्स ने ग्रोक की मदद से लोगों की तस्वीरों को बदलकर उसको अभद्र और अश्लील बना दिया था. अब इस पर रोक लगाने कि लिए X ने Grok की इमेज एडिटिंग सुविधा को केवल पेड यूजर्स के लिए सीमित कर दिया है. ग्रोक एआई बिकिनी इमेज ट्रेंड के कारण भारत और ब्रिटेन सहित कई देशों ने कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा था.

क्या था पूरा मामला?

बीते कुछ दिनों से X के AI ग्रोक से लोगों की तस्वीरों को बिना अनुमति अश्लील या गलत रूप में बदलकर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा था. इसमें खास तौर पर महिलाओं की तस्वीरों को गलत रूप में बदलकर शेयर किया जा करा था. कई देशों में इस ट्रेंड की खूब आलोचना हुई. देशों ने इसे लेकर सवाल उठाया कि क्या X अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहा है? भारत सरकार ने भी इस पर कड़ा स्टैंड लेते हुए कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा तो ब्रिटेन में इसे बैन तक करने की बात कह दी. इसी बढ़ते दबाव के बाद कंपनी ने अब यह तय किया कि फ्री यूज़र Grok से फोटो एडिट या नई तस्वीर नहीं बना पाएंगे. अब यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने X का पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है.

अब क्या होगा?

Grok से फोटो एडिट करने की सुविधा को पेड सब्सक्राइबर के लिए करने पर एक्स का तर्क है कि अब यूजर की पहचान करना आसान होगा. इससे गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी. कंपनी का मानना है कि इससे डीपफेक और फर्जी तस्वीरों का दुरुपयोग कम होगा. हालांकि, अब एक्स के इस फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि सिर्फ पैसे लेने से समस्या खत्म नहीं होगी. अगर तकनीक ही गलत इस्तेमाल करने लायक है, तो उसे और सुरक्षित बनाना ज्यादा जरूरी है.

भारत सरकार ने लिया था कड़ा स्टैंड

ग्रोक एआई के बिकिनी ट्रेंड पर भारत सरकार ने भी कड़ा स्टैंड लिया था. सरकार ने कहा था कि भारत में इस तरह के कंटेट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद इस तरह के कंटेट को तुरंत हटाना होगा. सरकार ने कंपनी से कहा कि उसे यह बताना होगा कि भविष्य में इस तरह के ट्रेंड को रोकने के लिए वह क्या कदम उठा रही है. उसके बाद X ने साफ किया है कि अगर कोई यूज़र AI का इस्तेमाल गैरकानूनी या गलत तरीके से करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अब देखने वाली बात यह होगी कि यह पेड सिस्टम डीपफेक के खतरे को कम कर सकता है या नहीं.

ब्रिटेन ने मामले को बताया था बेहद गंभीर

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Keir Starmer ने भी X के AI चैटबॉट को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी. ब्रिटिश अखबार Telegraph की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला इतना गंभीर है कि अब X पर कार्रवाई करने के सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि X को तुरंत इस तरह के कंटेंट को हटाना होगा. अगर ऐसी नहीं हुआ तो X ऐप को ब्रिटेन में पूरी तरह ब्लॉक भी किया जा सकता है.

