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Hindi Newsटेकइंसानों को अमर कर देंगे Elon Musk! ₹1.7 लाख करोड़ की TeraFab फैक्ट्री में बनेगी सबसे घातक AI चिप, जानिए पूरा सच

इंसानों को 'अमर' कर देंगे Elon Musk! ₹1.7 लाख करोड़ की 'TeraFab' फैक्ट्री में बनेगी सबसे घातक AI चिप, जानिए पूरा सच

Elon Musk TeraFab Project: Elon Musk ने एक बार फिर दुनिया को अपनी योजनाओं से चौंका दिया है. उन्होंने टेराफैब (TeraFab) नाम की एक बड़ी AI चिप कंपनी (AI Chip Factory) बनाने की घोषणा की है. मस्क का दावा है कि यह प्रोजेक्ट न केवल इंसानों को अमर (Immortal) बनाने में मदद करेगा, बल्कि एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन (Galactic Civilisation) की नींव भी रखेगा.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:47 AM IST
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इंसानों को 'अमर' कर देंगे Elon Musk! ₹1.7 लाख करोड़ की 'TeraFab' फैक्ट्री में बनेगी सबसे घातक AI चिप, जानिए पूरा सच

Elon Musk TeraFab Project: टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने एक बार फिर ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और टेक वर्ल्ड में खलबली मचा दी है. जब लोग एआई (AI) और रोबोट्स के बारे में सोच ही रहे थे, तब मस्क ने टेराफैब (TeraFab) का एलान कर दिया है. यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि एक ऐसी मशीन है जो गैलेक्टिक सिविलाइजेशन (Galactic Civilisation) यानी ग्रहों के पार इंसानी बस्तियां बसाने की नींव रखेगी. इसकी सबसे चौंकाने वाली बात मस्क का वह दावा है जो कहता है कि इसकी मदद से इंसान अमर (Immortal) हो सकता है. यह कंपनी टेक्सास के ऑस्टिन में लगभग 1.7 लाख करोड़ की लागत से बनाई जाएगी. इसका उद्देश्य सालाना 1 टेरावॉट (1 Trillion Watts) की कंप्यूटिंग पावर पैदा करना है. आइए, समझते हैं कि मस्क का यह 'फ्यूचरिस्टिक' प्लान क्या है.

क्या है ये 'TeraFab' और ये क्या करेगी?

टेराफैब मस्क की अब तक की सबसे फ्यूचरिस्टिक योजना है. यह एक ऐसी विशालकाय फैक्ट्री होगी जो दुनिया के सबसे एडवांस एआई चिप्स बनाएगी. ये चिप्स इतने ताकतवर होंगे कि वे इंसानी दिमाग की तरह सोच सकेंगे और खरबों डेटा पॉइंट्स को पलक झपकते ही प्रोसेस कर लेंगे. टेराफैब से निकलने वाले चिप्स ऑप्टिमस (Optimus) रोबोट्स और टेस्ला की कारों को सुपर इंटेलिजेंट बनाएंगे.

क्या है इंसान को 'अमर' बनाने का चक्कर?

मस्क का मानना है कि बुढ़ापा और मौत सिर्फ एक बायोलॉजिकल एरर (biological error) हैं. टेराफैब के चिप्स और न्यूरालिंक (Neuralink) की टेक्नोलॉजी मिलकर इंसान की यादों, व्यक्तित्व और चेतना (Consciousness) को डिजिटल रूप में सेव कर सकेंगे. अगर सरल भाषा में कहें तो, अगर आपका शरीर साथ छोड़ दे, तो आपकी आत्मा या दिमाग को एक रोबोटिक शरीर या कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जा सकेगा. मस्क इसे 'डिजिटल इमोर्टालिटी' कहते हैं. जिससे आपका शरीर तो मिट जाएगा, लेकिन आपकी सोच और यादें हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी.

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ब्रह्मांड पर राज करने की तैयारी

मस्क सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहना चाहते. टेराफैब का मकसद ऐसे एआई सिस्टम बनाना है जो मंगल (Mars) और उसके आगे के ग्रहों पर इंसानी बस्तियां बसाने में मदद करें. ये चिप्स स्पेसक्राफ्ट को बिना किसी इंसानी मदद के हजारों साल तक चलाने की क्षमता रखेंगे. मस्क का सपना है कि इंसान एक मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बने और टेराफैब उसका इंजन हो.

क्या ये सब सच में मुमकिन है?

आलोचक इसे मस्क का एक और हवाई किला बता रहे हैं, लेकिन मस्क के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए (स्पेसएक्स और टेस्ला की सफलता), वैज्ञानिक इस पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं. हालांकि, नैतिक और टेक्नोलॉजिकल चुनौतियां बहुत बड़ी हैं. क्या एक डिजिटल इंसान वाकई 'इंसान' कहलाएगा? या क्या हम कुदरत के नियमों से खिलवाड़ कर रहे हैं? ये सभी सवाल लोगों के दिल और दिमाग में चल रहे हैं. फिलहाल, अभी तो मस्क की इस फैक्ट्री का काम शुरू हो चुका है और दुनिया देख रही है कि क्या हम वाकई उस युग में कदम रख रहे हैं जहां मौत सिर्फ एक ऑप्शन होगी, सच्चाई नहीं.

मस्क को क्यों पड़ी खुद की फैक्ट्री की जरूरत?

मस्क का कहना है कि दुनिया की बड़ी चिप कंपनियां (जैसे TSMC, Samsung) उनकी मांग के हिसाब से चिप्स नहीं बना पा रही हैं. उन्हें अकेले ऑप्टिमस रोबोट्स के लिए ही 100-200 गीगावॉट की चिप्स चाहिए. ऐसे में मस्क अपनी कंपनियों (Tesla, SpaceX, xAI) को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं. ऐसे में टेराफैब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि मानवता के आने वाले समय का एक दांव है. अगर यह सफल होता है, तो हम वाकई में एक साइंस फिक्शन वाली दुनिया में कदम रख देंगे.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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