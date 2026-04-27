WhatsApp की छुट्टी करने आया Elon Musk का XChat! मिलेंगे वो फीचर्स जो Mark Zuckerberg के ऐप में नहीं

मैसेजिंग ऐप्स की दुनिया में अब एक नया नाम जुड़ गया है. Elon Musk की कंपनी X Corp. ने अपना नया ऐप XChat लॉन्च कर दिया है, जो अब iPhone और iPad यूजर्स के लिए उपलब्ध है. यह ऐप खासतौर पर प्राइवेट कम्युनिकेशन पर फोकस करता है और दावा करता है कि इसमें न विज्ञापन हैं और न ही यूजर ट्रैकिंग. ऐसे में यह उन लोगों के लिए दिलचस्प विकल्प बन सकता है जो WhatsApp जैसे ऐप्स का विकल्प तलाश रहे हैं.

क्या खास है XChat में

XChat की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्राइवेसी है. यह ऐप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ आता है, यानी आपकी चैट सिर्फ आप और सामने वाला ही पढ़ सकता है. इसमें कोई विज्ञापन नहीं दिखते और यूजर की गतिविधि को ट्रैक भी नहीं किया जाता. इसके अलावा, यूजर्स को मैसेज एडिट या सभी के लिए डिलीट करने का ऑप्शन मिलता है.

ऐप में disappearing messages का फीचर भी है, जिसमें आप तय कर सकते हैं कि मैसेज कितनी देर बाद अपने आप हट जाए. इसके साथ ही बड़े फोटो, वीडियो और फाइल्स आसानी से शेयर किए जा सकते हैं. ग्रुप चैट का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे एक साथ कई लोगों से बातचीत की जा सकती है. प्राइवेसी को और मजबूत करने के लिए इसमें स्क्रीनशॉट ब्लॉक करने का फीचर भी शामिल है.

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किन डिवाइसेज पर करेगा काम

XChat फिलहाल iPhone और iPad पर उपलब्ध है. इसे इस्तेमाल करने के लिए iPhone में iOS 26 या उससे नया वर्जन होना जरूरी है, जबकि iPad यूजर्स के लिए iPadOS 26 या उससे ऊपर का वर्जन चाहिए. यानी पुराने डिवाइस वाले यूजर्स को इसे चलाने में दिक्कत हो सकती है.

ऐसे करें XChat डाउनलोड

अगर आप XChat डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस काफी आसान है. सबसे पहले अपने iPhone या iPad में App Store खोलें. इसके बाद सर्च बार में “XChat” टाइप करें. जब X Corp. का ऐप दिखे, तो “Get” पर टैप करके डाउनलोड शुरू करें. डाउनलोड के दौरान आपको Face ID, Touch ID या Apple ID पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करना होगा. इंस्टॉल होने के बाद ऐप आपके डिवाइस में दिखाई देने लगेगा और आप इसे खोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस्तेमाल शुरू करने का तरीका

XChat को इस्तेमाल करना भी काफी आसान है. ऐप खोलने के बाद आपको अपने मौजूदा X अकाउंट से लॉगिन करना होगा, यानी नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. इसके बाद सिक्योरिटी के लिए एक PIN सेट करना होगा, जिससे आपकी चैट सुरक्षित रहे.

ऐप जरूरी परमिशन जैसे कॉन्टैक्ट्स एक्सेस मांग सकता है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से अनुमति दे सकते हैं. इसके बाद आप अपने X नेटवर्क से किसी कॉन्टैक्ट को चुनकर नई चैट शुरू कर सकते हैं और मैसेज, फोटो या फाइल्स सुरक्षित तरीके से भेज सकते हैं.

क्या WhatsApp को टक्कर दे पाएगा?

XChat का फोकस साफ तौर पर प्राइवेसी और सिंपल एक्सपीरियंस पर है. बिना विज्ञापन और बिना ट्रैकिंग जैसे फीचर्स इसे अलग बनाते हैं. हालांकि, यह अभी नया ऐप है और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने यूजर्स इसे अपनाते हैं और यह रोजमर्रा के इस्तेमाल में कितना भरोसेमंद साबित होता है.