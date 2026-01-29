इंसानी दिमाग में फिट होगी Blindsight, जन्म से अंधे लोग भी देख पाएंगे दुनिया; Musk ने कर दिया नामुमकिन को मुमकिन!

Neuralink Blindsight: टेक्नोलॉजी की मदद से मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नए युग का आगाज होने जा रहा है!टेक जगत के दिग्गज और बिजनेसमैन एलन मस्क ने एक बार फिर अपने दावे दुनिया को हैरान कर दिया है. एलन मस्क ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि न्यूरालिंक का Blindsight डिवाइस ह्यूमन ट्रायल के लिए पूरी तरह से तैयार है. यह टेक्नोलॉजी उन मरीजों के लिए संजीवनी का काम करेगा जो नर्व डैमेज या फिर दूसरे कारणों से अपनी दृष्टि ही खो चुके हैं. एक तेज-तर्रार रोबोटिक सर्जरी और दिमाग के साथ तालमेल बिठाने वाली यह चिप कैसे काम करती है और 2026 तक यह टेक्नोलॉजी कितनी बदल जाएगी आइए जानते हैं.

न्यूरालिंक की Blindsight चिप अब इंसानी दिमाग में फिट होने के लिए तैयार हो गई है. यह चिप पूरी तरह से दृष्टिहीन व्यक्तियों को फिर से देखने को क्षमता प्रदान कर सकती है. सिर्फ यही नहीं मस्क का तो यह भी दावा है कि यह टेक्नोलॉजी भविष्य में इंसानी विजन को सुपरह्यूमन लेवल तक ले जाएगी. जहां हम वो भी देख सकेंगे जो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती है.

Neuralink ने घोषणा की है कि वह अपने नए डिवाइस Blindsight को पहली बार किसी इंसान में इम्प्लांट यानी लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसके लिए बस रेगुलेटरी मंजूरी मिलने का इंतजार है.

क्या है Blindsight और यह कैसे काम करेगा?

मस्क के अनुसार यह डिवाइस उन लोगों की सहायता करने के लिए तैयार किया गया है जो पूरी तरह से देख नहीं सकते हैं. हालांकि शुरुआत में इससे मिलने वाली दृष्टि की क्वालिटी कम होगी लेकिन जैसे-जैसे दिमाग इस टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बैठाएगा विजन बेहतर होता चला जाएगा. यह टेक्नोलॉजी सीधे दिमाग को विजुअल सिग्नल भेजने में सहायता करेगी.

सर्जरी में रोबोट दिखाएगा कमाल

न्यूरालिंक अपनी सर्जरी के प्रोसेस को भी बहुत तेज बना रहा है. मस्क की कंपनी का ही नया सर्जिकल रोबोट अब मात्र 1.5 सेकंड में दिमाग के अंदर बारीक धागे फिट कर देगा. पहले इस काम के लिए 1.17 सेकंड लगते थे.

इंसानी आंखों से भी ज्यादा देख सकेंगे आप!

एलन मस्क का विजन सिर्फ खोई हुई रोशनी को वापस लाने तक नहीं है. उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी इंसानों को इन्फ्रारेड, अल्ट्रावॉयलेट और रडार सिग्नल देखने की क्षमता भी दे सकती है. यानी इंसान कुदरती आंखों से भी कहीं ज्यादा और बेहतर देख पाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूरालिंक 2026 के आखिरी तक अपने इस इम्प्लांट का और भी एडवांस वर्जन लाने की तैयारी में है जिसकी क्षमता मौजूदा डिवाइस से तीन गुना ज्यादा होगी.

