अब फैक्ट्री में बनेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन 'सर्जन'; Elon Musk ने बताया पूरा प्लान, इलाज हो जाएगा सस्ता!

Humanoid Robot Doctor: जरा सोचिए अगर किसी बीमारी की सर्जरी में अब इंसानों की जगह रोबोट काम करें वो भी ऐसे ऑपरेशन जो आज तक केवल विशेषज्ञ डॉक्टर ही कर सकते थे. टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने अपने विजन में Optimus ह्यूमनॉइड रोबोट को इसी भूमिका में देखा है. मस्क का दावा है कि यह रोबोट सुपरह्यूमन सर्जरी कर सकेगा, यानी बेहद जटिल और नाजुक ऑपरेशन, जो इंसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 17, 2025, 07:46 AM IST
Humanoid Robot Doctor: दुनिया के सबसे अमीर आदमी और टेस्ला के CEO एलन मस्क ने हाल ही में दावा किया है कि उनका Optimus ह्यूमनॉइड रोबोट भविष्य में इंसानी डॉक्टरों से भी कठिन सर्जरी कर सकता है. मस्क के मुताबिक यह रोबोट ऐसे सुपरह्यूमन ऑपरेशन कर पाएगा जो अभी तक केवल एक्सपर्ट डॉक्टर के ही बस की बात थी. मस्क का विजन है कि अगर ये रोबोट्स फैक्ट्री में बनाए जाएं और दुनिया भर में वितरित हों तो हेल्थकेयर ज्यादा सुलभ और सस्ती हो सकती है. एलन मस्क ने अपने निवेशक रॉन बैरन के साथ बातचीत में बताया कि उनका Optimus ह्यूमनॉइड रोबोट बहुत ही कठिन मेडिकल प्रोसीजर्स कर सकता है वो भी ऐसे काम जो इंसान शायद कर ही न पाए. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी इस तकनीक को अस्पतालों में इस्तेमाल करने तक लंबा रास्ता तय करना है.

मस्क ने टेस्ला इंक. द्वारा तैयार किए जा रहे Optimus ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए अपना बोल्ड विजन पेश किया. उन्होंने तर्क दिया कि यह रोबोट कठिन से कठिन मेडिकल प्रोसीजर कर सकता है जो बहुत से डॉक्टर नहीं कर सकते हैं. मस्क ने जोर देकर कहा कि हेल्थकेयर में सबसे बड़ी बाधा पैसा नहीं है बल्कि एक्सपर्ट डॉक्टर की सीमित संख्या है. उन्होंने कहा कि बहुत ही कम संख्या में एक्सपर्ट सर्जन और विशेषज्ञ हैं और वे पेड़ों पर नहीं उगते हैं. लेकिन अब वे सभी कारखानों में बनाए जाएंगे. उनका तर्क है कि अगर Optimus जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स को बड़े पैमाने पर बनाया और वैश्विक स्तर पर वितरित किया जाता है तो वे इलाज की लागत और कमी को दूर कर सकते हैं.

सर्जिकल प्रिसिजन के लिए 50 एक्चुएटर वाला हाथ
इस विज़न की कुंजी रोबोट की प्रिसिजन है. टेस्ला ने घोषणा की है कि Optimus के अगले संस्करण के हाथ में करीब 50 एक्चुएटर (Actuators) का इस्तेमाल होगा. यह प्रोटोटाइप के 17 से काफी ज्यादा है जो नाजुक ऑपरेशनों के लिए जरूरी है. मस्क ने बताया कि यह हार्डवेयर छलांग रोबोट के लिए मानव क्षमता से ज्यादा कार्यों को संभालने के लिए आवश्यक है.

आसान नहीं है राह
हालांकि मस्क खुद मानते हैं कि यह सिस्टम अभी भी शुरुआती चरण में ही है, जिसे मुख्य रूप से फैक्ट्री और सामान्य-उद्देश्य के कार्यों के लिए तैयार किया गया है. वहीं आलोचकों का कहना है कि ये दावे सिर्फ दावें हैं क्योंकि आज भी रोबोट-सहायता प्राप्त सर्जरी में मानव देख रेख की जरूरत होती है.

फिर भी मस्क अपने विजन को टेस्ला के व्यापक मिशन sustainable abundance के दायरे में रखते हैं जहां ऑटोमेशन इंसानों को कमी से मुक्त करता है. उनके विचार में रोबोट्स द्वारा बड़े पैमाने पर सर्जिकल प्रिसिजन प्रदान करना हेल्थकेयर एक्सेस को नया आकार दे सकता है.

जानकारों का मानना है कि कई इंजीनियरिंग चुनौतियां अभी भी बाकी हैं. लेकिन मस्क को विश्वास है कि Optimus सिर्फ एक फैक्ट्री वर्कर या कंपेनियन बॉट से कहीं ज्यादा होगा. मस्क के अनुसार  अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो यह भविष्य का डॉक्टर है.

