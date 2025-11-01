Advertisement
WhatsApp करता है 'फ्रॉड', दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने लगाया आरोप, अब खुद का लाएंगे X Chat

Elon Musk's XChat: एलन मस्क ने व्हाट्सएप को सीधे चुनौती देने की घोषणा कर दी है. वह जल्द ही X चैट ऐप लॉन्च करने वाले है. एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने व्हाट्सऐप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सुरक्षित नहीं है. हालांकि मस्क ने कोई सबूत नहीं दिया है. अब यह देखना होगा कि एलन मस्क का यह नया ऐप कितना धमाल मचाएगा.

 

Nov 01, 2025, 04:14 PM IST
Elon Musk's XChat Coming Soon: टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने WhatsApp पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है. मस्क का दावा है कि व्हाट्सएप को पता होता है कि लोग क्या मैसेज कर रहे हैं और यह जानकारी उसे यूजर को दिखाए जाने वाले विज्ञापनों को तय करने में मदद करती है. उन्होने इसे एक बड़ी सुरक्षा खामी बताया है. एक्‍स चैट ऐप व्हाट्सएप से कड़ा मुकाबला करेगा.

क्या है Elon Musk का 'X Chat' ऐप?
इस बड़ी सुरक्षा खामी को दूर करने के लिए एलन मस्क ने X Chat नाम से एक नया मैसेजिंग ऐप लाने की घोषणा की है. यह ऐप सीधे WhatsApp से मुकाबला करेगा और इसे अगले कुछ महीनों में ही लॉन्च किया जाएगा. यह ऐप आपके स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जा सकेगा और यह मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के साथ भी इंटीग्रेट होगा.

X Chat में क्या होगा अलग 
एलन मस्क ने दावा किया है कि X Chat ऐप में यूजर्स को बेहतरीन प्राइवेसी और सुरक्षा मिलेगी. इस ऐप में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मिलेगा, जिससे बातचीत पूरी तरह से सीक्रेट रहेगी. मस्क ने कहा है कि उनका नया ऐप जीरो एड्स, जीरो डेटा प्रूफिंग और जीरो कॉम्प्रोमाइज वाला होगा. यानी इसमें कोई भी विज्ञापन नहीं दिखेगा और X भी यूजर्स की चैट को नहीं पढ़ पाएगा.

यह भी पढ़ें: दुनिया का सबसे बड़ा 'डेटा सेंटर' अब अंतरिक्ष में! Elon Musk लगा रहे हैं AI पर बड़ा दांव

यह ऐप बिटकॉइन की तरह पीयर-टू-पीयर सिस्टम पर बेस्ड होगा और डेटा सेफ्टी के लिए किसी थर्ड पार्टी की सर्विस नहीं ली जाएगी. यूजर्स XChat पर एक दूसरे को डायरेक्ट मैसेज कर पाएंगे, फाइल शेयरिंग और ऑडियो-वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी.

WhatsApp की सुरक्षा पर बड़ा सवाल
एलन मस्क ने WhatsApp पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्हें साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया है. व्हाट्सएप हमेशा से यह जोर देता आ रहा है कि उसके यूजर्स के मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं, यानी कि उन्हें कंपनी भी नहीं पढ़ सकती है. इसलिए मस्क के इन आरोपों में दम थोड़ा कम दिखता है और इसे XChat को प्रमोट करने का एक स्टंट भी माना जा सकता है.

Wikipedia पर भी किया है वार
यह पहली बार नहीं है जब एलन मस्क ने किसी प्लेटफॉर्म पर हमला बोला हो. WhatsApp को टारगेट करने से पहले, वह विकिपीडिया पर भी हमला कर चेुके है. इसे टक्कर देने के लिए उन्होंने ग्रोकिपीडिया को पेश किया है.

यह भी पढ़ें: जल्दी खत्म हो जाता है मोबाइल डेटा? तुरंत बदलें स्मार्टफोन में ये सेटिंग्स, इंटरनेट की होगी बचत ही बचत

 

