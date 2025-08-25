Elon Musk ने Apple और OpenAI पर किया केस, दिल खोलकर निकाली भड़ास, लगाए गंभीर आरोप

Elon Musk Sues Apple and OpenAI: एलन मस्क की कंपनियों X और xAi ने सोमवार को Apple और OpenAI के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया है. मस्क का आरोप है कि ये दोनों कंपनियां मिलकर ऐसी साजिश रच रही है जिससे AI की दुनिया में बाकी कंपनियों को नुकसान पहुंच सके. Tesla और X के मालिक मस्क ने Apple पर ये भी आरोप लगाया है कि वो अपने App Store में सिर्फ OpenAI के लिए ही बाजार में दबदबा बनी रहै है, जिससे बाकी सभी AI ऐप्स पीछे रह जाएं.

लगाए गए गंभीर आरोप

सीएनबीसी की एक रिपोर्ट की मानें तो इस केस में कहा गया है कि Apple और OpenAI ने स्मार्टफोन और जनरेटिव AI के बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल किया गया. दरअसल, Apple ने OpenAI के ChatGPT को अपने मोबाइल और दूसरे डिवाइसेस में शामिल करते हुए यूजर्स तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से एलन मस्क की कंपनी xAi के चैटबॉट Grok जैसे दूसरे AI टूल्स को अपने App Store में पीछे कर दिया और उन्हें कम रैंकिंग दी.

मस्क ने इसी महीने दी थी चेतावनी

बता दें कि मस्क ने इसी महीने की शुरुआत में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए कहा था कि Apple ऐसा बर्ताव कर रहा है जिससे लगता है कि OpenAI के अलावा कोई दूसरी AI कंपनी App Store पर ऊपर आ ही नहीं सकती. वहीं, मस्क का कहना था कि ऐसा करना पूरी तरह गैरकानूनी है और वह अब वो इस मामले में कानून की मदद लेंगे.

Sam Altman ने दिया था जवाब

इसके बाद OpenAI के CEO Sam Altman ने मस्क को देते हुए अपने एक X पोस्ट में लिखा था, 'यह तो बहुत अजीब दावा है, क्योंकि मैंने तो सुना है कि Elon पर यह आरोप लगे हैं कि वे X के साथ इस तरह छेड़छाड़ करते हैं जिससे उन्हें और उनकी कंपनियों को फायदा मिले और उनके विरोधियों और उन लोगों को नुकसान पहुंचे, जिन्हें वो पसंद नहीं करते.'

लंबे वक्त से चल रहा विवाद

वैसे इससे पहले भी मस्क और ऑल्टमैन आमने-सामने खड़े हो चुके हैं. बता दें कि मस्क ने ही OpenAI की सह-स्थापना की थी. हालांकि, 2018 में उन्होंने इस कंपनी से किनारा कर लिया और अपनी खुद की AI कंपनी xAI शुरू कर दी. लेकिन इसके बाद से ही वह लगातार OpenAI को लेकर विवादों में फंसे बने हुए हैं.