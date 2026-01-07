गूगल से पूछा- क्या अगला साल 2027 होगा? जवाब देखकर Elon Musk ने उड़ाया मजाक, दिया ऐसा रिएक्शन

Advertisement
Hindi Newsटेकगूगल से पूछा- क्या अगला साल 2027 होगा? जवाब देखकर Elon Musk ने उड़ाया मजाक, दिया ऐसा रिएक्शन

मस्क ने Google पर हल्का लेकिन चुभने वाला तंज कसा. उन्होंने एक यूजर की पोस्ट को दोबारा शेयर करते हुए इशारों-इशारों में कहा कि Google सर्च इंजन में अभी काफी सुधार की गुंजाइश है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 07, 2026, 10:39 AM IST
एलन मस्क टेक वर्ल्ड के सबसे चर्चित और पावरफुल लोगों में गिने जाते हैं. वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में मस्क ने Google पर हल्का लेकिन चुभने वाला तंज कसा. उन्होंने एक यूजर की पोस्ट को दोबारा शेयर करते हुए इशारों-इशारों में कहा कि Google सर्च इंजन में अभी काफी सुधार की गुंजाइश है. मस्क का यह कमेंट आते ही प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों का ध्यान इस तरफ चला गया, खास तौर पर उन टेक लवर्स का जो रोज सही जानकारी के लिए Google पर भरोसा करते हैं.

किस पोस्ट पर आया मस्क का रिएक्शन?
जिस पोस्ट ने यह पूरा मामला शुरू किया, वह X यूजर @XFreeze ने शेयर की थी. उन्होंने Google सर्च के एक स्क्रीनशॉट में दिख रही गड़बड़ी को हाइलाइट किया था. Google से सवाल पूछा गया था – “क्या अगले साल 2027 होगा?” इस पर Google ने सही जवाब दिया कि 2026 अगला साल है और उसके बाद 2027 आएगा. यहां तक तो सब ठीक था.

 

लेकिन असली समस्या नीचे दिखाई दे रही जानकारी में थी. उसी सर्च रिजल्ट में 2026 को करंट ईयर यानी मौजूदा साल बताया गया था और लिखा था कि यह गुरुवार से शुरू हो रहा है. साथ ही 2027 को “नेक्स्ट ईयर” दिखाया गया और बताया गया कि वह शुक्रवार से शुरू होगा. एक ही जगह पर दो उलटी-सीधी बातें दिखने से जानकारी पूरी तरह भ्रामक लग रही थी. इसी कन्फ्यूजन पर मस्क ने स्क्रीनशॉट री-शेयर किया और व्यंग्य भरे अंदाज में लिख दिया – “room for improvement”, यानी सुधार की जरूरत साफ नजर आती है.

Google सर्च पर लोग आंख बंद कर लेते हैं भरोसा
Google सर्च इंटरनेट की दुनिया का सबसे पुराना और पॉपुलर टूल है. AI चैटबॉट्स के आने से पहले हर सवाल का पहला जवाब लोग यहीं ढूंढते थे. आज भी करोड़ों यूजर्स छोटे-छोटे फैक्ट से लेकर बड़े और जटिल सवालों तक के लिए Google का ही इस्तेमाल करते हैं. इसलिए जब इस तरह की कोई छोटी भी गलती सामने आती है, तो वह बड़ी चिंता बन जाती है. वजह साफ है—लोग Google पर इतना भरोसा करते हैं कि कई बार बिना सोचे-समझे रिजल्ट को सच मान लेते हैं.

सर्च इंजन भी गलती कर सकते हैं!
मस्क के इस कमेंट ने एक बड़े सच की याद दिला दी – कि सर्च इंजन भी इंसानों की तरह गलतियां कर सकते हैं. Google अपने एल्गोरिद्म को AI और मशीन लर्निंग की मदद से लगातार बेहतर बना रहा है. फिर भी कई बार फीचर्ड स्निपेट या इंस्टेंट आंसर अलग-अलग डेटा सोर्स से तैयार होते हैं, जो हमेशा एक-दूसरे से मेल नहीं खाते. नतीजा यह होता है कि हाई कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई गई जानकारी भी गलत निकल सकती है.

क्रॉस-चेक करना जरूरी है
भले ही यह गड़बड़ी छोटी लगे, लेकिन अगर मामला तारीख, पैसों, सेहत या कानून से जुड़ा हो, तो कन्फ्यूजन बढ़ सकता है. इसलिए यूजर्स को हमेशा जरूरी जानकारी को दोबारा चेक करने की आदत डालनी चाहिए.

डिजिटल दौर में बढ़ रहा है AI का भरोसा
आज के समय में Google अकेला विकल्प नहीं रह गया है. नए AI बेस्ड टूल्स तेजी से मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं, जो ज्यादा साफ, सही और ट्रांसपेरेंट जवाब देने का दावा करते हैं. मस्क का बयान भले ही मजाकिया अंदाज में आया हो, लेकिन इसके पीछे एक असली चिंता छिपी है. उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि बड़े-बड़े टेक प्लेटफॉर्म भी पूरी तरह गलतियों से मुक्त नहीं हैं.

मस्क का तंज या सही मुद्दा?
X पोस्ट पर एलन मस्क की बात कई लोगों को सिर्फ सरकास्टिक लगी, लेकिन असल में उन्होंने एक जरूरी सवाल उठाया है – डिजिटल जानकारी की विश्वसनीयता का. Google जैसी कंपनियां लगातार अपने सिस्टम सुधार रही हैं, फिर भी यूजर्स को समझना होगा कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भगवान नहीं है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

Elon MuskgoogleGoogle search

