Elon Musk की बेटी के एक बयान से मचा हड़कंप, बोलीं- पैसों के बिस्तर पर नहीं सोती, जेब में सिर्फ...
टेस्ला और SpaceX के मालिक एलन मस्क की सबसे बड़ी बेटी विवियन विल्सन ने अपने जीवन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वह तीन रूममेट्स के साथ रहती हैं और दुनिया के सबसे अमीर पिता के बावजूद उनकी जिंदगी साधारण है. विवियन ने यह भी साफ किया कि उनके पिता के साथ उनका कैसा रिलेशन हैं. आइए जानते हैं...

 

Sep 04, 2025, 12:12 PM IST
Elon Musk Daughter Vivian Wilson: दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला-SpaceX के मालिक एलन मस्क की बेटी विवियन विल्सन ने अपने जीवन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपने जीवन को लेकर 21 वर्षीय विवियन विल्सन ने कहा कि  लोग उन्हें अरबपति की बेटी समझकर उनकी संपत्ति का अनुमान बहुत ज्यादा लगाते हैं लेकिन सच्चाई बिलकुल अलग है. वह वास्तव में आर्थिक रूप से स्वतंत्र और नार्मल लाइफ जी रही हैं.

विवियन अब मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं. उन्होंने द कट मैग्जीन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वह तीन रूममेट्स के साथ रहती हैं क्योंकि यह सस्ता पड़ता है. इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि उनके पास पास लाखों-करोड़ों डॉलर नहीं हैं और वह साधारण जिंदगी जी रही हैं.

अमीर पिता लेकिन जीवन साधारण
विवियन ने बताया कि उनकी मां आर्थिक रूप से समृद्ध हैं और उनके पिता एलन मस्क के पास बहुत ज्यादा दौलत है. लेकिन उन्होंने खुद को इस दौलत से अलग रखा है. उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ईमार बनने की बिलकुल भी इच्छा नहीं है. विवियन के मुताबिक मेरे पास रहने के लिए जगह है, अच्छे दोस्त हैं, खाने-पीने की सुविधा है और थोड़ी बहुत खर्च करने के पैसा है. उन्होंने कहा कि इस मायने में मैं अपने उम्र के कई लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हूं.

बचपन और पढ़ाई
बातचीत में विवियन ने अपने विशेषाधिकारों से भरे बचपन पर भी बात की है. उन्होंने कहा कि एक ऐसे प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ाई की जहां ज्यादातर नेपो बेबीज पढ़ते थे. उनकी क्लास में हॉलीवुड सितारों ग्वेनेथ पाल्ट्रो और क्रिस मार्टिन की बेटी एपल भी थीं.

 AI के कारण मोटिवेशन की कमी
विवियन को बचपन से ही कई भाषाएं सिखाई गई जिनमें कोरियन, चीनी, जापानी और स्पेनिश शामिल हैं. उन्होंने कनाडा और जापान दोनों देशों में अपनी कॉलेज की पढ़ाई की है, लेकिन पढ़ाई अधूरी छोड़ दी. उनका कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते प्रभाव के कारण उनमें मोटिवेशन की कमी हो गई.

मॉडलिंग से बना रही हैं नई पहचान

विवियन अब एक एजेंट के माध्यम से मॉडलिंग कर रही हैं और हाल ही में टीन वोग के कवर पर नजर आईं. हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें फेमस होने का शौक नहीं है. उन्होंने बताया कि उन्होंने लंबे समय तक यह कोशिश की कि लोग उन्हें सिर्फ एलन मस्क की बेटी के रूप में न जानें.

विवियन ने यह भी बताया कि भले ही उन्हें लोकप्रियता की ज्यादा चाहत नहीं है, लेकिन फेमस होने से मिलने वाला पैसा उन्हें अच्छा लगता है. उन्होंने कहा कि कभी-कभी मुझे अपनी पुरानी, साधारण जिंदगी की याद आती है लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि फेमस होने से मुझे आर्थिक सहायता मिलती है और यह मुझे ठीक लगता है.”

जानिए कैसा है पिता से संबंध
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विवियन मस्क की 14 बच्चों में सबसे बड़ी हैं. साल 2022 में उन्होंने कानूनी रूप से अपना नाम और जेंडर बदल लिया था और तब से उन्होंने अपने पिता से सारे नाते तोड़ दिए हैं. उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पर मस्क की आलोचना की है और एक बार तो उन्हें पैथेटिक मैन-चाइल्ड भी कहा था.

