कुछ यूजर्स ने आरोप लगाया कि Grok महिलाओं और नाबालिगों की अश्लील तस्वीरें बना सकता है. Elon Musk ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. X पर एक पोस्ट में उन्होंने साफ कहा कि Grok किसी भी तरह की न्यूड या गैरकानूनी तस्वीरें नहीं बनाता.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 15, 2026, 08:59 AM IST
Grok बनाता है गंदी-गंदी तस्वीरें... लोगों ने काटा हंगामा तो Elon Musk ने दिया ऐसा रिएक्शन, बोले- वहीं बनाता है, जो...

हाल ही में Elon Musk की AI कंपनी xAI के चैटबॉट Grok को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर विवाद खड़ा हो गया. कुछ यूजर्स ने आरोप लगाया कि Grok महिलाओं और नाबालिगों की अश्लील तस्वीरें बना सकता है. इन दावों के बाद AI द्वारा बनाए गए कंटेंट और उसकी सीमाओं पर फिर से बहस शुरू हो गई. मामला बढ़ता देख xAI ने इमेज जनरेशन फीचर पर पाबंदियां लगाईं और इसे केवल पेड यूजर्स तक सीमित कर दिया.

Elon Musk ने आरोपों पर क्या कहा
Elon Musk ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. X पर एक पोस्ट में उन्होंने साफ कहा कि Grok किसी भी तरह की न्यूड या गैरकानूनी तस्वीरें नहीं बनाता, खासकर नाबालिगों से जुड़ा कंटेंट तो बिल्कुल नहीं. Musk के मुताबिक, उन्हें ऐसे किसी भी मामले की जानकारी नहीं है और सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह कानून तोड़ने वाले किसी भी अनुरोध को तुरंत मना कर देता है.

Musk का दावा: कानून से ऊपर नहीं है AI
Elon Musk ने बताया कि Grok अपने आप कोई तस्वीर नहीं बनाता. AI सिर्फ वही कंटेंट बनाता है, जो यूजर के दिए गए प्रॉम्प्ट पर आधारित होता है. लेकिन अगर कोई यूजर ऐसा प्रॉम्प्ट देता है जो किसी देश या राज्य के कानून के खिलाफ है, तो Grok उसे रिजेक्ट कर देता है. Musk ने यह भी कहा कि Grok द्वारा नाबालिगों की न्यूड इमेज बनाने का “जीरो” उदाहरण मौजूद है.

सेफ्टी सिस्टम को चकमा देने की कोशिशें

Musk ने यह भी माना कि Grok ही नहीं, बल्कि लगभग हर AI सिस्टम को कुछ लोग जानबूझकर गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. कुछ यूजर ऐसे प्रॉम्प्ट डालते हैं जिनका मकसद सेफ्टी सिस्टम को चकमा देना होता है. हालांकि Musk के मुताबिक, अगर ऐसी कोई कमजोरी सामने आती है, तो उसे एक बग की तरह ट्रीट किया जाता है और तुरंत ठीक कर दिया जाता है.

Grok में इमेज जनरेशन कैसे काम करता है
Grok को X प्लेटफॉर्म में एक कन्वर्सेशनल AI के तौर पर इंटीग्रेट किया गया है, जो टेक्स्ट के साथ-साथ इमेज भी बना सकता है. Musk ने साफ किया कि इमेज जनरेशन अपने आप नहीं होती, इसके लिए यूजर को साफ तौर पर कमांड देनी होती है. Grok का बेसिक सिद्धांत यही है कि वह लोकल कानूनों का पालन करे, जिससे यह उन AI सिस्टम्स से अलग बनता है जिनमें कंटेंट मॉडरेशन कमजोर होती है.

AI टूल्स पर बढ़ती वैश्विक नजर
यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनियाभर में जेनरेटिव AI टूल्स की कड़ी जांच हो रही है. पहले भी कई AI प्लेटफॉर्म्स पर आरोप लग चुके हैं कि उनके सेफ्टी गार्डरेल्स कमजोर हैं और वे नुकसानदेह या आपत्तिजनक कंटेंट बना सकते हैं. इसी वजह से अब कंपनियां ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी पर ज्यादा जोर दे रही हैं.

Grok विवाद की असली जड़
इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब X पर कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि सोशल मीडिया पर AI-जनरेटेड अश्लील कंटेंट कितनी आसानी से फैल जाता है. Elon Musk का कहना है कि लोग अक्सर यूजर्स के व्यवहार और सोशल मीडिया एल्गोरिदम को AI की क्षमता से जोड़ देते हैं. उनके मुताबिक, Grok को अवैध इमेज का सोर्स बताना गलत है, क्योंकि AI और प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट के बीच फर्क समझना जरूरी है.

Mohit Chaturvedi

