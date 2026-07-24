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मेरी पार्टनर आधी भारतीय हैं... नस्लवाद के आरोपों पर भड़के एलन मस्क, बेटे 'शेखर' के नाम के पीछे का खोला बड़ा राज

दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने खुद पर लग रहे नस्लवाद के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने अपनी हाफ-इंडियन पार्टनर और बेटे शेखर के भारतीय नाम का जिक्र किया. इसके साथ ही मस्क ने AI को लेकर भी बड़ी बात कह दी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 24, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:05 PM IST
मेरी पार्टनर आधी भारतीय हैं... नस्लवाद के आरोपों पर भड़के एलन मस्क, बेटे 'शेखर' के नाम के पीछे का खोला बड़ा राज

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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