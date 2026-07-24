मेरी पार्टनर आधी भारतीय हैं... नस्लवाद के आरोपों पर भड़के एलन मस्क, बेटे 'शेखर' के नाम के पीछे का खोला बड़ा राज

दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेक जगत के दिग्गज अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क अपने बयानों को लेकर अक्सर ही चर्चा में रहते हैं. एक बार फिर से मस्क ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है, जो चर्चा का विषय बन गया है.एक इंटरव्यू में मस्क ने खुद पर लग रहे नस्लवाद के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने बयानों के चलते आलोचनाओं से घिरे मस्क ने सफाई में अपने निजी जीवन और भारतीय कनेक्शन का हवाला दिया, जो चर्चा का विषय बना.
द इकोनॉमिस्ट की एडिटर इन चीफ जेनी मिंटन बेडॉस को दिए एक इंटरव्यू के दौरान जब मस्क से उनके विवादित पोस्ट्स और राइट-विंग विचारधारा से जुड़ाव पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इन आरोपों को नकार दिया. अपनी टेक कंपनी न्यूरालिंक की एक्जीक्यूटिव और अपनी पार्टनर शिवोन जिलिस का जिक्र करते हुए मस्क ने कहा कि मेरी पार्टनर आधी भारतीय हैं और उनके साथ मेरे चार बच्चे हैं. इनमें से एक बच्चे का नाम एक मशहूर भारतीय भौतिक विज्ञानी के नाम पर रखा गया है, इसलिए यह कहना कि मैं नस्लवादी हूं, पूरी तरह से गलत है."
बता दें कि एलन मस्क और शिवोन जिलिस के बेटे का पूरा नाम स्ट्राइडर शेखर है. मस्क पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि स्ट्राइडर नाम नॉवेल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के किरदार से लिया गया है, वहीं शेखर नाम 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले महान भारतीय-अमेरिकी खगोलभौतिकीविद् सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है.
मस्क ने यह भी दावा किया कि उनकी कंपनियों टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक में हर नस्ल और वर्ग के लोग टॉप पोजीशनों पर काम कर रहे हैं और वहां किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है.
इमिग्रेशन और ब्रिटेन जैसे देशों पर अपनी टिप्पणियों के बारे में बात करते हुए मस्क ने साफ किया कि उनकी चिंता नस्ल या धर्म को लेकर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर है. उन्होंने कहा कि वे उन लोगों के खिलाफ हैं जो पश्चिमी देशों के स्थापित नियमों, स्वतंत्रता और कानूनों के विपरीत विचार रखते हैं.
राजनीतिक मुद्दों के साथ ही मस्क ने AI और रोबोटिक्स के भविष्य पर भी अपनी बात रखी. शुरुआती दिनों में AI को मानवता के लिए खतरा बताने वाले मस्क का रुख अब थोड़ा बदलता नजर आ रहा है. मस्क ने माना कि AI के साथ जोखिम जरूर हैं, लेकिन अब इसकी रफ्तार को रोकना किसी भी देश, कंपनी या व्यक्ति के बस में नहीं है.
उन्होंने कहा कि अब उनका ध्यान AI के बुरे पहलुओं से हटकर इसके फायदों पर है. मस्क के अनुसार, AI और रोबोटिक्स का सबसे संभावित परिणाम यह होगा कि भविष्य में सभी के लिए अपार संसाधन और समृद्धि उपलब्ध होगी.