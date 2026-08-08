/X यूजर्स को झटका! एलन मस्क ने बंद किया पैसे कमाने वाला सबसे पॉपुलर प्रोग्राम, जानें अब कैसे होगी कमाई

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अगर आप भी पोस्ट करके या दूसरों का कंटेंट शेयर करके कमाई करते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है. एलन मस्क ने X पर क्रिएटर रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया है. इस प्रोग्राम के तहत कमाई का आखिरी पेमेंट 11 सितंबर को होगा. हालांकि, क्रिएटर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि मस्क ने पैसे कमाने का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं किया है, बल्कि इसकी जगह एक नया ओरिजिनल कंटेंट रिवॉर्ड प्रोग्राम पेश किया है, जिसमें सिर्फ चुनिंदा और ओरिजिनल पोस्ट करने वालों को ही पैसा मिलेगा.
X ने अपने क्रिएटर रेवेन्यू शेयर प्रोग्राम को बंद करने का फैसला लिया है. इसके तहत आने वाले यूजर्स को आखिरी पेमेंट 11 सितंबर को दी जाएगी. वहीं 7 अगस्त से इस प्रोग्राम में नए साइन-अप्स भी बंद कर दिए गए हैं. बता दें कि इस रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम के जरिए X पर प्रीमियम अकाउंट वाले यूजर्स अपने पोस्ट पर मिलने वाले एंगेजमेंट के आधार पर पैसे कमाते थे. यह फैसला X के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर के अपने पद से हटने के कुछ ही दिनों बाद आया है, हालांकि वे अब भी कंपनी के एडवाइजर हैं.
X की क्रिएटर्स हेड अलेग्रा जाचिया के मुताबिक पुराने प्रोग्राम का तरीका और उसके मकसद सही दिशा में नहीं जा रहे थे. क्रिएटर प्लेटफॉर्म पर नया कंटेंट लाने के बजाय सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में दूसरों का कंटेंट री-यूज कर रहे थे. उन्होंने कहा कि नियम और शर्तें बढ़ाने के बजाय एक नया प्रोग्राम शुरू करना बेहतर समझा गया, जो सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट को बढ़ावा दे सके.
Today, we’re launching Original Content Rewards.
The reality is that Revenue Sharing had reached a point where its incentives were misaligned. Creators should be focused on bringing net new content to the platform instead of maximizing payouts. We could have kept adding more… pic.twitter.com/VJIxqlPrjm
Allegra Jacchia (@allegrajacchia) August 7, 2026
14 अगस्त- पहली पेमेंट
28 अगस्त- दूसरी पेमेंट
11 सितंबर या आसपास- 7 सितंबर तक की कमाई का आखिरी पेमेंट
X का नया प्रोग्राम उन क्रिएटर्स को इनाम देने के लिए बनाया गया है जो अपने मौलिक विचार, रिपोर्टिंग, क्रिएटिविटी या कमेंट्री प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं. इसमें कॉपी-पेस्ट या लो-क्वालिटी कंटेंट पर पैसे नहीं मिलेंगे.
नए सिस्टम के तहत, पात्र क्रिएटर्स के ओरिजिनल कंटेंट पर मिलने वाले क्वालिफाइड इम्प्रेशंस के आधार पर कमाई होगी. इसका पेमेंट हर दो सप्ताह में किया जाएगा. ओरिजिनल कंटेंट में यूजर के अपने थ्रेड्स, वीडियो, मीम्स, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, फोटो और ग्राफिक्स शामिल होंगे. अगर किसी मौजूदा कंटेंट को सही संदर्भ, ह्यूमर या क्रिएटिव एडिटिंग के साथ पेश किया जाता है, तो वह भी इस दायरे में आ सकता है.
यूजर की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वह योग्य देश में रहता हो.
पर्सनल या बिजनेस अकाउंट के साथ X का प्रीमियम प्लान होना जरूरी है.
कम से कम 500 वेरिफाइड फॉलोअर्स होने चाहिए. साथ ही, पिछले 90 दिनों में होम टाइमलाइन पर वेरिफाइड यूजर्स से कम से कम 5,00,000 इम्प्रेशंस मिले हों. इसमें रिप्लाई पर मिले इम्प्रेशंस नहीं गिने जाएंगे.
कंटेंट
यूजर को लगातार ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करना होगा.
शुरुआत में इस नए प्रोग्राम में सिर्फ वही क्रिएटर्स जुड़ सकते हैं जो पहले से रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे. अप्लाई करने वाले क्रिएटर स्टूडियो के जरिए कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट 3 दिनों के अंदर मिलेगा. आवेदन कैंसिल होने पर 90 दिनों बाद फिर से अप्लाई करने का मौका मिलेगा.
नए प्रोग्राम के तहत पहली पेमेंट 28 अगस्त को जारी की जाएगी. वहीं, जो मौजूदा क्रिएटर्स 8 सितंबर या उसके बाद इसके पात्र बनकर एनरोल करेंगे, उन्हें पहली पेमेंट 25 सितंबर को मिलेगी.