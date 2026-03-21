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साजिश नहीं पर 'गुमराह' किया! Elon Musk को X डील में कोर्ट से लगा बड़ा झटका, अब भरना पड़ सकता है अरबों का जुर्माना

Elon Musk Twitter Deal: अमेरिकी बिजनेसमैन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क एक बार फिर से कानूनी विवादों में घिर गए हैं. इस बार मामला साल 2022 में ट्विटर डील से जुड़ा हुआ है, जिसे उन्होंने 44 अरब डॉलर में खरीदा था. अमेरिका की एक फेडरल जूरी ने माना है कि मस्क के कुछ बयान और ट्वीट्स निवेशकों के लिए भ्रामक थे, जिससे बाजार पर असर पड़ा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 21, 2026, 07:11 AM IST
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साजिश नहीं पर 'गुमराह' किया! Elon Musk को X डील में कोर्ट से लगा बड़ा झटका, अब भरना पड़ सकता है अरबों का जुर्माना

Elon Musk Twitter Deal: दुनिया के सबसे अमीर इंसान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के सर्वेसर्वा एलन मस्क एक बार फिर कानूनी चक्कर में फंस गए हैं. इस बार एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को लेकर कानूनी भवंर में फंसते दिख रहे हैं. साल 2022 में ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदने की हाई-प्रोफाइल डील अब मस्क के लिए एक महंगा सबक साबित होती दिखाई दे रही है. अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की एक फेडरल जूरी ने फैसला सुनाया है कि मस्क ने ट्विटर अधिग्रहण के दौरान निवेशकों को 'गुमराह' किया था.

क्या है पूरा मामला?

मस्क और शेयरहोल्डर्स के बीच का यह मामला साल 2022 का है जब एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदने का ऑफर दिया था. इस डील के बीच में ही मस्क ने ट्विटर पर आरोप लगाया था कि प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट्स की संख्या कंपनी के दावों से भी ज्यादा है. मस्क ने इस आधार पर डील से पीछे हटने का प्रयास किया था.
इस इसी को लेकर कोर्ट ने यह माना है कि मस्क ने जानबूझकर कंपनी की साख खराब करने की कोशिश की जिससे वे कम कीमत में सौदा कर सकें. जूरी के मुताबिक मस्क के बयानों और ट्वीट्स के कारण से निवेशकों को बहुत ज्यादा वित्तीय नुकसान हुआ था.

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मस्क दोषी भी और राहत भी

लगबग 3 सप्ताह तक चली सुनवाई और 9 सदस्यों वाली जूरी की तीन दिनों की बहस के बाद यह निष्कर्ष निकला कि-

जूरी ने पाया कि मस्क के 2 ट्वीट्स विशेष रूप से वह जिसमें उन्होंने कहा था कि डील अस्थाई रूप से होल्ड पर है भ्रामक थे.

मस्क के लिए राहत की बात यह है कि कोर्ट ने उनके एक पॉडकास्ट में दिए गए बयानों को धोखाधड़ी नहीं माना.

साजिश से इनकार
इसके साथ ही जूरी ने यह भी कहा था कि मस्क ने निवेशकों को ठगने के लिए कोई बड़ी साजिश या प्लान नहीं बनाया था, लेकिन उनके बयानों ने मार्केट को गलत संदेश जरूर दिया.

अरबों डॉलर का लग सकता है फटका
कोर्ट ने अभी मस्क पर अभी हर्जाने की सही राशि तय नहीं की है, लेकि कानूनी मामलों के जानकारों का मानना है कि यह अरबों डॉलर में हो सकती है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्क को निवेशकों को प्रति शेयर प्रति दिन 3 से 8 डॉलर के बीच हर्जाना देना होगा.

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जब मस्क ने यू-टर्न लिया था
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब मस्क ने X की डील कैंसिल करने की कोशि की थी तब ट्विटर ने उन्हें कोर्ट में घसीट लिया था. ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले मस्क ने अपना फैसला बदला और पुरानी शर्तों यानी 44 अरब डॉलर पर ही ट्विटर को खरीद लिया था. अब उसी दौरान दिए गए बयानों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. 

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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