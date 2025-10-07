फिल्म डायरेक्टर्स की छुट्टी करने चले Elon Musk? Grok पर खेला बड़ा दांव, अगले साल...

Musk's Grok to Make Movies & Games: एलन मस्क का एआई चैटबॉट अक्सर सुर्खियों में बना रहता है.हाल ही में मस्क ने एक पोस्ट में कहा है कि उनका Grok AI चैटबॉट जल्द ही पूरी फिल्म बनाने की क्षमता रखेगा. अगले साल तक ग्रोक एक फिल्म तैयार कर देगा. हाल ही में, अरबपति मस्क ने Grok Imagine वर्जन 0.9 अपडेट को पेश किया है. यह पहले से ज्यादा तेज और रियल दिखने वाले AI वीडियो,टेक्स्ट और इमेज बना सकता है.

ग्रोक का रियलिस्टिक फाइट सीन

X Freeze अकाउंट ने एक वीडियो क्लिप ट्वीट की है. इसमें किसी फिल्म के फाइटिंग सीन जैसा दिख रहा है. यह क्लिप Grok Imagine से तैयार की गई है. वीडियो साझा करते हुए X Freeze ने लिखा कि Grok Imagine बिल्कुल रियल फिल्म के सीन जैसी वीडियो बना सकता है.

फिल्म इंडस्ट्री में आने वाला बदलाव

इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए Elon Musk ने लिखा कि अगले साल के लास्ट तक ग्रोक एटलिस्ट एक देखने लायक फिल्म जरूर बनाएगा. मस्क ने यह भी बताया कि 2027 तक Grok बहुत अच्छी फिल्में बनाने लगेगा. यानी ग्रोक अगले साल से ही फिल्म बनाना शुरू कर देगा.

सीईओ की यह प्लानिंग फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव ला सकती है. AI टेक्नोलॉजी फिल्म निर्माताओं के लिए काम का साबित होगा. इसके जरिए वे अपनी कल्पनाओं को रियल लाइफ में बदल सकते हैं.

यूजर्स को ग्रोक अपनाने की सलाह

एलन मस्क ने यूजर्स से Grok के वॉयस-फर्स्ट इंटरफेस को उपयोग करने को कहा है. यूजर्स ऐप की सेटिंग्स में जाकर 'Open App in Voice Mode' एक्टिवेट कर सकते हैं. इससे यूजर्स बिना टाइप किए डायरेक्ट बोलकर ऐप से काम करवा सकते हैं. इस खास फीचर की मदद से Grok को और भी यूजफुल बनाया जा सकता है.

ग्रोक तैयार करेगा वीडियो गेम्स

ग्रोक फिल्मों के साथ वीडियो गेम्स भी बना सकेगा. DogeDesigner अकाउंट के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए एलन मस्क ने बताया कि xAI गेम स्टूडियो अगले साल के लास्ट तक एक शानदार AI-जनरेटेड गेम पेश करेगा. मस्क के इन पोस्ट्स से क्लियर किया है कि अगले साल तक Grok वीडियो गेम से लेकर फिल्में बनाने तक, कई तरह से मददगार साबित होगा.