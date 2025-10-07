Advertisement
trendingNow12951646
Hindi Newsटेक

फिल्म डायरेक्टर्स की छुट्टी करने चले Elon Musk? Grok पर खेला बड़ा दांव, अगले साल...

Elon Musk's Grok: एलन मस्क ने घोषणा की है कि ग्रोक AI जल्द ही वीडियो गेम्स और फिल्में भी बना सकेगा. xAI के सीईओ मस्क ने हाल ही में एक पोस्ट में इसकी डिटेल्स दी है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 07, 2025, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिल्म डायरेक्टर्स की छुट्टी करने चले Elon Musk? Grok पर खेला बड़ा दांव, अगले साल...

Musk's Grok to Make Movies & Games: एलन मस्क का एआई चैटबॉट अक्सर सुर्खियों में बना रहता है.हाल ही में मस्क ने एक पोस्ट में कहा है कि उनका Grok AI चैटबॉट जल्द ही पूरी फिल्म बनाने की क्षमता रखेगा. अगले साल तक ग्रोक एक फिल्म तैयार कर देगा. हाल ही में, अरबपति मस्क ने Grok Imagine वर्जन 0.9 अपडेट को पेश किया है. यह पहले से ज्यादा तेज और रियल दिखने वाले AI वीडियो,टेक्स्ट और इमेज बना सकता है.

यह भी पढ़ें: Vivo V60e Launch: 6500mAh पावरफुल बैटरी, AI फीचर्स और 200MP कैमरा, कीमत इतनी कि खुश हो जाएगा दिल!

ग्रोक का रियलिस्टिक फाइट सीन

Add Zee News as a Preferred Source

X Freeze अकाउंट ने एक वीडियो क्लिप ट्वीट की है. इसमें किसी फिल्म के फाइटिंग सीन जैसा दिख रहा है. यह क्लिप Grok Imagine से तैयार की गई है. वीडियो साझा करते हुए X Freeze ने लिखा कि Grok Imagine बिल्कुल रियल फिल्म के सीन जैसी वीडियो बना सकता है.

फिल्म इंडस्ट्री में आने वाला बदलाव
इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए Elon Musk ने लिखा कि अगले साल के लास्ट तक ग्रोक एटलिस्ट एक देखने लायक फिल्म जरूर बनाएगा. मस्क ने यह भी बताया कि 2027 तक Grok बहुत अच्छी फिल्में बनाने लगेगा. यानी ग्रोक अगले साल से ही फिल्म बनाना शुरू कर देगा.

सीईओ की यह प्लानिंग फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव ला सकती है. AI टेक्नोलॉजी फिल्म निर्माताओं के लिए काम का साबित होगा. इसके जरिए वे अपनी कल्पनाओं को रियल लाइफ में बदल सकते हैं.

यूजर्स को ग्रोक अपनाने की सलाह
एलन मस्क ने यूजर्स से Grok के वॉयस-फर्स्ट इंटरफेस को उपयोग करने को कहा है. यूजर्स ऐप की सेटिंग्स में जाकर 'Open App in Voice Mode' एक्टिवेट कर सकते हैं. इससे यूजर्स बिना टाइप किए डायरेक्ट बोलकर ऐप से काम करवा सकते हैं. इस खास फीचर की मदद से Grok को और भी यूजफुल बनाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: iPhone 16 Pro Max वालों को लगेगा धक्का! इस कंपनी ने कॉपी कर लिया पूरा लुक, नया फोन देख उड़े होश

 

ग्रोक तैयार करेगा वीडियो गेम्स
ग्रोक फिल्मों के साथ वीडियो गेम्स भी बना सकेगा. DogeDesigner अकाउंट के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए एलन मस्क ने बताया कि xAI गेम स्टूडियो अगले साल के लास्ट तक एक शानदार AI-जनरेटेड गेम पेश करेगा. मस्क के इन पोस्ट्स से क्लियर किया है कि अगले साल तक Grok वीडियो गेम से लेकर फिल्में बनाने तक, कई तरह से मददगार साबित होगा.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Elon MuskGrok

Trending news

वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
Viral Video
वाह! क्या जुगाड़ है... Sandbag से इस राज्य में रोक डाला पूरा फ्लाईओवर: Video
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
khagen murmu
'उनके कान के पीछे चोट आई है, कुछ सीरियस नहीं है',बीजेपी MP से मिलकर क्या बोलीं ममता?
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
Maharashtra news
'बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 31000 करोड़ का ऐलान, अन्नदाता ना उठाएं गलत कदम'
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
Chief Justice of India
'CJI पर जूता उछालना ब्राह्मणवादी मानसिकता' प्रियंका चतुर्वेदी से रहा नहीं गया
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
digital arrest
जम्मू में डिजिटल अरेस्ट में लूटे गए 4.44 करोड़, पाकिस्तान से हो सकता है कनेक्शन
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Rahul Gandhi
'इंडिया में तो कोई नहीं',विदेशी यूनिवर्सिटीज में राहुल गांधी को कौन देता है न्‍योता?
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
AIR INDIA
Air India फ्लाइट से टकराया पक्षी, 158 लोग थे फ्लाइट में सवार; टल गया बड़ा हादसा
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?