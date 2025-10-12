कानूनी पचड़ों से बचाएगा Elon Musk का Grok AI! साइन करने से पहले बताएगा कागजात का पूरा 'चिट्ठा'

Grok AI Legal Advisor: एलन मस्क का AI चैटबॉट Grok लगातार अपने फीचर्स से लोगों के काम को आसान बना रहा है. अब यह केवल सवालो का जवाब देने या गेम खेलने तक सीमित नहीं है बल्कि आपके रोजमर्रा के जरूरी कामों में भी बड़ी मदद करने को तैयार है. अक्सर लोग कानूनी दस्तावेजों या कॉन्ट्रैक्ट को बिना ध्यान से पढ़े ही जल्दबाजी में साइन कर देते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं.
Grok AI Legal Advisor: टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में Elon Musk लगातार चर्चा में बने हुए हैं. उनके द्वारा लॉन्च किया गया Grok AI अब सिर्फ चैट और एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कानूनी दस्तावेजों को समझने और उनका विश्लेषण करने में भी लोगों की सहायता कर रहा है. अक्सर लोग कुछ भी खरीदते समय या फिर कुछ दूसरे लंबे लीगल डॉक्युमेंट को बिना पढ़े साइन कर देते हैं. लेकिन बाद में कुछ ऐसी शर्तें सामने आ जाती हैं जो परेशानी का कारण बन जाती हैं. इस समस्या को दूर अब Grok AI बड़े ही आसानी से करेगा. यह यूजर्स को साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी देखा और उनसे जुड़े संभावित खतरों के बारे में बताएगा.
अक्सर लोग जल्दी में लीगल डॉक्युमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और उन्हें सही से पढ़ते नहीं. नई नौकरी जॉइन करते समय भी ऐसा होता है. कई बार दस्तावेज में ऐसी बातें होती हैं जो भविष्य में आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं. लेकिन इतने सारे पेपर होते हैं कि हर कोई ध्यान से पढ़ नहीं पाता. इसी को अब Elon Musk का Grok बड़े ही आसानी से आपको सारी जानकारी दे देगा.
बस कहिए ये बात-खुद सामने आएगी जानकारी
किसी भी लीगल डॉक्युमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उसे पूरी तरह समझना जरूरी होता है. इसके लिए आप Grok का सहारा ले सकते हैं. इसी को लेकर सोश मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने पोस्ट किया है कि डॉक्यूमेंट को Grok में डालकर कहें: इसे ठीक से पढ़ो और फिर बताओ कि साइन करने से पहले हमें क्या जानना चाहिए. Grok वकील नहीं है लेकिन आपको कानूनी मामलों में पड़ने से बचा सकता है.
मस्क ने कही ये बात
इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए Elon Musk ने लिखा कि इस फीचर को जरूर ट्राई करें. Grok AI की सहायता से आप अपने कानूनी डॉक्यूमेंट को आसानी से समझ सकते हैं और अनजाने में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं. यह आपको किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले जरूरी जानकारी देगा. इसके साथ ही आप AI की मदद से आप और भी कई काम आसानी से कर सकते हैं.
Try it out! https://t.co/1fNuTAAGLd
— Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2025
