कंटेट क्रिएटर्स की मौज! अब Musk के Grok Imagine से बनाएं शानदार सिनेमैटिक शॉर्ट वीडियो, बैकग्राउंड म्यूजिक भी होगा खास

Elon Musk AI Video Tool: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से विकास हो रहा है. आने के साथ ही AI ने पूरी दुनिया के टेक मार्केट में खलबली मचा दी है. हर कोई AI की रेस में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है. इस रेस में दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क भी कूद पड़े है. मस्क की कंपनी xAI ने अपने एआई टूल Grok Imagine 1.0 को बिल्कुल नया बना दिया है. अब यह पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है. इस नए रोलआउट के बाद मस्क का xAI अब ओपनएआई (OpenAI) के सोरा (Sora) और गूगल के वीओ (Veo) को सीधा चैलेंज करने वाला है. इस नए अपडेट के बाद ग्रोक न केवल शानदार वीडियो बनाएगा, बल्कि उसमें जान फूंकने के लिए जबरदस्त ऑडियो भी ऐड करेगा.

Grok पर अब वीडियो होंगे और भी 'HD'

मस्क ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी घोषणा करते हुए इसे ग्रोक का अब तक का सबसे बड़ा उछाल बताया है. अपडेट के बाद अब Grok Imagine 1.0 में यूजर्स 10 सेकंड लंबे वीडियो जनरेट कर सकते हैं. इसके साथ वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाकर 720p रेजोल्यूशन तक कर दिया गया है, जिससे विजुअल्स पहले से कहीं अधिक शार्प और स्मूथ दिखेगा. इस नए फीतर के बाद आपके लिए सोशल मीडिया पर डालने लायक क्लिप्स बनाना और आसान हो गया है.

सिर्फ वीडियो नहीं, अब कहानी के साथ चलेगी आवाज

इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत इसका सिनेमैटिक ऑडियो है. अक्सर एआई वीडियो Silent होते हैं या उनमें ऐसी आवाज होती है जो बैकग्राउंड से मेल नही खाती. लेकिन ग्रोक नए अपडेट के बाद वीडियो के कैरेक्टर को इमोशनल और एक्सप्रेसिव साउंड देगा. इसके बाद अगर वीडियो में कोई कैरेक्टर दुखी है, तो उसकी आवाज में वो दर्द महसूस होगा. इसके साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन के साथ पूरी तरह सिंक (Sync) होगा.

ग्रोक के कमांड समझने में हुआ सुधार

ग्रोक के इस वर्जन में 'प्रॉम्प्ट फॉलोइंग' को लेकर बड़ा सुधार किया गया है. इसका मतलब है कि अगर आप एआई को कुछ बनाने को कहते हैं. लेकिन अचानक आपको कुछ नया याद आ जाता है, और फिर आप बीच में कुछ बदलाव चाहते हैं. पहले इसके लिए आपको शुरू से शुरू करना होता था. लेकिन अब आप फॉलो-अप प्रॉम्प्ट के जरिए पुरानी वीडियो में ही एडिटिंग करवा सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपने एक जंगल का वीडियो बनाया और फिर चाहा कि उसमें बारिश होने लगे, तो बस एक कमांड पर ग्रोक उसे बदल देगा.

पुरानी फोटो में भी आ जाएगी जान

इस नए अपडेट के बाद ग्रोक अब सिर्फ टेक्स्ट से ही नहीं, बल्कि आपकी पुरानी तस्वीरों से भी वीडियो बना सकता है. आप अपने पालतू जानवरों या पुरानी फैमिली फोटोज को अपलोड करके उन्हें एनिमेट कर सकते हैं. मस्क के के अनुसार, पिछले 30 दिनों में इस टूल से 1.24 अरब से ज्यादा वीडियो बनाए जा चुके हैं. लेकिन यह फीचर्स फिलहाल X के प्रीमियम और प्रीमियम प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध हैं.

क्रिएटर्स की होगी मौज

ग्रोक में हुआ यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कंटेंट बनाते हैं. अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स या छोटे वीडियो बनाना चहते है, तो ग्रोक का यह अपडेट आपके लिए बेहद खास हो सकता है. इसमें आप बिना कैमरा, बिना शूटिंग और बिना एडिटिंग के अपने अनुसार कोई भी वीडियो बना सकते है.

