Photoshop की छुट्टी! Grok AI से बनाएं वायरल मीम्स और वीडियो, Imagine टूल मचाएगा धमाल
Advertisement
trendingNow12876570
Hindi Newsटेक

Photoshop की छुट्टी! Grok AI से बनाएं वायरल मीम्स और वीडियो, Imagine टूल मचाएगा धमाल

एलन मस्क ने जब से X (Twitter) पर अपने  Ai चैटबॉट Grok को जोड़ा है, जिसे लोग बड़ी आसानी से यूज कर रहे हैं. लेकिन अब इसमें ग्रोक इमेजाइन एक मजेदार Ai टूल को जोड़ा गया है. अब आप ग्रोक इमेजाइन से अपनी फोटो और वीडियो दोनों बनवा सकते हैं. 

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photoshop की छुट्टी! Grok AI से बनाएं वायरल मीम्स और वीडियो, Imagine टूल मचाएगा धमाल

Elon Musk की कंपनी ने Grok Ai में एक ऐसा टूल जोड़ा है, जिससे यूजर्स फ्री में अपनी वीडियो और फोटो दोनों को बनवा सकते हैं. Grok पर जिस टूल को जोड़ा गया है. उसका नाम Imagine AI है. इस एआई फीचर को एंड्रॉयड यूजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही Open Ai अपना अपडेटेड मॉडल ChatGPT 5 को लॉन्च किया है. 

आपको बता दें कि Google, OpenAI और  Meta AI के पास अपने क्रिएटिव टूल मौजूद है, जो फोटो और वीडियो को जनरेट करते हैं. लेकिन अब Elon Musk का Grok भी आपको मजेदार फोटो के साथ वीडियो भी बना कर दे सकता है. एलन मस्क ने दावा किया है कि  Grok से अब तक 44 मिलियन इमेज क्रिएट की जा चुके हैं. 

fallback

Grok Imagine से फोटो और वीडियो कैसे बनाएं? 
आपको सबसे पहले Grok Ai ऐप को डाउनलोड करना होगा. यह App  Google Play Store और Apple App Store दोनों पर मौजूद है. अब आपको सबसे पहले Grok ऐप को ओपन करना है, फिर इसमें  Imagine टैब पर जाना है. इसके बाद आपको जिस तरह का फोटो चाहिए, उस तरह का प्रॉम्प्ट लिखना है और अपनी फोटो को अपलोड करना है. कुछ समय बाद ये आपको मनचाहा फोटो बनाकर दे देगा. आप चाहे तो एक ही फोटो से अलग-अलग प्रॉम्प्ट देकर फोटो को और दिलचस्प बना सकते हैं. 

जानें कैसे वीडियो बनवाएं
Grok आपको जैसे ही फोटो बनाकर देता है, तो उसके बाद आप उसे दूसरा प्रॉम्प्ट देकर वीडियो में कन्वर्ट करने का कमांड दे कुछ देर बाद ग्रोक आपको एक वीडियो बनाकर दे देगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Grok Imagine का यह फीचर बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं.

About the Author
author img
शहज़ाद खान

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Grok ImagineElon MuskGrok AI

Trending news

Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
Akhilesh Yadav
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
Bhagwant Mann
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
Independence Day
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
KN Rajanna
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
Supreme Court
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
bengaluru news
कुत्तों से बचने के लिए बिल्डिंग में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर,लोग समझ बैठे चोर,जानिए..
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
15 August 1947 History
जिस हिंदू ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, जिन्ना के मरते ही उसे काफिर बना दिया
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
Kishtwar
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
Dadra and Nagar Haveli
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
Rahul Gandhi
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
;