Photoshop की छुट्टी! Grok AI से बनाएं वायरल मीम्स और वीडियो, Imagine टूल मचाएगा धमाल

Elon Musk की कंपनी ने Grok Ai में एक ऐसा टूल जोड़ा है, जिससे यूजर्स फ्री में अपनी वीडियो और फोटो दोनों को बनवा सकते हैं. Grok पर जिस टूल को जोड़ा गया है. उसका नाम Imagine AI है. इस एआई फीचर को एंड्रॉयड यूजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही Open Ai अपना अपडेटेड मॉडल ChatGPT 5 को लॉन्च किया है.

आपको बता दें कि Google, OpenAI और Meta AI के पास अपने क्रिएटिव टूल मौजूद है, जो फोटो और वीडियो को जनरेट करते हैं. लेकिन अब Elon Musk का Grok भी आपको मजेदार फोटो के साथ वीडियो भी बना कर दे सकता है. एलन मस्क ने दावा किया है कि Grok से अब तक 44 मिलियन इमेज क्रिएट की जा चुके हैं.

Grok Imagine से फोटो और वीडियो कैसे बनाएं?

आपको सबसे पहले Grok Ai ऐप को डाउनलोड करना होगा. यह App Google Play Store और Apple App Store दोनों पर मौजूद है. अब आपको सबसे पहले Grok ऐप को ओपन करना है, फिर इसमें Imagine टैब पर जाना है. इसके बाद आपको जिस तरह का फोटो चाहिए, उस तरह का प्रॉम्प्ट लिखना है और अपनी फोटो को अपलोड करना है. कुछ समय बाद ये आपको मनचाहा फोटो बनाकर दे देगा. आप चाहे तो एक ही फोटो से अलग-अलग प्रॉम्प्ट देकर फोटो को और दिलचस्प बना सकते हैं.

जानें कैसे वीडियो बनवाएं

Grok आपको जैसे ही फोटो बनाकर देता है, तो उसके बाद आप उसे दूसरा प्रॉम्प्ट देकर वीडियो में कन्वर्ट करने का कमांड दे कुछ देर बाद ग्रोक आपको एक वीडियो बनाकर दे देगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Grok Imagine का यह फीचर बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं.