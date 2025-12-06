Advertisement
trendingNow13030870
Hindi Newsटेक

Elon Musk के Grok ने पार की हद! एक क्लिक में दुनिया के सामने ला रहा आपकी प्राइवेट जानकारी! अब क्या होगा?

Grok AI Privacy Risk: AI चैटबॉट Grok एक बार फिर विवाद में है. इस बार ग्रोक ऐसा कुछ कर रहा है कि आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक की प्राइवेसी खतरे में आ गई है. AI चैटबॉट एक क्लिक पर लोगों के घर के पते और फोन नंबर जैसी प्राइवेट जानकारी भी बिना किसी रोक-टोक के शेयर कर रहा है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Elon Musk के Grok ने पार की हद! एक क्लिक में दुनिया के सामने ला रहा आपकी प्राइवेट जानकारी! अब क्या होगा?

Grok AI Privacy Risk: दुनिया के सबस अमीर आदमी के AI चैटबॉट Grok एक बार फिर से विवाद के घेरे में आ गया है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एलन मस्क का यह चैटबॉट बिना किसी रोक-टोक के आम लोगों के साथ ही पब्लिक फिगर के घर के पते और दूसरी प्राइवेट जानकारी शेयर कर रहा है. जानकारों ने इसको लेकर चेतावनी दी है कि इस तरह की आसान पहुंच से स्टॉकिंग और पहचान चोरी जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ सकती हैं.

Futurism की रिपोर्ट के अनुसार Grok आसानी से लोगों के घर के पते और प्राइवेट डिटेल्स शेयर कर रहा है जिसमें आम नागरिक भी शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक Grok सिर्फ सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स के डेटा ही नहीं देता बल्कि आम लोगों की भी जानकारी बिना किसी रोक-टोक के शेयर करता है. उदाहरण के लिए Barstool Sports के फाउंडर Dave Portnoy का सही पता भी चैटबॉट ने यूजर्स के पूछने पर बता दिया.

Grok की खतरनाक आदत
Futurism की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जांच में 33 रैंडम नामों को Grok में टाइप किया गया. इसमें से:

Add Zee News as a Preferred Source

10 सही और अपडेटेड पता बताया

7 पुराने पता बताया लेकिन सही पता बताया

4 ऑफिस के पते बताया

कई मामलों में Grok ने एक जैसा नाम वाले दूसरे लोगों के पते भी बता दिए. लेकिन गलत जानकारी देने के बाद भी चैटबॉट ने यूजर्स को ज्यादा सही रिजल्ट के लिए 'खोज को सुधारें' नाम का ऑप्शन दिया.

इसके साथ ही कुछ मामलों में Grok ने Answer A और Answer B के भी ऑप्शन दिए, जिनमें नाम, फोन नंबर और घर के पते भी थे. इसके साथ ही सिर्फ पता पूछने पर भी Grok पूरी डॉसियर की तरह जानकारी दे देता था जैसे ईमेल परिवार के सदस्य और उनकी लोकेशन के बारे में भी जानकारी दे रहा. Futurism के मुताबिक सिर्फ पहला और आखिरी नाम देने पर भी चैटबॉट सही और अपडेटेड जानकारी दे रहा है.

ये भी पढे़ंः GPS ऑफ होने के बाद भी आपका 'पीछा' करता है Google! बचने का सीक्रेट तरीका जान लीजिए

प्राइवेसी का खतरा
Grok के मॉडल कार्ड में लिखा गया है कि यह खतरनाक जानकारी देने से बचने के लिए फिल्टर का उपयोग करता है. लेकिन, Futurism के मुताबिक इसमें स्टॉकिंग, डॉक्सिंग या प्राइवेट जानकारी को भी शेयर कर रहा है. जानकारों का कहना है कि Grok ने पहले से मौजूद सार्वजनिक रिकॉर्ड, सोशल मीडिया और वर्कप्लेस लिस्टिंग को तुरंत क्रॉस-रेफरेंस करके यूजर्स को आसानी से बता रहा है. जिसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है.

ये भी पढ़ेंः कभी MP3 प्लेयर बेचता था... जानिए कैसे बन गया भारत का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Elon Musk GrokGrok AI privacy riskGrok doxing addresses

Trending news

'मैं लौटकर खुश हूं', अब भारत में ही बच्चे को जन्म देंगी बांग्लादेश से लौटीं सोनाली
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', अब भारत में ही बच्चे को जन्म देंगी बांग्लादेश से लौटीं सोनाली
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA
'गीता' और 'गांधी' में भारत-रूस की दोस्ती का सार, पुतिन की यात्रा से क्या हुआ हासिल?
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
DNA
DNA: 15 घंटे बाद शुरू होगी बाबरी का शिलान्यास, पहुंच रहे दुनिया भर के कट्टरपंथी!
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
Gujarat news
गुजरात में अपने विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंकने से भड़की AAP, लगाया ये आरोप
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
Putin India Visit 2025
काली ड्रेस, चौकन्नी नजरें… पुतिन की इस ‘सीक्रेट बॉडीगार्ड’ पर टिकी दुनिया की निगाहें
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
Putin India Visit 2025
दुनिया को रूस और भारत की ताकत दिखा पुतिन दिल्ली से मॉस्को के लिए हुए रवाना
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
Putin India Visit 2025
जब ताज के साए में पत्नी के साथ पहुंचे थे नए नवेले राष्ट्रपति पुतिन
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
PM Modi
PM मोदी ने पुतिन को गिफ्ट में श्रीमद्भगवद्गीता के अलावा ये खास चीजें भी दीं
पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- कुरान शरीफ भी देते
PM Modi
पुतिन को 'श्रीमद्भगवद्गीता' देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा- कुरान शरीफ भी देते