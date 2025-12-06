Grok AI Privacy Risk: दुनिया के सबस अमीर आदमी के AI चैटबॉट Grok एक बार फिर से विवाद के घेरे में आ गया है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एलन मस्क का यह चैटबॉट बिना किसी रोक-टोक के आम लोगों के साथ ही पब्लिक फिगर के घर के पते और दूसरी प्राइवेट जानकारी शेयर कर रहा है. जानकारों ने इसको लेकर चेतावनी दी है कि इस तरह की आसान पहुंच से स्टॉकिंग और पहचान चोरी जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ सकती हैं.

Futurism की रिपोर्ट के अनुसार Grok आसानी से लोगों के घर के पते और प्राइवेट डिटेल्स शेयर कर रहा है जिसमें आम नागरिक भी शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक Grok सिर्फ सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स के डेटा ही नहीं देता बल्कि आम लोगों की भी जानकारी बिना किसी रोक-टोक के शेयर करता है. उदाहरण के लिए Barstool Sports के फाउंडर Dave Portnoy का सही पता भी चैटबॉट ने यूजर्स के पूछने पर बता दिया.

Grok की खतरनाक आदत

Futurism की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जांच में 33 रैंडम नामों को Grok में टाइप किया गया. इसमें से:

10 सही और अपडेटेड पता बताया

7 पुराने पता बताया लेकिन सही पता बताया

4 ऑफिस के पते बताया

कई मामलों में Grok ने एक जैसा नाम वाले दूसरे लोगों के पते भी बता दिए. लेकिन गलत जानकारी देने के बाद भी चैटबॉट ने यूजर्स को ज्यादा सही रिजल्ट के लिए 'खोज को सुधारें' नाम का ऑप्शन दिया.

इसके साथ ही कुछ मामलों में Grok ने Answer A और Answer B के भी ऑप्शन दिए, जिनमें नाम, फोन नंबर और घर के पते भी थे. इसके साथ ही सिर्फ पता पूछने पर भी Grok पूरी डॉसियर की तरह जानकारी दे देता था जैसे ईमेल परिवार के सदस्य और उनकी लोकेशन के बारे में भी जानकारी दे रहा. Futurism के मुताबिक सिर्फ पहला और आखिरी नाम देने पर भी चैटबॉट सही और अपडेटेड जानकारी दे रहा है.

प्राइवेसी का खतरा

Grok के मॉडल कार्ड में लिखा गया है कि यह खतरनाक जानकारी देने से बचने के लिए फिल्टर का उपयोग करता है. लेकिन, Futurism के मुताबिक इसमें स्टॉकिंग, डॉक्सिंग या प्राइवेट जानकारी को भी शेयर कर रहा है. जानकारों का कहना है कि Grok ने पहले से मौजूद सार्वजनिक रिकॉर्ड, सोशल मीडिया और वर्कप्लेस लिस्टिंग को तुरंत क्रॉस-रेफरेंस करके यूजर्स को आसानी से बता रहा है. जिसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है.

