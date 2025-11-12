Elon Musk ने XAi पर भगवान गणेश की मूर्ति की फोटो पोस्ट कर पूछा- क्या है यह? दिया ऐसा जवाब, लोग बोले- Grok हिन्दू है...

Advertisement
Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 12, 2025, 08:32 AM IST
हाल ही में टेक अरबपति Elon Musk ने अपने AI चैटबॉट Grok के साथ एक दिलचस्प बातचीत शेयर की. उन्होंने X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट में एक ‘Hidden attachment’ अपलोड किया और Grok से पूछा- “What’s this?” यानी “यह क्या है?” हालांकि यह साफ नहीं हुआ कि उन्होंने कौन-सी इमेज अपलोड की थी, लेकिन Grok के जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह भगवान गणेश की एक पीतल की मूर्ति थी.

AI ने तुरंत पहचाना भगवान गणेश की मूर्ति
Grok, जो Elon Musk की कंपनी xAI द्वारा बनाया गया AI चैटबॉट है, ने तुरंत जवाब दिया- “This is a small brass (or bronze) statue of Lord Ganesha, a widely revered Hindu deity.” यानि “यह भगवान गणेश की छोटी पीतल या कांस्य की मूर्ति है, जो एक अत्यंत पूजनीय हिंदू देवता हैं.” इसके बाद Grok ने भगवान गणेश की मूर्ति के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उसने बताया कि इस मूर्ति की पहचान कुछ खास चीजों से होती है-  हाथी जैसा सिर जिसमें एक ही दांत है, चार भुजाएं हैं जिनमें मोदक, अंकुश, टूटा हुआ दांत जैसे पारंपरिक प्रतीक हैं. भगवान गणेश एक कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर के पीछे एक सुंदर सजावटी मेहराब (Prabhavali) है, और उनके चरणों में उनका वाहन मूषक (चूहा) विराजमान है.

Grok ने बताया गणेश जी का महत्व
Grok ने अपने जवाब में लिखा कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और शुभारंभ के देवता के रूप में पूजा जाता है. वे ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के प्रतीक हैं. ऐसी मूर्तियां अक्सर घरों के पूजा स्थलों में रखी जाती हैं ताकि हर दिन उनकी पूजा की जा सके. Grok ने यह भी जोड़ा कि यह मूर्ति दक्षिण भारतीय शैली की लगती है, जिसे लकड़ी के मंच पर लाल पृष्ठभूमि के साथ रखा गया है. AI का यह जवाब देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने तारीफ की कि Grok न केवल तकनीकी रूप से एडवांस है, बल्कि सांस्कृतिक समझ में भी गहराई रखता है.

क्या है Grok?
Grok एक AI चैटबॉट है, जिसे Elon Musk की कंपनी xAI ने डेवलप किया है. यह सीधे X (Twitter) में इंटीग्रेट किया गया है और ChatGPT या Google Gemini की तरह काम करता है. Grok का उद्देश्य है यूजर्स को स्मार्ट बातचीत, रियल-टाइम सर्च, इमेज जनरेशन और ट्रेंड एनालिसिस जैसी सुविधाएं देना. Elon Musk ने Grok को एक “कंवर्सेशनल असिस्टेंट” बताया है जो सवालों के जवाब देने के साथ-साथ यूजर की भावनाओं और संदर्भ को भी समझने की कोशिश करता है.

AI की नई दिशा: संस्कृति और इमोशन की समझ
Elon Musk द्वारा शेयर की गई यह बातचीत न सिर्फ Grok की इमेज रिकग्निशन क्षमता को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि AI अब सांस्कृतिक प्रतीकों और परंपराओं को पहचानने में सक्षम हो रहा है. Grok ने भगवान गणेश जैसी धार्मिक मूर्ति की पहचान सिर्फ आकार से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को भी बताया. यह बातचीत Musk की कंपनी xAI के प्रमोशन का भी हिस्सा मानी जा रही है. xAI ने हाल ही में Grok 2 और Grok Imagine नामक नए मॉडल भी पेश किए हैं जो इमेज और वीडियो जनरेशन में सक्षम हैं.

भविष्य में कैसा होगा AI का रूप
Elon Musk की यह पोस्ट यह इशारा करती है कि भविष्य में AI सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संस्कृति, धर्म और भावनाओं की समझ में भी उतना ही सक्षम होगा. Grok का यह उदाहरण दिखाता है कि आने वाले समय में AI न केवल हमें जवाब देगा बल्कि हमारी सभ्यता और परंपरा से भी जुड़ पाएगा.

