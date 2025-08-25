Elon Musk को 2017 से नहीं मिल रही सैलरी! भाई ने किया चौकाने वाला खुलासा, जानिए इसके पिछले की वजह
Elon Musk को 2017 से नहीं मिल रही सैलरी! भाई ने किया चौकाने वाला खुलासा, जानिए इसके पिछले की वजह

Elon Musk's Salary: क्या आप जानते हैं एलन मस्क की कमाई का अंदाज दूसरे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव से बिलकुल अलग है. जहां एक तरफ सीईओ को हर महीने एक तय सैलरी मिलती है, वहीं मस्क कितनी कमाई कर लेते है? जानें डिटेल में...

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 25, 2025, 02:40 PM IST
Elon Musk Net Worth: आपके मुताबिक Elon Musk कितना कमा लेते होंगे? Tesla, SpaceX, xAI, Neuralink  जैसे फेमस ब्रांड्स के सीईओ होने के बावजूद मस्क की कमाई को लेकर हाल ही में बड़ा खुलासा हुआ है. उनके छोटे भाई Kimbal Musk ने चौकाने वाली जानकारी दी है कि 2017 से एलन मस्क ने टेस्ला से कोई भी सैलरी नहीं ली है. इसके बारे में हाल ही में किम्बल मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया है कि पिछले कई साल से एलन मस्क को कंपनी से कोई सैलरी नहीं मिली है. 

नहीं मिलती Elon Musk को सैलरी, Kimbal Musk ने किया खुलासा 
रिपोर्ट के मुताबिक, एलन मस्क के छोटे भाई ने कहा कि "मेरे भाई को सैलरी मिलनी चाहिए, पिछले 6 से 8 साल से टेस्ला से उन्हें कोई वेतन नहीं मिला है. मुझे नहीं लगता यह सही है, हालांकि यह टेस्ला के शेयहॉल्डर का फैसला होगा, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए".

एलन मस्क का सैलरी स्ट्रक्चर 

यह स्टेटमेंट एलन मस्क की सैलरी को लेकर चल रहे लीगल और फाइनेंशियल विवादों की ओर इशारा करता है. सभी जानते हैं कि मस्क का सैलरी स्ट्रक्चर एक फिक्सड सैलरी के बजाय परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है. मस्क की कमाई सीधे टेस्ला कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ी हुई है. उनकी इनकम कंपनी के रेवेन्यू, मार्केट वेल्यू और प्रॉफिट जैसे टारगेट से जुड़ी है. इसी यूनिक सैलरी प्लान ने एलन मस्क को बहुत अमीर बना दिया है. लेकिन साथ ही उन्हें कानूनी लड़ाई के बीच ला खड़ा किया है.

Elon Musk की सैलरी पर उठे सवाल
यह विवाद 2018 में एलन मस्क के एक वेतन पैकेज से उठा है, जो 4,64,800 करोड़ रुपये ($56 Billion) था. जिसे डेलावेयर कोर्ट के जज ने रद्द कर दिया है. जज ने इसे गलतियों वाला करार दिया है और कैंसिल करने का ऑर्डर दिया है. इसके जवाब में टेस्ला के बोर्ड ने एलन मस्क को एक अस्थायी सैलरी प्लान की मंजूरी दी है. जिसमें लगभग 2,40,700 करोड़ रुपये ($29 Billion) के 9.6 करोड़ शेयर शामिल है. ऐसा कहा जा रहा है कि यह कदम टेस्ला को फाइनेंशियल क्लैरिटी देने के लिए लिया गया है. जब तक डेलावेयर अदालत के फैसले पर अपील जारी है. 

Elon M usk की टेस्ला में 25% हिस्सेदारी की इच्छा

हाल ही मे Elon Musk ने X(Twitter) पर कहा है कि वह Tesla में 25% वोटिंग हिस्सेदारी चाहते हैं. उनका कहना है कि इस लेवल के कंट्रोल के बिना उन्हें बड़े पैमाने पर AI और Robotics प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा. इस स्टेटमेंट के बाद उनके रिश्ते टेस्ला बोर्ड और शेयरहॉल्डर से और खराब हो गए है.

