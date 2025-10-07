Advertisement
trendingNow12951313
Hindi Newsटेक

दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को QR कोड से है नफरत! बोले 'ये आंखों में चुभते हैं', जानें क्या है इसके पीछे की वजह

Elon Musk Hate QR Codes: दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने QR कोड को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि QR कोड आंखों में चुभते हैं. मस्क के इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. जहां कुछ लोग QR कोड को आसान और डिजिटल तरीका मानते हैं, वहीं कई लोग इसे परेशानी का कारण बता रहे हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 07, 2025, 01:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को QR कोड से है नफरत! बोले 'ये आंखों में चुभते हैं', जानें क्या है इसके पीछे की वजह

Elon Musk Hate QR Codes: आज के इस डिजिटल युग में काम करने के तरीके से लेकर हर चीजें बदली जा रही हैं. पैसों के पेमेंट से लेकर बड़ी से बड़ी जानकारियां भी QR कोड स्कैन करते ही मिल जा रही हैं. लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल एलन मस्क को QR कोड से नफरत है! टेस्ला और xAI के फाउंडर एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर QR कोड को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की वजह.

मस्क ने ट्वीट में कही ये बात
एलन मस्क ने एक स्वीडिश पत्रकार पीटर इमानुएल्सन के पोस्ट को सोशल मीडिया X पर शेयर करते हुए लिखा है कि I hate QR codes. Such an eyesore.
आपकी जानकारी के लिए बता दें यह बात उन्होंने QR कोड मेन्यू को लेकर कही. उन्होंने कहा कि अब वे कभी भी QR कोड मेन्यू से खाना ऑर्डर नहीं करेंगे. मस्क के इस पोस्ट के बाद नई बहस शुरू कर दी है. एक तरफ जहां कुछ लोग QR कोड को आसान और डिजिटल तरीका मानते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे परेशानी का कारण मानते हैं. इस पोस्ट में लोग मस्क से पूछ रहे हैं कि QR कोड की जगह क्या विकल्प है? वहीं कुछ लोग मस्क से ही पूंछ रहे हैं कि QR कोड मेन्यू की जगह क्या विकल्प हो सकता है?

एलन मस्क ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा कि मुझे QR से नफरत है, यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है. रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले QR कोड को लेकर मस्क अपनी बात कहे, जो मेन्यू के रूप में इस्तेमाल किएजाते हैं और उन्हीं से आर्डर किए जाते हैं. रेस्तरां के लिए विकल्प काफी ज्यादा आसान है क्योंकि मेन्यू में बदलाव करने की जरूरत होने पर प्रिंटिंग की बार-बार जरूरत नहीं पड़ती है.

Add Zee News as a Preferred Source

लोग कर रहे हैं तरह तरह के कमेंट
मस्क के इस पोस्ट पर यूजर् ने सवाल किया कि अगर QR कोड पसंद नहीं तो उसकी जगह और क्या विकल्प हो सकता है? इसी पर एक यूजर ने जवाब दिया है कि इसकी जगह वॉइस मेन्यू सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें ग्राहक बोलकर ही ऑनलाइन ऑर्डर दे सकें. उन्होंने इसे ग्रोक वॉइस मेन्यू नाम भी देने की सलाह दे डाली. वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि QR कोड में कुछ बदलाव किया जा सकता है अगर इसमें स्माइली या किसी सुंदर डिजाइन में तैयार किया जा सके. इससे ये आंखों में चुभेंगे भी नहीं और देखने में भी अच्छे लगेंगे.

ये भी पढ़ेंः Sora 2 की छुट्टी पक्की? Elon Musk ने उतारा AI का 'ब्रह्मास्त्र', पलभर में तैयार कर देगा रियलस्टिक वीडियो

इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने भी QR कोड्स की खामियों पर मजाक बनाया है. एक यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि सबसे मजेदार वो वेबसाइट्स हैं जिन पर खुद QR कोड दिखाई देता है जिसे स्कैन करने के लिए वही फोन चाहिए जिससे साइट खुली है. ये तो परेशानी की बात है. तो वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया कि डिजिटल मेन्यू से पहले अगर फोन अपडेट आ जाए, तो खाने का मूड ही खत्म हो जाता है. असली मेन्यू वापस लाओ.

ये भी पढ़ेंः लूट लो ऑफर! सिर्फ ₹6000 से कम में मिल रही है धांसू ब्रॉन्डेड Smart TV, फीचर्स जानकर बोलेंगे–वाह

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Elon MuskQR CodesSocial media debate

Trending news

PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीरों को शेयर कर कही 'मन की बात'
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीरों को शेयर कर कही 'मन की बात'
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
West Bengal
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?