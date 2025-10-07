दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को QR कोड से है नफरत! बोले 'ये आंखों में चुभते हैं', जानें क्या है इसके पीछे की वजह

Elon Musk Hate QR Codes: आज के इस डिजिटल युग में काम करने के तरीके से लेकर हर चीजें बदली जा रही हैं. पैसों के पेमेंट से लेकर बड़ी से बड़ी जानकारियां भी QR कोड स्कैन करते ही मिल जा रही हैं. लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल एलन मस्क को QR कोड से नफरत है! टेस्ला और xAI के फाउंडर एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर QR कोड को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि क्या है इसके पीछे की वजह.

मस्क ने ट्वीट में कही ये बात

एलन मस्क ने एक स्वीडिश पत्रकार पीटर इमानुएल्सन के पोस्ट को सोशल मीडिया X पर शेयर करते हुए लिखा है कि I hate QR codes. Such an eyesore.

आपकी जानकारी के लिए बता दें यह बात उन्होंने QR कोड मेन्यू को लेकर कही. उन्होंने कहा कि अब वे कभी भी QR कोड मेन्यू से खाना ऑर्डर नहीं करेंगे. मस्क के इस पोस्ट के बाद नई बहस शुरू कर दी है. एक तरफ जहां कुछ लोग QR कोड को आसान और डिजिटल तरीका मानते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे परेशानी का कारण मानते हैं. इस पोस्ट में लोग मस्क से पूछ रहे हैं कि QR कोड की जगह क्या विकल्प है? वहीं कुछ लोग मस्क से ही पूंछ रहे हैं कि QR कोड मेन्यू की जगह क्या विकल्प हो सकता है?

एलन मस्क ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा कि मुझे QR से नफरत है, यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है. रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले QR कोड को लेकर मस्क अपनी बात कहे, जो मेन्यू के रूप में इस्तेमाल किएजाते हैं और उन्हीं से आर्डर किए जाते हैं. रेस्तरां के लिए विकल्प काफी ज्यादा आसान है क्योंकि मेन्यू में बदलाव करने की जरूरत होने पर प्रिंटिंग की बार-बार जरूरत नहीं पड़ती है.

I hate QR codes. Such an eyesore. — Elon Musk (@elonmusk) October 5, 2025

लोग कर रहे हैं तरह तरह के कमेंट

मस्क के इस पोस्ट पर यूजर् ने सवाल किया कि अगर QR कोड पसंद नहीं तो उसकी जगह और क्या विकल्प हो सकता है? इसी पर एक यूजर ने जवाब दिया है कि इसकी जगह वॉइस मेन्यू सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें ग्राहक बोलकर ही ऑनलाइन ऑर्डर दे सकें. उन्होंने इसे ग्रोक वॉइस मेन्यू नाम भी देने की सलाह दे डाली. वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि QR कोड में कुछ बदलाव किया जा सकता है अगर इसमें स्माइली या किसी सुंदर डिजाइन में तैयार किया जा सके. इससे ये आंखों में चुभेंगे भी नहीं और देखने में भी अच्छे लगेंगे.

इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने भी QR कोड्स की खामियों पर मजाक बनाया है. एक यूजर ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि सबसे मजेदार वो वेबसाइट्स हैं जिन पर खुद QR कोड दिखाई देता है जिसे स्कैन करने के लिए वही फोन चाहिए जिससे साइट खुली है. ये तो परेशानी की बात है. तो वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया कि डिजिटल मेन्यू से पहले अगर फोन अपडेट आ जाए, तो खाने का मूड ही खत्म हो जाता है. असली मेन्यू वापस लाओ.

