Hindi News

भारत में कब आएगा Satellite Internet? बातों-बातों में Elon Musk ने कह दी इतनी बड़ी बात, बोले- हमें अच्छा लगेगा अगर...

Zerodha के को-फाउंडर निखिल कामत के साथ “People by WTF” पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान मस्क ने बताया कि Starlink पहले ही दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और भारत उनके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बाजार हो सकता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 01, 2025, 07:34 AM IST
SpaceX के CEO एलन मस्क ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में संकेत दिया है कि Starlink इंटरनेट सेवा जल्द ही भारत में भी शुरू हो सकती है. Zerodha के को-फाउंडर निखिल कामत के साथ “People by WTF” पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान मस्क ने बताया कि Starlink पहले ही दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और भारत उनके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण बाजार हो सकता है.

Starlink की ग्लोबल प्रेजेंस तेजी से बढ़ रही है
मस्क ने कहा कि SpaceX का Starlink प्रोग्राम दुनिया में कम कीमत पर भरोसेमंद इंटरनेट उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभा रहा है. उन्होंने बताया कि यह सेवा अभी 150 से ज्यादा देशों में सक्रिय है और लगातार नए क्षेत्रों में विस्तार कर रही है. मस्क के मुताबिक, Starlink का लक्ष्य पूरी दुनिया में इंटरनेट को उन क्षेत्रों तक पहुंचाना है, जहां आज भी अच्छी कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है.

भारत Starlink के लिए क्यों महत्वपूर्ण है
मस्क ने साफ कहा, 'भारत में Starlink शुरू करना उनके लिए एक बड़ा कदम होगा.' बता दें, भारत में लाखों लोग, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, आज भी तेज और भरोसेमंद इंटरनेट के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे में Starlink का सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट उन्हें एक नया ऑप्शन दे सकता है. मस्क ने कहा, “हम भारत में ऑपरेट करना चाहेंगे. यह बहुत अच्छा होगा.'

Starlink की खासियत – तेज और कम लेटेंसी वाला इंटरनेट
एलन मस्क ने Starlink की तकनीक के बारे में भी विस्तार से बताया. Starlink हजारों लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट्स की मदद से हाई स्पीड और कम लेटेंसी वाला इंटरनेट उपलब्ध कराता है. इन सैटेलाइट्स की ऊंचाई लगभग 550 किलोमीटर होती है, जिससे डेटा ट्रांसफर का समय काफी कम हो जाता है. इसी वजह से Starlink दूरदराज के इलाकों में भी तेज इंटरनेट देने में सक्षम है.

सैटेलाइट्स के बीच बनता है लेजर मेष नेटवर्क
मस्क ने बताया कि Starlink के सभी सैटेलाइट आपस में लेजर लिंक से जुड़े होते हैं. इससे एक तरह का “लेजर मेष नेटवर्क” बनता है, जो इंटरनेट की स्पीड और भरोसेमंद कनेक्शन को और मजबूत करता है. उन्होंने कहा कि अगर जमीन पर केबल कट जाएं, तो सैटेलाइट्स आपस में जुड़े रहकर कनेक्शन बनाए रखते हैं. यह तकनीक Starlink को पारंपरिक इंटरनेट से अलग बनाती है.

प्राकृतिक आपदाओं में Starlink की बड़ी भूमिका
मस्क ने बताया कि जब भी दुनिया में कहीं प्राकृतिक आपदा आती है और लोग नेटवर्क से कट जाते हैं, Starlink वहां तुरंत मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराता है. उन्होंने कहा कि SpaceX किसी भी ट्रैजेडी से फायदा नहीं उठाता, बल्कि लोगों की मदद को प्राथमिकता देता है.

ग्रामीण इलाकों के लिए Starlink क्यों जरूरी
मस्क के अनुसार, शहरों में तो हर कुछ किलोमीटर पर मोबाइल टावर लगे होते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क बनाना बेहद महंगा और मुश्किल है. फाइबर केबल बिछाना कठिन होता है और हाई-बैंडविड्थ टावर भी कम होते हैं. ऐसे में Starlink उन जगहों को जोड़ सकता है जहां पारंपरिक इंटरनेट सही तरह काम नहीं करता. यही वजह है कि Starlink को मौजूदा टेलीकॉम नेटवर्क का पूरक माना जाता है.

भीड़भाड़ वाले शहरों में Starlink की सीमा
हालांकि मस्क ने माना कि बेहद भीड़भाड़ वाले शहरों में Starlink उतना प्रभावी नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि फिजिक्स की वजह से 550 किलोमीटर दूर मौजूद सैटेलाइट्स इतनी बड़ी आबादी को हाई-स्पीड इंटरनेट देना कवर नहीं कर सकते. चाहे सैटेलाइट की ऊंचाई 350 किलोमीटर तक कम भी कर दी जाए, फिर भी यह चुनौती बनी रहती है. इसलिए Starlink शहरों में पूरक सेवा देगा, न कि मुख्य सेवा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

Elon MuskstarlinkStarlink India launchElon Musk India interview

