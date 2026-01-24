इंसान करेंगे आराम, रोबोट करेंगे काम! Elon Musk ने बताया कब मार्केट में एंट्री करेगा Optimus; ये रही डिटेल्स

Tesla Optimus Robot: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और रोबोटिक्स की दुनिया में एक और बड़ा कदम उठाते हुए टेक जगत के दिग्गज एलन मस्क (Elon Musk) ने बड़ा दावा कर दिया है. Tesla के ह्यूमनॉइड रोबोट Optimus को लेकर मस्क ने बड़ा बयान दिया है जिसके अनुसार यह एडवांस रोबोट साल 2027 से बिक्री के लिए मार्केट में उतारा जाएगा. माना जा रहा है कि Optimus न सिर्फ इंडस्ट्रीज में काम करने का पूरा तरीका बदल देगा बल्कि इंसानों की डेली लाइफ को भी पहले से कहीं ज्यादा आसान बना सकता है.

इकोनॉमी को भी देगा बूस्ट

टेक्नोलॉजी की दुनिया में एलन मस्क नए-नए कारनामें करते रहते हैं. अब मस्क का कहना है कि Tesla के ह्यूमनॉइड रोबोट Optimus को 2027 से बाजार में लाने की प्लानिंग चल रही है. एलन मस्क के अनुसार Optimus को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह इंसानों की जिंदगी आसान बना सके. उन्होंने दावा किया कि यह रोबोट न सिर्फ लोगों का काम हल्का करेगा बल्कि आने वाले समय में इकोनॉमी को भी बड़ा बूस्ट दे सकता है.

टेस्ला के Optimus Robot की खासियत जानिए

Optimus Tesla का AI-पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसके लिए कंपनी कुछ सालों से काम कर रही है. मस्क के मुताबिक यह रोबोट ऐसे कामों के लिए बनाया गया है जो इंसानों को उबाऊ, भारी या थकाने वाले लगते हैं. जैसे फैक्ट्री या वेयरहाउस में सामान उठाना, डेली लाइफ में बार बार होने वाले काम, वजनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. इस रोबोट को लेकर Tesla का मानना है कि Optimus से कई इंडस्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी कई गुना तक भी बढ़ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

अभी किस स्टेज में है Optimus?

अभी Optimus डेवलपमेंट के आखिरी स्टेज में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टेस्ला इसे इतना मजबूत बना रही है कि यह भारी वजन उठा सके और इतना स्मार्ट कि इंसानों के साथ बिना किसी खतरे के काम कर सके. मस्क ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि इस साल के आखिरी तक यह रोबोट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा.

चीन से मिलेगी कड़ी टक्कर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Tesla इस रेस में अकेली नहीं है. इस क्षेत्र में चीन पहले से ही ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मामले में आगे निकल चुका है. दुनियाभर में काम कर रहे लगभग 15,000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से 80% चीन में बने हैं. ऐसे में Musk का यह ऐलान ह्यूमनॉइड रोबोट मार्केट में नई हलचल पैदा कर सकता है.

ये भी पढे़ंः Infosys ने कर्मचारियों से मांगा घर के बिजली बिल-इंटरनेट का हिसाब, ईमेल देख उड़े होश!

काम और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं रोबोट

Optimus को लेकर मस्क का मानना है कि यह रोबोट भविष्य में हमारे काम करने और जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है. अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो यह अगले दशक की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्रांति साबित हो सकती है.

ये भी पढे़ंः नया फोन लेने का है प्लान? तो रुकिए! Samsung के इस फोन पर मिल रही ₹15,000 तक की छूट