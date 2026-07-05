AI ने बढ़ाई एलन मस्क की टेंशन! टेस्ला में लागू हुआ 'इमरजेंसी रूल', कर्मचारियों के लिए जारी हुआ बड़ा फरमान!

Elon Musk AI Bill: जो एलन मस्क कल तक दुनिया को AI के फायदे गिनाते नहीं थक रहे थे, आज उसी एआई के भारी-भरकम बिल ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है! दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी Tesla में इन दिनों एक नया इमरजेंसी रूल लागू कर दिया गया है. कंपनी ने अपने ही कर्मचारियों को एआई टूल्स पर अंधाधुंध पैसा बहाने से साफ मना कर दिया है. मामला इतना बढ़ गया है कि अब टेस्ला का कोई भी इंजीनियर मस्क की मर्जी के बिना हफ्ते में 200 डॉलर यानी करीब 16-17 हजार से ज्यादा बिल का एआई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. आखिर ऐसा क्या हुआ कि रोबोट और रोबोटैक्सी का सपना देखने वाले मस्क को अचानक बजट पर ब्रेक लगाना पड़ा? आइए जानते हैं...
एक इंटरनल मेमो के अनुसार, 6 जुलाई से टेस्ला के कर्मचारी एआई टूल्स पर हर हफ्ते 200 डॉलर से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे. अगर किसी कर्मचारी को इससे ज्यादा खर्च करना है, तो उसे पहले सीनियर अधिकारियों से परमिशन लेनी होगी.
सबसे खास बात यह है कि कुछ महीने पहले तक टेस्ला अपने कर्मचारियों को एआई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की बात कह रही थी. कंपनी ने इसके लिए बॉटल रॉकेट नाम का एक नया प्लेटफॉर्म भी बनाया था, जहां OpenAI, Anthropic और xAI जैसी कंपनियों के मॉडल्स मौजूद थे. यहां तक कि कौन कितना एआई इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए बाकायदा एक लीडरबोर्ड भी बनाया गया था.
लेकिन यह दांव कंपनी पर ही भारी पड़ गया. कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हर हफ्ते हजारों डॉलर के टोकन्स फूंक रहे थे, जिस बंपर बिल आने लगा. जब बिल उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गया, तो कंपनी को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा.
इस नए नियम में एक खास बात भी है. यह 200 डॉलर की लिमिट एलन मस्क की अपनी एआई कंपनी xAI के प्रोडक्ट्स पर लागू नहीं होगी. यानी, टेस्ला अपने इंजीनियर्स को इशारों-इशारों में गूगल या एंथ्रोपिक के बजाय मस्क के अपने एआई ग्रोक और दूसरे टूल को इस्तेमाल करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं. हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टेस्ला के इंजीनियर्स को ग्रोक ज्यादा पसंद नहीं है और वे काम के लिए एंथ्रोपिक के Claude को ज्यादा बेहतर मानते हैं.
टेस्ला की कारों की सेल बीते दो साल से कुछ कम है. ऐसे में एलन मस्क लगातार दावा कर रहे हैं कि टेस्ला का भविष्य रोबोटैक्सी और ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट जैसे एआई प्रोजेक्ट्स पर टिका है. लेकिन अगर कंपनी अपने इंजीनियर्स के AI बिल पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो इतने बड़े पैमाने पर रोबोटैक्सी नेटवर्क चलाने के दावों पर सवाल उठना लाजिमी है.
सिर्फ टेस्ला ही नहीं, बल्कि Uber, Meta, अमेजन और वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियां भी अब एआई के भारी-भरकम बिलों को देखकर सावधान हो गई हैं और अपने कर्मचारियों के अंधाधुंध एआई इस्तेमाल पर लगाम लगा रही हैं.