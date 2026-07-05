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AI ने बढ़ाई एलन मस्क की टेंशन! टेस्ला में लागू हुआ 'इमरजेंसी रूल', कर्मचारियों के लिए जारी हुआ बड़ा फरमान!

Tesla AI Spending Limit: AI के भारी-भरकम बिलों ने एलन मस्क की टेंशन बढ़ा दी है. टेस्ला ने नया इमरजेंसी रूल लागू कर कर्मचारियों के लिए $200 की सख्त खर्च सीमा तय कर दी है. रोबोटैक्सी का दावा करने वाली कंपनी में अचानक आए इस बजट ब्रेक ने सबको चौंका दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 05, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:56 PM IST
AI ने बढ़ाई एलन मस्क की टेंशन! टेस्ला में लागू हुआ 'इमरजेंसी रूल', कर्मचारियों के लिए जारी हुआ बड़ा फरमान!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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