AI ने बढ़ाई एलन मस्क की टेंशन! टेस्ला में लागू हुआ 'इमरजेंसी रूल', कर्मचारियों के लिए जारी हुआ बड़ा फरमान!

Elon Musk AI Bill: जो एलन मस्क कल तक दुनिया को AI के फायदे गिनाते नहीं थक रहे थे, आज उसी एआई के भारी-भरकम बिल ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है! दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी Tesla में इन दिनों एक नया इमरजेंसी रूल लागू कर दिया गया है. कंपनी ने अपने ही कर्मचारियों को एआई टूल्स पर अंधाधुंध पैसा बहाने से साफ मना कर दिया है. मामला इतना बढ़ गया है कि अब टेस्ला का कोई भी इंजीनियर मस्क की मर्जी के बिना हफ्ते में 200 डॉलर यानी करीब 16-17 हजार से ज्यादा बिल का एआई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. आखिर ऐसा क्या हुआ कि रोबोट और रोबोटैक्सी का सपना देखने वाले मस्क को अचानक बजट पर ब्रेक लगाना पड़ा? आइए जानते हैं...