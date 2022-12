Twitter New CEO: खुद का चलाया पोल हारने के बाद खिसियाए एलन मस्क, ट्विटर पर कर दिया ये बड़ा ऐलान

Twitter Blue Tick: ट्विटर के बॉस एलन मस्क कंपनी के लिए नया सीईओ ढूंढ रहे हैं. उन्होंने ट्विटर पर खुद एक पोल चलाया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि उनको सीईओ पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं. लेकिन वह चुनाव हार गए. उन्होंने ट्विटर पर कहा, जैसे ही मुझे कोई काबिल शख्स मिल जाएगा, मैं ट्विटर सीईओ के पद से जल्द इस्तीफा दे दूंगा. हाल ही में मस्क ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने जनता से सेंसर की जानकारी के लिए ट्विटर को लाखों डॉलर का भुगतान किया था.

'खोज जारी है'

सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को मस्क ने पोल पोस्ट करने से पहले ही सक्रिय रूप से एक रिप्लेसमेंट की तलाश कर रहे थे. रिपोर्ट में कहा गया - वास्तव में, वह खोज जारी है. अपने खुद के ट्विटर पोल के नतीजे से नाराज मस्क ने फैसला किया है कि उन्हें सीईओ नहीं होना चाहिए. मस्क ने मंगलवार को कहा कि आगे से केवल ब्लू टिक वाले ग्राहक ही उनके चलाए गए पोल में हिस्सा ले पाएंगे.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022