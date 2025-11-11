Advertisement
अब बिना कुछ टाइप किए xAI Grok से बनाइए Image को Video, बस एक टच में; यहां जानिए पूरा तरीका

Grok के लिए एक नया और बेहद मजेदार फीचर लॉन्च किया है. इस फीचर की मदद से अब यूज़र किसी भी AI-generated इमेज को आसानी से वीडियो में बदल सकते हैं. इस प्रोसेस के लिए यूज़र को कोई लंबा प्रॉम्प्ट टाइप करने की ज़रूरत नहीं है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:35 AM IST
Elon Musk ने अपनी कंपनी xAI के चैटबॉट Grok के लिए एक नया और बेहद मजेदार फीचर लॉन्च किया है. इस फीचर की मदद से अब यूज़र किसी भी AI-generated इमेज को आसानी से वीडियो में बदल सकते हैं. इस प्रोसेस के लिए यूज़र को कोई लंबा प्रॉम्प्ट टाइप करने की ज़रूरत नहीं है- बस इमेज पर लॉन्ग प्रेस करना होता है, और Grok अपने आप उस इमेज को एनिमेटेड वीडियो में बदल देता है.

xAI Grok 4 अब सभी के लिए उपलब्ध
हाल ही में xAI ने Grok 4 को पूरी दुनिया के यूज़र्स के लिए X प्लेटफॉर्म (पहले Twitter) और इसके मोबाइल ऐप्स पर लॉन्च कर दिया है. इसका बेसिक वर्जन अब फ्री में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें यह नया image-to-video टूल भी शामिल है. हालांकि, इसमें कुछ लिमिटेशन हैं- जैसे कि रोज़ाना क्वेरी की एक सीमा. अगर यूज़र तेज़ परफॉर्मेंस, लंबा कॉन्टेक्स्ट और अधिक एडवांस फीचर्स जैसे SuperGrok मोड्स चाहते हैं, तो उन्हें X Premium+ सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

Musk ने दिखाया फीचर का लाइव डेमो
Elon Musk ने X (जो पहले Twitter था) पर इस फीचर का लाइव डेमो भी दिखाया. उन्होंने बताया कि Grok अब केवल टेक्स्ट चैटबॉट नहीं है, बल्कि अब यह AI-पावर्ड विज़ुअल मीडिया भी बना सकता है. Musk ने डेमो में एक इमेज को लेकर कहा, “add a boyfriend and they transition into muppets,” और Grok ने उसी के अनुसार एनिमेशन तैयार किया. इससे यह साफ होता है कि Grok अब क्रिएटिव और विजुअल कंटेंट के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है.

अब AI वीडियो बनाना हुआ आसान
पहले जहां AI से वीडियो बनाना एक जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी, वहीं अब Grok ने इसे बेहद सिंपल बना दिया है. अब कोई भी यूज़र सिर्फ एक टच जेस्चर से किसी इमेज को वीडियो में बदल सकता है. यानी बिना किसी कोडिंग या प्रॉम्प्ट लिखे, आप AI की मदद से तुरंत एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं. यह फीचर खासतौर पर क्रिएटर्स और सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए फायदेमंद है जो फास्ट विज़ुअल कंटेंट बनाना चाहते हैं.

Grok से Image को Video में बदलने का Step-by-Step तरीका

Elon Musk के बताए प्रोसेस के मुताबिक, यह पूरी प्रक्रिया बेहद आसान है और सिर्फ दो स्टेप्स में पूरी हो जाती है.
Step 1: Grok ऐप या वेबसाइट खोलें
सबसे पहले आप Grok ऐप या X प्लेटफॉर्म के वेब वर्जन पर जाएं. यहां आप या तो Grok को कोई प्रॉम्प्ट देकर नई इमेज जनरेट कर सकते हैं या अपनी पहले से मौजूद इमेज को अपलोड कर सकते हैं, जिसे आप वीडियो में बदलना चाहते हैं.

Step 2: Long Press करें और Customize करें
जब आपकी इमेज तैयार हो जाए, तो उस पर लॉन्ग प्रेस करें. यह एक तरह से iPhone के Live Photos फीचर जैसा काम करता है. लॉन्ग प्रेस करने पर Grok तुरंत उस इमेज को एनिमेट करना शुरू कर देगा. इसके बाद एक custom prompt box खुलेगा, जहां आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो में दिखने वाला एक्शन या मूवमेंट चुन सकते हैं.

Elon Musk के इस कदम का मतलब
इस नए अपडेट से यह साफ है कि Elon Musk अपनी AI कंपनी xAI को सिर्फ टेक्स्ट-बेस्ड चैटबॉट से आगे ले जा रहे हैं. अब Grok न सिर्फ सवालों के जवाब देता है बल्कि वीडियो रेंडरिंग और क्रिएटिव कंटेंट जेनरेशन में भी अपनी जगह बना रहा है. Musk की यह कोशिश AI को आम यूज़र्स के लिए आसान और मजेदार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

