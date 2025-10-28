Advertisement
trendingNow12978141
Hindi Newsटेक

Elon Musk का नया धमाका! Wikipedia को टक्कर देने वाला नया AI Encyclopedia, जानिए क्या है Grokipedia

Musk और Wikipedia के बीच पहले से ही मतभेद रहे हैं, खासकर इस बात को लेकर कि Wikipedia डेटा को कैसे हैंडल करता है. यही कारण है कि Musk ने अब इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए एक “बेहतर और निष्पक्ष” जानकारी का स्रोत देने का दावा किया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Elon Musk का नया धमाका! Wikipedia को टक्कर देने वाला नया AI Encyclopedia, जानिए क्या है Grokipedia

Elon Musk ने अपने AI फर्म xAI के जरिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है Grokipedia. यह एक ऐसा AI आधारित Encyclopedia है जो Wikipedia जैसी जानकारी तो देता ही है, लेकिन Musk के दावे के मुताबिक यह बिना राजनीतिक झुकाव (bias-free) जानकारी प्रदान करेगा. Musk और Wikipedia के बीच पहले से ही मतभेद रहे हैं, खासकर इस बात को लेकर कि Wikipedia डेटा को कैसे हैंडल करता है. यही कारण है कि Musk ने अब इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए एक “बेहतर और निष्पक्ष” जानकारी का स्रोत देने का दावा किया है.

क्या है Grokipedia और कैसे काम करता है?
Grokipedia को मंगलवार की सुबह आम यूजर्स के लिए पब्लिक कर दिया गया. शुरुआत में वेबसाइट थोड़ी देर के लिए क्रैश हुई लेकिन कुछ समय बाद यह स्थिर हो गई. यह प्लेटफॉर्म AI की मदद से जानकारी एकत्र करता है और उसे सरल और संक्षिप्त रूप में पेश करता है. यह अब तक का पहला ऐसा AI Encyclopedia है जो Large Language Models (LLMs) का इस्तेमाल करता है ताकि यह एक सटीक, डेटा-ड्रिवन जानकारी तैयार कर सके.

Grokipedia बनाम ChatGPT और Grok – क्या फर्क है?
Grokipedia पारंपरिक चैटबॉट्स जैसे ChatGPT या Grok की तरह बातचीत नहीं करता. यह एक Search-Based AI Model है, जो फिलहाल Version 0.1 पर चल रहा है. यहां यूजर्स को पूरा सवाल टाइप करने की बजाय सिर्फ विषय का नाम डालना होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

उदाहरण के लिए:
Instead of — “Tell me something about Barcelona” You type — “Barcelona”

इसके बाद AI उस विषय पर विस्तृत और व्यवस्थित जानकारी दिखाता है. वर्तमान में Grokipedia के पास लगभग 8.85 लाख आर्टिकल्स हैं, जो Wikipedia से काफी कम हैं, लेकिन इसका डेटा प्राइमरी सोर्सेज + कम्युनिटी इनपुट्स से लिया जाता है. फिर xAI का एल्गोरिदम उसे प्रोसेस करके फाइनल रूप देता है.

Elon Musk का लक्ष्य – Neutral और Fact-Based जानकारी
Musk का कहना है कि Wikipedia में कई बार राजनीतिक झुकाव (political bias) नजर आता है. Grokipedia के जरिए वे ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जो पूरी तरह न्यूट्रल और तथ्य-आधारित हो. हालांकि लॉन्च के तुरंत बाद प्लेटफॉर्म को लेकर कई विवाद भी सामने आए. कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि Grokipedia के कुछ आर्टिकल्स में अनावश्यक व्यक्तिगत जानकारी डाली गई है. जैसे — Elon Musk के प्रोफाइल में यह लिखा था कि उन्होंने “20 किलोग्राम वजन कम किया है”, जिससे इसकी ऑब्जेक्टिविटी पर सवाल उठे. Musk ने खुद माना कि Grokipedia अभी अपने शुरुआती चरण (version 0.1) में है और आने वाले version 1.0 में यह “10x बेहतर परिणाम” देगा.

Grokipedia को कैसे एक्सेस करें?
आप सीधे जाकर वेबसाइट https://grokipedia.com/ खोल सकते हैं और अपने X (Twitter) अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं. xAI ने अभी तक Android या iOS के लिए कोई ऑफिशियल ऐप लॉन्च नहीं किया है, इसलिए किसी भी फेक ऐप या लिंक से बचें जो Grokipedia के नाम पर आपके अकाउंट डिटेल्स चोरी कर सकते हैं.

AI से चलने वाला नया नॉलेज प्लेटफॉर्म
Grokipedia का मकसद है – AI + डेटा = Neutral Knowledge. यह प्लेटफॉर्म न सिर्फ Wikipedia का विकल्प बनने की कोशिश कर रहा है, बल्कि यह भविष्य में AI-संचालित इंटरनेट नॉलेज बेस की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Grokipediaelon musk ai

Trending news

ये वीर लचित सेना क्‍या है, जिसकी सीएम हिमंता को लेनी पड़ रही टेंशन
Assam news
ये वीर लचित सेना क्‍या है, जिसकी सीएम हिमंता को लेनी पड़ रही टेंशन
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
Mughals
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
History
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
Priyank Kharge
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
Yogi Adityanath
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण