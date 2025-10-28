Elon Musk का नया धमाका! Wikipedia को टक्कर देने वाला नया AI Encyclopedia, जानिए क्या है Grokipedia

Elon Musk ने अपने AI फर्म xAI के जरिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है Grokipedia. यह एक ऐसा AI आधारित Encyclopedia है जो Wikipedia जैसी जानकारी तो देता ही है, लेकिन Musk के दावे के मुताबिक यह बिना राजनीतिक झुकाव (bias-free) जानकारी प्रदान करेगा. Musk और Wikipedia के बीच पहले से ही मतभेद रहे हैं, खासकर इस बात को लेकर कि Wikipedia डेटा को कैसे हैंडल करता है. यही कारण है कि Musk ने अब इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए एक “बेहतर और निष्पक्ष” जानकारी का स्रोत देने का दावा किया है.

क्या है Grokipedia और कैसे काम करता है?

Grokipedia को मंगलवार की सुबह आम यूजर्स के लिए पब्लिक कर दिया गया. शुरुआत में वेबसाइट थोड़ी देर के लिए क्रैश हुई लेकिन कुछ समय बाद यह स्थिर हो गई. यह प्लेटफॉर्म AI की मदद से जानकारी एकत्र करता है और उसे सरल और संक्षिप्त रूप में पेश करता है. यह अब तक का पहला ऐसा AI Encyclopedia है जो Large Language Models (LLMs) का इस्तेमाल करता है ताकि यह एक सटीक, डेटा-ड्रिवन जानकारी तैयार कर सके.

Grokipedia बनाम ChatGPT और Grok – क्या फर्क है?

Grokipedia पारंपरिक चैटबॉट्स जैसे ChatGPT या Grok की तरह बातचीत नहीं करता. यह एक Search-Based AI Model है, जो फिलहाल Version 0.1 पर चल रहा है. यहां यूजर्स को पूरा सवाल टाइप करने की बजाय सिर्फ विषय का नाम डालना होता है.

उदाहरण के लिए:

Instead of — “Tell me something about Barcelona” You type — “Barcelona”

इसके बाद AI उस विषय पर विस्तृत और व्यवस्थित जानकारी दिखाता है. वर्तमान में Grokipedia के पास लगभग 8.85 लाख आर्टिकल्स हैं, जो Wikipedia से काफी कम हैं, लेकिन इसका डेटा प्राइमरी सोर्सेज + कम्युनिटी इनपुट्स से लिया जाता है. फिर xAI का एल्गोरिदम उसे प्रोसेस करके फाइनल रूप देता है.

Elon Musk का लक्ष्य – Neutral और Fact-Based जानकारी

Musk का कहना है कि Wikipedia में कई बार राजनीतिक झुकाव (political bias) नजर आता है. Grokipedia के जरिए वे ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जो पूरी तरह न्यूट्रल और तथ्य-आधारित हो. हालांकि लॉन्च के तुरंत बाद प्लेटफॉर्म को लेकर कई विवाद भी सामने आए. कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि Grokipedia के कुछ आर्टिकल्स में अनावश्यक व्यक्तिगत जानकारी डाली गई है. जैसे — Elon Musk के प्रोफाइल में यह लिखा था कि उन्होंने “20 किलोग्राम वजन कम किया है”, जिससे इसकी ऑब्जेक्टिविटी पर सवाल उठे. Musk ने खुद माना कि Grokipedia अभी अपने शुरुआती चरण (version 0.1) में है और आने वाले version 1.0 में यह “10x बेहतर परिणाम” देगा.

Grokipedia को कैसे एक्सेस करें?

आप सीधे जाकर वेबसाइट https://grokipedia.com/ खोल सकते हैं और अपने X (Twitter) अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं. xAI ने अभी तक Android या iOS के लिए कोई ऑफिशियल ऐप लॉन्च नहीं किया है, इसलिए किसी भी फेक ऐप या लिंक से बचें जो Grokipedia के नाम पर आपके अकाउंट डिटेल्स चोरी कर सकते हैं.

AI से चलने वाला नया नॉलेज प्लेटफॉर्म

Grokipedia का मकसद है – AI + डेटा = Neutral Knowledge. यह प्लेटफॉर्म न सिर्फ Wikipedia का विकल्प बनने की कोशिश कर रहा है, बल्कि यह भविष्य में AI-संचालित इंटरनेट नॉलेज बेस की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है.