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कैंसर का काल बनेगी एलन मस्क से जुड़ी ये तकनीक! दिमाग में इम्प्लांट होगा 'बटन' जैसा डिवाइस, टेस्ट हुआ सफल

Brain Tumor Device: ब्रेन कैंसर के इलाज में एक नई उम्मीद जगी है. एलन मस्क की न्यूरालिंक से जुड़ी एक स्टार्टअप ने ऐसा ब्रेन इम्प्लांट तैयार किया है, जो ट्यूमर को पहचानकर उसकी बढ़त रोकने की क्षमता रखता है. शुरुआत में 3 मरीजों पर टेस्ट किया गया, जो सफल रहा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 24, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:52 AM IST
कैंसर का काल बनेगी एलन मस्क से जुड़ी ये तकनीक! दिमाग में इम्प्लांट होगा 'बटन' जैसा डिवाइस, टेस्ट हुआ सफल
Image Credit: Ai Image

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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