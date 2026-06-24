Glioblastoma New Treatment: हर दिन एडवांस हो रही टेक्नोलॉजी क्या अब इंसानों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचा पाएगी? साइंस फिक्शन फिल्मों की कहानी जैसी लगने वाली यह बात अब हकीकत बनने जा रही है. न्यूरोटेक्नोलॉजी की दुनिया से एक ऐसा कारनामा हुआ है, जिसने मेडिकल साइंस में हलचल मचा दी है. एलन मस्क की न्यूरालिंक से जुड़ी एक स्टार्टअप कंपनी ने इंसानी दिमाग के अंदर एक ऐसा ब्रेन इम्प्लांट टेस्ट किया है, जो सीधे कैंसर के ट्यूमर पर हमला करेगा. तीन मरीजों पर हुआ यह टेस्ट सफल रहा है. आखिर क्या है यह SOMA तकनीक और कैसे यह दिमाग के भीतर छिपे दुश्मन को खत्म करेगी? आइए जानते हैं...
सैन फ्रांसिस्को की एक लॉन्गविटी स्टार्टअप कंपनी कोहेरेंस न्यूरो ने एक ऐसा ब्रेन इम्प्लांट तैयार किया है, जो इंसानी दिमाग में कैंसर का पता लगाने और उसका इलाज करने में असरदार साबित हो सकता है. खास बात यह है कि इस कंपनी के तार एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक से जुड़े हुए हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने हाल ही में तीन मरीजों पर इस डिवाइस का सफल टेस्ट किया. यह पहली बार है जब किसी ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस का इस्तेमाल विशेष रूप से खतरनाक ट्यूमर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रैक करने और उन्हें रोकने के लिए किया गया हो.
यह टेस्ट उन मरीजों पर किया गया, जिनकी पहले से ही ट्यूमर हटाने के लिए सर्जरी चल रही थी. सर्जरी के दौरान बटन के आकार के इस इम्प्लांट को लगभग 30 मिनट के लिए मरीजों के दिमाग में लगाया गया. इस दौरान डिवाइस की सेफ्टी और सिग्नल्स की जांच की गई और फिर इसे सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया. कंपनी का पहला टारगेट ग्लिओब्लास्टोमा है, जो कि दिमाग का सबसे आक्रामक और जानलेवा कैंसर माना जाता है. कंपनी कैंसर के दर्दनाक और भारी-भरकम इलाजों को बदलकर इसे एक आसान और लगातार मॉनिटर होने वाली स्थिति में लाना चाहती है.
हाल ही में हुए मेडिकल रिसर्च में सामने आया है कि कैंसर टिश्यूज भी शरीर में इलेक्ट्रिकली एक्टिव होते हैं. ये खतरनाक ट्यूमर बढ़ने के लिए दिमाग के सही टिश्यूज के बायोइलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हाईजैक कर लेते हैं.
कोहेरेंस न्यूरो का SOMA सिस्टम इसी काम को रोकता है. यह माइक्रो-इम्प्लांट ट्यूमर की बारीक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पढ़ता है और साथ ही टारगेटेड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यानी तरंगे छोड़ता है, जिससे ट्यूमर का बढ़ना रुक जाता है. साथ ही मरीज को कान के ऊपर सिक्के के आकार का एक वियरेबल डिवाइस पहनना होता है, जो मोबाइल ऐप से कनेक्ट रहेगा. इससे डॉक्टर्स दूर बैठे ही मरीज का रियल-टाइम डेटा देख सकेंगे और इलाज को कंट्रोल कर सकेंगे.
साल 2022 में बेन वूडिंगटन और एलिस जेनकिंस ने इस कंपनी को शुरू किया, इसका सीधा संबंध एलन मस्क की न्यूरालिंक से काफी गहरे हैं. न्यूरालिंक के हेड न्यूरोसर्जन इस कंपनी के एक्टिव एडवाइजर और इन्वेस्टर हैं. बता दें कि अभी यह तकनीकि शुरुआती स्टेज में है और इसका फोकस सिर्फ ब्रेन कैंसर पर है, लेकिन डेवलपर्स का मानना है कि आने वाले समय में इस तकनीक को शरीर के दूसरे हिस्सों में होने वाले कैंसर के इलाज के लिए भी तैयार किया जा सकता है.