अब इंसानों की तरह लड़ाई लड़ेगा Robot! मस्क ने दिखाया रोबोट का फाइटर टैलेंट, Kung Fu मूव्स देखकर उड़ जाएंगे होश

Tesla Robot: टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बार फिर एलन मस्क ने तहलका मचा दिया है! टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट अब सिर्फ चलना या चीजें उठाना ही नहीं, बल्कि इंसानों की तरह लड़ाई करना भी सीख रहा है. एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें Tesla Optimus शानदार Kung Fu मूव्स करते हुए नजर आ रहा है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 05, 2025, 06:32 AM IST
Tesla Robot: एलन मस्क की कंपनी टेस्ला लगातार टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा रही है! एक तरफ AI को उनकी टीम एडवांस बनाने में लगी हुई है तो वहीं दूसरी ओर एलन मस्क ने हाल ही में एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया है. इस वीडियो में टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट Optimus मार्शल आर्ट्स यानी Kung Fu के मूव्स करते हुए दिखाई दे रहा है. रोबोट के हर मूव में न सिर्फ सटीकता दिखाई दे रही है बल्कि उसके संतुलन ने यह साबित कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का भविष्य अब पहले से कहीं ज्यादा एडवांस हो गया है. एलन मस्क के इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या इंसानों जैसी सीखने की क्षमता अब मशीनों में भी आने लगी है? नई कहानी लिख रहा है.

सोशल मीडिया x पर मस्क ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें Tesla Optimus ह्यूमनॉइड रोबोट Kung Fu सीखता और सेल्फ-डिफेंस की तकनीकें दिखाता नजर आ रहा है. वीडियो में Optimus बिना किसी की नकल किए सभी अटैक का जवाब बहुत ही शानदार तरीके से दे रहा है. कंपनी का यह एडवांस्ड रोबोट 2026 में लॉन्च हो सकता है जिसकी कीमत लगभग 18,999 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 16.86 लाख रुपये के आस पास हो सकती है.

पलक झपकते ही लेता है एक्शन
Tesla Optimus को ऐसे स्किल्स सिखाने पर जोर दिया जा रहा है जो आने वाले समय में उसके मालिकों की मुसीबत में सहायता कर सके. Kung Fu जैसी मार्शल आर्ट्स तकनीकें रोबोट को सेल्फ-डिफेंस और प्रोटेक्शन के लिए पॉवरफुल बनाती हैं. यह AI-संचालित रोबोट इंसानी मूवमेंट को समझकर रियल-टाइम में एक्शन लेता है.

क्या करता है ऑप्टिमस?
Elon Musk का मानना है कि, Optimus Robot टेस्ला की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है. कंपनी का कहना है कि दूसरे रोबोट्स सिर्फ दिए गए निर्देशों का ही पालन करते हैं जबकि ऑप्टिमस असल दुनिया के अनुभव और सिमुलेशन से सीखकर खुद काम कर सकता है.  Tesla Optimus को सबसे पहले अक्टूबर में आयोजित हुए Tesla AI Day 2022 में पेश किया गया था. मस्क की कंपनी Tesla इस रोबोट का मास प्रोडक्शन करने वाली है. इसके मिलियन्स यानी लाखों यूनिट्स प्रोडक्शन में है. इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 2.3KWh का बैटरी लगाई गई है जो इसे दिन भर चार्ज रखती है. यह टेस्ला के चिप पर काम करता है और इसमें कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi के साथ-साथ LTE का भी सपोर्ट दिया गया है.

;