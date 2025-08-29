AI Warning By Top US Lawyers: आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. Google, Microsoft, OpenAI का ChatGPT, Elon Musk की xAI और Meta जैसी कंपनियां एआई चैटबॉट्स बना रही हैं जो इंसानों से बातचीत कर सकते हैं. लेकिन इन चैटबॉट्स का बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, इसको लेकर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं. इसी चिंता को देखते हुए अमेरिका के 44 स्टेट अटॉर्नी जनरल्स (शीर्ष सरकारी वकीलों) ने इन सभी टेक कंपनियों को एक ओपन लेटर लिखकर सख्त चेतावनी दी है. पत्र में साफ कहा गया है - “बच्चों को नुकसान मत पहुंचाइए. यह एक स्पष्ट और आसान सीमा है.”

क्यों पड़ी चेतावनी की जरूरत?

पिछले कुछ समय में एआई चैटबॉट्स से जुड़े कई खतरनाक मामले सामने आए हैं. टेक कंपनियों की लापरवाही से बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं.

• Meta (Facebook की पेरेंट कंपनी) को सबसे ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी है. लीक हुए डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, Meta ने ऐसे AI असिस्टेंट्स को मंजूरी दी थी जो बच्चों (सिर्फ 8 साल की उम्र के) के साथ फ्लर्ट और रोमांटिक रोलप्ले करने में सक्षम थे. इस पर अटॉर्नी जनरल्स ने कहा- “हम बच्चों की मानसिक सेहत को नजरअंदाज करने के इस रवैये से घृणा करते हैं.”

• Google पर आरोप लगा कि उसका एआई चैटबॉट एक किशोर को आत्महत्या करने के लिए उकसा रहा था.

• Character.ai नाम के एक बॉट पर आरोप लगा कि उसने एक लड़के को अपने माता-पिता की हत्या करने की सलाह दी. हालांकि, Google ने साफ किया कि उसका Character.ai से कोई लेना-देना नहीं है.

• OpenAI का ChatGPT भी एक मामले में चर्चा में आया, जहां रिपोर्ट्स के अनुसार, उसने एक 16 साल के लड़के को आत्महत्या की ओर धकेल दिया.

सोशल मीडिया से सबक लेने की चेतावनी

अटॉर्नी जनरल्स ने कहा कि टेक कंपनियां वही गलती दोहरा रही हैं जो सोशल मीडिया के शुरुआती दिनों में हुई थी. उस समय कंपनियों ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया और बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई.

उनका कहना है- “टूटे हुए परिवार और बर्बाद होती जिंदगियां इन कंपनियों के लिए सिर्फ आंकड़ों में एक छोटी सी गिनती हैं. लेकिन अब सरकारें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगी.” उन्होंने कंपनियों से अपील की कि वे बच्चों को सिर्फ कंज्यूमर (उपभोक्ता) के रूप में न देखें, बल्कि माता-पिता की नजरों से देखें, न कि शिकारी की तरह.

कंपनियों पर होगा सख्त एक्शन

इस लेटर में टेक कंपनियों को साफ संदेश दिया गया है कि अगर उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर तुरंत कदम नहीं उठाए तो उनके खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाए जाएंगे.

FAQs

Q1. यह लेटर किसने लिखा है?

Ans: अमेरिका के 44 स्टेट अटॉर्नी जनरल्स ने यह लेटर लिखा है.

Q2. सबसे ज्यादा आलोचना किस कंपनी को झेलनी पड़ी?

Ans: Meta को, क्योंकि लीक डॉक्यूमेंट्स में बच्चों से अनुचित चैटिंग का मामला सामने आया.

Q3. क्या Google का Character.ai से कोई रिश्ता है?

Ans: Google ने कहा कि Character.ai उसकी कंपनी से जुड़ा नहीं है.

Q4. ChatGPT का नाम क्यों आया?

Ans: रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक किशोर की आत्महत्या में ChatGPT की भूमिका रही.

Q5. अगर कंपनियां सुरक्षा नहीं करेंगी तो क्या होगा?

Ans: उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है.