आखिर क्या है ईरान का 'Kill Switch'? जिसने बिना तार काटे ही दुनिया के सबसे सुपर फास्ट इंटरनेट Starlink को कर दिया ठप!

Elon Musk Starlink Shutdown Iran: ईरान में इन दिनों बढ़ती महंगाई और आर्थिक मुश्किलों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. देश में प्रदर्शन को कंट्रोल करने और शांति लाने के लिए ईरान सरकार ने देश में इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरह ब्लाक किया है. एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जिसका इस्तेमाल कई प्रदर्शनकारी कर रहे थे वह भी अब इस ब्लॉकिंग से बच नहीं पाई. ईरानी सरकार ने सूचनाओं के आदान-प्रदान को रोकने के लिए किल स्विच रणनीति अपनाई है जिसका उद्देश्य एलन मस्क की Starlink सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को जाम करना है.

आखिर क्या है ईरान की किल स्विच रणनीति?

आमतौर पर दुनिया भर की सरकारें किसी संकट के समय स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए इंटरनेट बंद कर सकती हैं. लेकिन ईरान का किल स्विच मॉडल दूसरे देशों की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक है. बता दें कि तेहरान ने पहले ही केबल और मोबाइल टावरों से मिलने वाले इंटरनेट को तीन दिनों से ज्यादा के लिए पूरी तरह से बंदकर दिया गया है. लेकिन जब प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सेंसरशिप से बचने के लिए एलन मस्क की कंपनी SpaceX के स्टारलिंक टर्मिनलों का इस्तेमाल शुरू किया तो सरकार ने अब सैटेलाइट सिग्नल को भी टारगेट बनाना शुरू कर दिया है.

स्टारलिंक को कैसे जाम कर रहा है ईरान?

आम तौर पर सैटेलाइट इंटरनेट को ब्लॉक करना साधारण इंटरनेट की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन माना जाता है लेकिन टेक्नोलॉजी के जानकारों के मुताबिक ईरान इसके लिए दो तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है:

GPS सिग्नल में बदलाव

सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक के बेस स्टेशंस और यूजर टर्मिनल्स को काम करने के लिए सही लोकेशन का पता होना जरूरी होता है. इसके लिए स्टारलिंक GPS की मदद लेती है. ईरान सरकार GPS सिग्नल्स में बाधा डालकर स्टारलिंक सिस्टम को भ्रमित कर रही है जिससे वह सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं हो पाता.

लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) की कमजोरी का फायदा

आपकी जानकारीके लिए बता दें कि स्टारलिंक के सैटेलाइट धरती से 550 किलोमीटर ऊपर लो-अर्थ ऑर्बिट में मौजूद होते हैं. जैसे-जैसे सैटेलाइट ऊपर से गुजरते हैं ग्राउंड टर्मिनल को लगातार एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट पर भेजना होता है. हडसन इंस्टीट्यूट के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सपर्ट ब्रायन क्लार्क के मुताबिक इस प्रोसेस के दौरान एंटीना को एक चौड़े कोण (Wide Angle) से सिग्नल रिसीव करने होते हैं. यही वह जगह है जहां स्टारलिंक कमजोर पड़ जाता है. स्थानीय जैमिंग डिवाइस के माध्यम से इन सिग्नल्स में Noise पैदा कर इंटरनेट को ठप किया जा सकता है.

रूस के साथ तकनीकी 'साठगांठ'?

जानकारों ने ईरान की इस बढ़ती टेक्नोलॉजी के पीछे रूस की मदद की संभावना जताई जाताई है. यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना भी स्टारलिंक को जाम करने की कोशिशें करती रही है. तेहरान और मॉस्को के बीच मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ा सहयोग है इसलिए जानकारों का मानना है कि रूस ने स्टारलिंक को मात देने के लिए ईरान को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के उपकरण और जानकारी प्रदान की है.

इसके साथ ही ईरान ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) में शिकायत दर्ज कराई है कि स्टारलिंक उसकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है और बिना अनुमति के सर्विस दे रहा है.

