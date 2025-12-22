SpaceX CEO Elon Musk की छप्परफाड़ कमाई! $700 बिलियन की नेटवर्थ के साथ रचा इतिहास, क्या है इस तूफानी कमाई का राज?

Tesla के CEO Elon Musk ने दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है. 20 दिसंबर को उनकी कुल संपत्ति 700 अरब डॉलर के पार पहुंच गई. Forbes Billionaire Index के मुताबिक, Elon Musk की नेटवर्थ बढ़कर करीब 749 अरब डॉलर हो गई है. इसके साथ ही वह इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति 700 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है. यह उछाल तब आया जब Delaware Supreme Court ने Tesla से जुड़ा उनका 2018 का पे पैकेज दोबारा बहाल कर दिया.

कोर्ट के फैसले से बढ़ी Musk की नेटवर्थ

Delaware Supreme Court ने Elon Musk के उस पे पैकेज को फिर से लागू कर दिया, जिसकी कीमत कभी 56 अरब डॉलर आंकी गई थी. यह मामला करीब दो साल तक कानूनी लड़ाई में फंसा रहा. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर इस पे पैकेज को रद्द किया जाता, तो Musk को पिछले छह सालों में Tesla के लिए किए गए समय और मेहनत के बदले कोई उचित मुआवजा नहीं मिलता. इसी फैसले के बाद Musk की संपत्ति में जबरदस्त उछाल देखने को मिला.

Larry Page, Jeff Bezos और Ellison से भी ज्यादा अमीर

करीब 749 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ Elon Musk अब दुनिया के अगले तीन बड़े टेक अरबपतियों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा अमीर हो गए हैं. Google के को-फाउंडर Larry Page की नेटवर्थ करीब 252.6 अरब डॉलर है, Oracle के Larry Ellison की संपत्ति 242.7 अरब डॉलर बताई जाती है, जबकि Amazon के संस्थापक Jeff Bezos की नेटवर्थ करीब 239.4 अरब डॉलर है. इन तीनों को जोड़ने पर भी उनकी कुल दौलत Elon Musk से कम है. Musk, दूसरे नंबर पर मौजूद Larry Page से करीब 500 अरब डॉलर ज्यादा अमीर हैं.

Tesla स्टॉक ऑप्शंस बना बड़ी वजह

Elon Musk की नेटवर्थ में आई इस तेजी की सबसे बड़ी वजह Tesla से जुड़े उनके स्टॉक ऑप्शंस हैं. 19 दिसंबर को Delaware Supreme Court ने Musk के Tesla स्टॉक ऑप्शंस को दोबारा बहाल किया, जिनकी कुल कीमत करीब 139 अरब डॉलर आंकी जा रही है. ये स्टॉक अवॉर्ड्स पिछले साल जनवरी में रद्द कर दिए गए थे. 2018 में मंजूर हुआ 56 अरब डॉलर का पे पैकेज करीब दो साल तक कोर्ट में फंसा रहा. साल 2024 में एक फैसले में इसे “अनुचित और असमान” बताया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है.

कोर्ट ने फैसले में क्या कहा

अपने आदेश में Delaware Supreme Court ने कहा कि वह Court of Chancery के फैसले को पलट रही है और केवल 1 डॉलर का प्रतीकात्मक हर्जाना देने का आदेश देती है. कोर्ट ने वकीलों की फीस और खर्चों को भी मंजूरी दी और कहा कि अगर फीस को लेकर कोई विवाद होता है, तो उसे Court of Chancery में ही सुलझाया जाएगा. इस फैसले के साथ Musk के लिए कानूनी अड़चनें लगभग खत्म हो गईं.

SpaceX और Tesla ने भी बढ़ाई दौलत

यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कुछ ही दिन पहले Elon Musk की नेटवर्थ 600 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुकी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, SpaceX के पब्लिक होने की संभावनाओं ने भी Musk की दौलत को रफ्तार दी है. इससे पहले नवंबर की शुरुआत में Tesla के शेयरों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी. Tesla के बोर्ड द्वारा Musk के लिए एक अभूतपूर्व 1 ट्रिलियन डॉलर के पे पैकेज को मंजूरी दिए जाने की खबरों ने भी उनकी नेटवर्थ को और बढ़ा दिया.

दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बनने की ओर Musk

Elon Musk की तेजी से बढ़ती संपत्ति ने यह साफ कर दिया है कि वह दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनने से अब ज्यादा दूर नहीं हैं. Tesla, SpaceX और अन्य कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी आने वाले समय में उन्हें और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है. टेक और बिजनेस की दुनिया में यह एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.