एलन मस्क की Neuralink का कमाल! बिना बोले दिमाग से 'I Love You' बोला शख्स, वायरल हुआ वीडियो

साइंस फिक्शन फिल्मों जैसी कल्पना अब हकीकत बनती दिख रही है! अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक ने एक ऐसा कारनामा किया है, जिसने पूरी टेक दुनिया को हिलाकर रख दिया है. कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नया वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें बोलने में असमर्थ एक मरीज ने बिना मुंह से एक शब्द निकाले, सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से अपने करीबी से I Love You कहा.
सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जिसे बोलने में परेशानी है. Neuralink के ब्रेन इंप्लांट की सहायता से यह व्यक्ति अपने दिमाग के जरिए कंप्यूटर से बात करता दिखाई देता है. खास बात यह है कि वीडियो में कंप्यूटर उसकी तरफ से बोलता है और उसके मुंह से नहीं बल्कि दिमाग से कम्युनिकेशन होता है.
न्यूरालिंक ने इसे A beautiful surprise यानी एक खूबसूरत सरप्राइज बताया है. वीडियो में व्यक्ति के सामने एक कंप्यूटर रखा है. उससे जब पूछा जाता है कि वह क्या कहना चाहता है, तो कंप्यूटर उसकी सोच को आवाज में बदल देता है. इसके बाद व्यक्ति की ओर से सबसे पहले I love you सुनाई देता है. वीडियो में इसके बाद सामने मौजूद व्यक्ति के साथ भावुक पल भी देखने को मिलता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं.
लेकिन न्यूरालिंक ने इस शख्स की पहचान या उसकी बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है. कंपनी ने यह भी साफ किया है कि यह रिजल्ट सभी प्रतिभागियों या भविष्य के नतीजों को नहीं दर्शाता है. इसका मतलब है कि इस तकनीक के नतीजे हर व्यक्ति में एक जैसे हों, यह जरूरी नहीं है.
Neuralink पहले भी अपने ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस की क्षमता दिखा चुका है. कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल लोगों ने दिमाग के सिग्नल के जरिए कंप्यूटर का कर्सर चलाने जैसे काम किए हैं. इसी साल ब्रिटिश आर्मी के पूर्व सैनिक Jon L. Noble ने भी न्यूरालिंक इंप्लांट के जरिए कंप्यूटर इस्तेमाल करने का एक्सपीरियं शेयर किया था. C4 स्पाइनल इंजरी के बाद वह गर्दन के नीचे से लकवाग्रस्त हैं. उन्होंने बताया था कि न्यूरालिंक की सहायता से वह सिर्फ अपने विचारों के जरिए MacBook का कर्सर कंट्रोल कर सकते हैं.
इस तकनीक को लेकर उत्साह के साथ इसकी मौजूदा लिमिट को भी समझना भी बहुत जरूरी है. न्यूरालिंक के मुताबिक उसके ब्रेन इंप्लांट डिवाइस अभी जांच के स्तर पर हैं और इन्हें FDA या दूसरे नियामक संस्थाओं से आम इस्तेमाल के लिए मंजूरी नहीं मिली है. ऐसे में वीडियो इस तकनीक की संभावनाएं जरूर दिखाता है, लेकिन इसे अभी व्यापक रूप से उपलब्ध मेडिकल समाधान नहीं माना जा सकता.