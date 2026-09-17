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एलन मस्क की Neuralink का कमाल! बिना बोले दिमाग से 'I Love You' बोला शख्स, वायरल हुआ वीडियो

एलन मस्क की कंपनी Neuralink ने ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक का एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है. वीडियो में एक व्यक्ति बोलने में परेशानी के बावजूद अपने दिमाग के जरिए कंप्यूटर से शब्द बोलता नजर आ रहा है. उसके दिमाग में लगे इंप्लांट ने उसकी सोच को आवाज में बदल दिया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 17, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:22 PM IST
एलन मस्क की Neuralink का कमाल! बिना बोले दिमाग से 'I Love You' बोला शख्स, वायरल हुआ वीडियो

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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