Elon Musk ने बदल डाली शख्स की जिंदगी! दिमाग में फिट की ऐसी चिप, व्हीलचेयर पर बैठकर करेगा बिजनेस
एलन मस्क की कंपनी ने कमाल कर दिखाया है. अब सिर्फ सोचने भर से आप कंप्यूटर चला सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं. यह अब सिर्फ साइंस-फिक्शन नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है. न्यूरालिंक ने ब्रेन चिप के जरिए पहले मरीज की जिंदगी बदल दी है. आइए जानते हैं पूरी कहानी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:59 AM IST
Neuralink Brain Chip: क्या आप सोच सकते हैं कि केवल सोचने भर से आपका कंप्यूटर या टीवी चलने लगे? सुनने में भले ही यह फिल्मी लगे लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ है. तकनीक और इंसानी दिमाग का अनोखा मेल अब हकीकत बन चुका है. अमेरिकी कंपनी न्यूरालिंक के ब्रेन चिप ने न सिर्फ मरीज को नई जिंदगी दी बल्कि अब नए बिजनेस आइडियाज के लिए भी रास्ता खोल रहा है. आइए जानते हैं पूरी खबर.

अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने बड़ी कामयाबी हासिल की है.  न्यूरालिंक ने एक मरीज के ब्रेन में चिप लगाई थी. अब न सिर्फ मरीज पूरी तरह से ठीक है बल्कि अब एक नए बिजनेस के लिए भी प्लान कर रहा है.  एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक (Neuralink) से ब्रेन चिप इम्प्लांट करवाने वाले पहले व्यक्ति नोलांड अर्बॉघ ने अपनी नई तकनीक के अनुभव शेयर किया है. सर्जरी के 18 महीने बाद अब वह कई काम खुद से कर पा रहे हैं. 2016 में एक स्विमिंग एक्सीडेंट में उन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थीं जिससे उनके कंधों के नीचे का शरीर लकवाग्रस्त हो गया था.

2024 में इम्प्लांट हुई थी ब्रेन चिप
अर्बॉघ को यह ब्रेन चिप 2024 में इम्प्लांट किया गया था. सर्जिकल रोबोट की मदद से उनके सिर में सिक्के के आकार का एक छोटा छेद बनाकर न्यूरालिंक चिप लगाई गई. इस चिप में 1,000 से अधिक इलेक्ट्रोड हैं, जो सीधे उनके दिमाग के न्यूरॉन्स से जुड़े हैं. चिप उनके दिमाग से आने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पहचानती है, उन्हें समझती है और फिर डिजिटल कमांड में बदल देती है जिससे वह डिजिटल डिवाइसों को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं.

बिजनेस शुरू करने की कर रहे प्लानिंग
इस ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI की मदद से अर्बॉघ अब बिना अपने शरीर के किसी हिस्से को हिलाए कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं. वे मारियो कार्ट जैसे गेम खेल सकते हैं, टीवी चला सकते हैं और एयर प्यूरीफायर ऑन या ऑफ कर सकते हैं.

फॉर्च्यूनके साथ बातचीत में अर्बॉघ ने बताया कि वह हर दिन लगभग 10 घंटे इस डिवाइस का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए करते हैं. इसके जरिए वे पढ़ाई कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और गेम खेल सकते हैं. इस तकनीक की सहायता से उन्होंने एरिजोना के अपने कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया है और अब वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करने, पैसे लेकर भाषण देने और लाइव टॉक करने की प्लानिंग कर रहे हैं.

दोबारा मिली जिंदगी
सर्जरी से पहले अपनी जिंदगी के बारे में अर्बॉघ ने बताया कि वह रातभर जागते रहते और दिनभर सोते रहते थे. उनका कहना था कि वे किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते थे और किसी की योजनाओं में बाधा डालना नहीं चाहते थे. उन्होंने आगे कहा कि उनके पास कोई उद्देश्य नहीं था, वे बस ऐसे ही जीवन जी रहे थे और किसी बदलाव का इंतजार कर रहे थे. अर्बॉघ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे तकनीकी रूप से साइबॉर्ग हैं क्योंकि उन्हें एक मशीन द्वारा सही किया गया है. उन्होंने कहा कि वह खुद को अभी भी एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखते हैं.

इन बीमारियों में भी असरदार होगी ब्रेन चिप
न्यूरालिंक का कहना है कि उसका प्राथमिक लक्ष्य मरीजों को केवल अपनी सोच के जरिये कंप्यूटर कर्सर या कीबोर्ड को कंट्रोल करने लायक बनाना है. मस्क के दावे के मुताबिक कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 22 हजार लोगों पर ब्रेन चिप को इंप्लांट करने का है. मस्क के अनुसार इस ब्रेन-चिप की सहायता से मोटापा, डिप्रेशन और स्कित्सोफ्रीनिया जैसी मनोस्थिति का इलाज आसानी से किया जा सकता है. हालांकि वह पहले लकवाग्रस्त लोगों की मदद करना चाहते हैं.

;