Advertisement
trendingNow12979759
Hindi Newsटेक

एलन मस्क की Neuralink को कड़ी टक्कर! अब ये दिग्गज लाने जा रहे हैं Merge Labs, दिमाग से बिना सर्जरी होगा सीधा कनेक्शन

Merge Labs: टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब इंसान और मशीन का फासला तेजी से कम होता जा रहा है. इसी क्रम में एलन मस्क की Neuralink ने जहां ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस बड़े कमाल करने की तैयारी में है तो वहीं एक और बड़ा नाम इस दौड़ में शामिल होने वाला है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 29, 2025, 12:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एलन मस्क की Neuralink को कड़ी टक्कर! अब ये दिग्गज लाने जा रहे हैं Merge Labs, दिमाग से बिना सर्जरी होगा सीधा कनेक्शन

Merge Labs: टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब मुकाबला सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तक सीमित नहीं रहा है. अब जंग पहुंच चुकी है सीधे इंसानी दिमाग तक! एलन मस्क की Neuralink को टक्कर देने के लिए OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने तैयारी शुरू कर दी है. बहुत ही जल्द वे अपना नया ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI स्टार्टअप Merge Labs लॉन्च करने जा रहे हैं जो बिना सर्जरी के दिमाग और मशीन के बीच सीधा कनेक्शन बनाने पर काम करेगा. यह कदम न सिर्फ न्यूरोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है बल्कि इंसान और एआई के रिश्ते को एक नए स्तर पर पहुंचा सकता है.
 
टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार अल्टमैन अपनी नई BCI स्टार्टअप मर्ज लैब्स को लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इस टीम में उन्होंने एक नामी बायोमोलेक्यूलर इंजीनियर मिखाइल शापिरो को शामिल किया है जो कंपनी के फाउंडर मेंबर में से एक होंगे. शापिरो जिनका पद अभी साफ नहीं है फिलहाल निवेशकों के साथ बातचीत में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं.

लाखों-करोड़ों डॉलर का निवेश
अल्टमैन ने एलेक्स ब्लानिया के साथ मिलकर मर्ज लैब्स की शुरूआत की है. उम्मीद है कि कंपनी ओपनएआई और दूसरे निवेशकों से लाखों-करोड़ों डॉलर की फंडिंग जुटाएगी.

न्यूरालिंक से कैसे होगी अलग?

Add Zee News as a Preferred Source

अल्टमैन का मर्ज लैब्स की टेक्नोलॉजी मस्क की न्यूरालिंक से काफी अलग हो सकती है. यह बिना सर्जरी तकनीक पर काम करेगी. शापिरो की विशेषज्ञता गैर-आक्रामक (Non-invasive) तकनीकों में है. उनकी रिसर्च अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके दिमाग से इंटरैक्ट करने पर केंद्रित है जिसका मतलब है कि इसमें खोपड़ी को खोलकर सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा कि न्यूरालिंक में होता है.

जीन थेरेपी का इस्तेमाल
शापिरो ने जीन थेरेपी पर भी रिसर्च की है जिससे कोशिकाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए विजिबल बनाया जा सकता है. यह शुरुआती रिपोर्ट्स का समर्थन करता है कि मर्ज लैब्स अपने पहले प्रोडक्ट के लिए इसी दृष्टिकोण को अपना सकती है.

ये भी पढ़ेंः जरा सी लापरवाही और आग का गोला बन सकता है गीजर! नया खरीदने से पहले जान लें ये बात

न्यूरालिंक पर क्या है अल्टमैन की राय?
खुद सैम अल्टमैन ने भी मस्क की न्यूरालिंक के आक्रामक तरीकों पर अपनी बात कह चुके हैं. उन्होंने कहा था कि वह निश्चित रूप से अपने दिमाग में कुछ भी नहीं बोएंगे जो न्यूरालिंक के इंटरफेस की तरह न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकता है. अल्टमैन ने कहा कि मैं कुछ सोचना चाहूंगा और चैटजीपीटी को उसका जवाब देना चाहिए. हो सकता है मैं केवल रीड-ओनली इंटरफेस चाहूं. यह एक सही बात लगती है."

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जब मर्ज लैब्स की घोषणा होगी तो अल्टमैन इसमें चेयरमैन की भूमिका निभा सकते हैं और कंपनी के डेली operations में सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे. यह उनकी उस भूमिका के जैसे होगा जो वर्ल्डकॉइन के पीछे की कंपनी टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी में निभाते हैं.

ये भी पढ़ेंः खुशखबरी! WhatsApp यूजर्स अब अपनी प्रोफाइल को दे पाएंगे पर्सनल टच, आ रहा है नया फीचर

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

sam AltmanNeuralinkElon Musk

Trending news

कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
Zubeen Garg
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
2025 Bihar vidhan sabha chunav
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
Weather
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
cyclone
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
DNA
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश