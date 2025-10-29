एलन मस्क की Neuralink को कड़ी टक्कर! अब ये दिग्गज लाने जा रहे हैं Merge Labs, दिमाग से बिना सर्जरी होगा सीधा कनेक्शन

Merge Labs: टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब मुकाबला सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तक सीमित नहीं रहा है. अब जंग पहुंच चुकी है सीधे इंसानी दिमाग तक! एलन मस्क की Neuralink को टक्कर देने के लिए OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने तैयारी शुरू कर दी है. बहुत ही जल्द वे अपना नया ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI स्टार्टअप Merge Labs लॉन्च करने जा रहे हैं जो बिना सर्जरी के दिमाग और मशीन के बीच सीधा कनेक्शन बनाने पर काम करेगा. यह कदम न सिर्फ न्यूरोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है बल्कि इंसान और एआई के रिश्ते को एक नए स्तर पर पहुंचा सकता है.



टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार अल्टमैन अपनी नई BCI स्टार्टअप मर्ज लैब्स को लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इस टीम में उन्होंने एक नामी बायोमोलेक्यूलर इंजीनियर मिखाइल शापिरो को शामिल किया है जो कंपनी के फाउंडर मेंबर में से एक होंगे. शापिरो जिनका पद अभी साफ नहीं है फिलहाल निवेशकों के साथ बातचीत में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं.

लाखों-करोड़ों डॉलर का निवेश

अल्टमैन ने एलेक्स ब्लानिया के साथ मिलकर मर्ज लैब्स की शुरूआत की है. उम्मीद है कि कंपनी ओपनएआई और दूसरे निवेशकों से लाखों-करोड़ों डॉलर की फंडिंग जुटाएगी.

न्यूरालिंक से कैसे होगी अलग?

अल्टमैन का मर्ज लैब्स की टेक्नोलॉजी मस्क की न्यूरालिंक से काफी अलग हो सकती है. यह बिना सर्जरी तकनीक पर काम करेगी. शापिरो की विशेषज्ञता गैर-आक्रामक (Non-invasive) तकनीकों में है. उनकी रिसर्च अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके दिमाग से इंटरैक्ट करने पर केंद्रित है जिसका मतलब है कि इसमें खोपड़ी को खोलकर सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा कि न्यूरालिंक में होता है.

जीन थेरेपी का इस्तेमाल

शापिरो ने जीन थेरेपी पर भी रिसर्च की है जिससे कोशिकाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए विजिबल बनाया जा सकता है. यह शुरुआती रिपोर्ट्स का समर्थन करता है कि मर्ज लैब्स अपने पहले प्रोडक्ट के लिए इसी दृष्टिकोण को अपना सकती है.

न्यूरालिंक पर क्या है अल्टमैन की राय?

खुद सैम अल्टमैन ने भी मस्क की न्यूरालिंक के आक्रामक तरीकों पर अपनी बात कह चुके हैं. उन्होंने कहा था कि वह निश्चित रूप से अपने दिमाग में कुछ भी नहीं बोएंगे जो न्यूरालिंक के इंटरफेस की तरह न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकता है. अल्टमैन ने कहा कि मैं कुछ सोचना चाहूंगा और चैटजीपीटी को उसका जवाब देना चाहिए. हो सकता है मैं केवल रीड-ओनली इंटरफेस चाहूं. यह एक सही बात लगती है."

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जब मर्ज लैब्स की घोषणा होगी तो अल्टमैन इसमें चेयरमैन की भूमिका निभा सकते हैं और कंपनी के डेली operations में सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे. यह उनकी उस भूमिका के जैसे होगा जो वर्ल्डकॉइन के पीछे की कंपनी टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी में निभाते हैं.

