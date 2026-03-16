'आपका दिमाग खतरे में है...' न्यूरालिंक के टॉप सर्जन ने दी डरावनी वार्निंग, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को बताया मायाजाल

Neuralink Surgeon Warning: आज के समय में मोबाइल फोन और इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. सुबह उठने से लेकर रात सोने तक ज्यादातर लोग सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म और अलग-अलग ऐप्स पर समय बिताते हैं. लेकिन अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से ही एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एलन मस्क की ब्रेन-चिप कंपनी न्यूरालिंक (Neuralink) से जुड़े एक सर्जन ने कहा है कि इंटरनेट पर काम करने वाले एल्गोरिदम धीरे-धीरे इंसानों की सोच और दिमाग को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए लोगों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा है कि आज के ऐप्स के एल्गोरिदम जानबूझकर हमारे दिमाग पर 'हमला' करने के लिए डिजाइन किए गए हैं. उन्होंने एल्गोरिदम को लोगों के लिए Evil करार दिया है.

एल्गोरिदम बदल रहा लोगों की सोच

टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज इंटरनेट पर जो भी कंटेंट हम देखते हैं, उसके पीछे एल्गोरिदम काम करता है. यही सिस्टम तय करता है कि हमें कौन-सा वीडियो दिखेगा, कौन-सी पोस्ट सामने आएगी और कौन-सी खबर हमारी स्क्रीन पर पहुंचेगी. लेकिन समस्या तब शुरू होती है, जब ये एल्गोरिदम हमारी पसंद को समझकर बार-बार उसी तरह का कंटेंट दिखाने लगते हैं. इससे धीरे-धीरे इंसान उसी तरह की चीजें ज्यादा देखने लगता है और उसकी सोच भी उसी दिशा में जाने लगती है.

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लोगों को समझना होगा यह खेल

न्यूरालिंक की सर्जरी से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत से लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उनके मोबाइल की स्क्रीन पर जो कुछ दिख रहा है, वह पूरी तरह नेचुरल नहीं होता. इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है, जो यूजर को ज्यादा से ज्यादा समय तक ऐप पर बनाए रखना चाहता है. उनका कहना है कि बड़ी टेक कंपनियां ऐसे एल्गोरिदम तैयार करती हैं, जो लोगों को बार-बार फोन देखने के लिए प्रेरित करते हैं. अगर लोग इस बात को नहीं समझेंगे, तो धीरे-धीरे उनकी सोच कमजोर पड़ सकती है.

सोशल मीडिया की लत भी चिंता का कारण

पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि लोग सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने लगे हैं. कई बार लोग बिना किसी खास वजह के भी बार-बार फोन चेक करते रहते हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका एक बड़ा कारण एल्गोरिदम ही हैं, जो यूजर को उसकी पसंद के अनुसार लगातार नया कंटेंट दिखाते रहते हैं. इससे लोगों में फोन की लत बढ़ने लगती है और उनका ध्यान दूसरी जरूरी चीजों से हटने लगता है.

क्या है न्यूरालिंक और क्यों है चर्चा में?

न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है, जो दिमाग और कंप्यूटर को सीधे जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. इस तकनीक के जरिए आने वाले समय में इंसान अपने दिमाग के संकेतों से ही कंप्यूटर या मशीन को नियंत्रित कर सकता है. यह टेक्नोलॉजी खासतौर पर लकवा या गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण मानी जा रही है. हालांकि इसके साथ-साथ टेक्नोलॉजी के बढ़ते असर को लेकर कई तरह की बहस भी चल रही है.

टेक्नोलॉजी के साथ संतुलन जरूरी

टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल समझदारी से करना बहुत जरूरी है. अगर लोग हर समय मोबाइल और इंटरनेट पर ही निर्भर रहेंगे, तो इसका असर उनकी सोच, आदतों और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है. इसीलिए अब लोगों से कहा जाता है कि सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल सीमित और संतुलित तरीके से करें. टेक्नोलॉजी इंसान की मदद के लिए बनी है, इसलिए जरूरी है कि उसका नियंत्रण इंसान के हाथ में ही रहे. क्योंकि अगर आपको टेक्नोलॉजी ने नियंत्रण में ले लिया, तो यह बेहद घातक होगा.

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