AI की दुनिया में मस्क का नया धमाका! लाने जा रहे हैं Microsoft को टक्कर देने वाली कंपनी, शुरू की इंजीनिर्स की भर्ती

AI engineer Jobs: AI की दुनिया में अब एक और बड़ा धमाका होने जा रहा है. टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ ने अपनी AI कंपनी xAI के तहत नई सॉफ्टवेयर कंपनी Macrohard लाने का ऐलान कर दिया है. नाम चाहे मजाकिया हो लेकिन मस्क का यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से असली है और यह सीधे दिग्गज कंपनी Microsoft को चुनौती देगा. एलन मस्क ने  इसके लिए इंजीनियर्स की भर्ती भी शुरू कर दी है!

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 25, 2025, 01:53 PM IST
AI engineer Jobs: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में एलन मस्क एक और बड़ा दांव लगाने वाले हैं. टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक ने अब अपनी AI कंपनी xAI के तहत नया प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर ली है, जिसका नाम उन्होंने Macrohard रखा है. खास बात यह है कि इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट पर मजाकिया तंज है, लेकिन एलन मस्क के अनुसार यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से असली है. Macrohard को पूरी तरह से एक AI-सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में विकसित करने की योजना है. इस नई कंपनी के लिए मस्क ने इंजीनियर्स की भर्ती का ऐलान कर दिया है. मस्क का कहना है कि भविष्य में इस प्रोजेक्ट के जरिए सॉफ्टवेयर कंपनियों को पूरी तरह AI से सिम्युलेट करना संभव होगा.

दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में शामिल एलन मस्क अपनी नई एआई कंपनी को लेकर चर्चा में है. उन्होंने अपनी कंपनी xAI के तहत एक नई कंपनी Macrohard लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, इसी कंपनी के लिए इंजीनियर्स को भर्ती करने जा रहे हैं. इसको लेकर एलन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि Macrohard, एआई सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने में मदद करें.

यह बात उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कही. मस्क ने एक यूजर की पोस्ट पर रिप्लाई देते हुआ लिखा कि Macrohard आ रहा है. यह यूजर xAI के को फाउंडर युहुआई वू की एक पोस्ट पर कमेंट किया था.

आपको बता दें कि 23 सितंबर को xAI के को फाउंडर ने युहुआई वू ने लिखा था कि हम कंप्यूटर कंट्रोल एजेंट बनाने वाली नई टीम के लिए भर्ती कर रहे हैं. इस साल बाद में Grok5 / Macrohard बनाने में हमारे साथ जुड़ें. मुझे डायरेक्ट मैसेज करें! नौकरी का पोस्ट जल्द ही शेयर किया जाएगा.

अब जानिए क्या है Macrohard 
Macrohard नाम सीधे तौर पर माइक्रोसॉफ्ट से मिलता जुलता नाम है. एलन मस्क ने पहली बार इस नाम का जिक्र 25 अक्टूबर 2021 को किया था. वह दिन माइक्रोसॉफ्ट Windows XP के 20वें सालगिरह का था. उस दिन मस्क ने लिखा था कि Macrohard >> Microsoft”, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पर हल्का सा मजाक था.

मस्क ने पहले भी कहा था कि Macrohard पूरी तरह से एआई सॉफ्टवेयर कंपनी होगी और यह xAI के तहत काम करेगी. एलन ने इसे tongue-in-cheek नाम कहा, यानी यह एक मजाकिया नाम है, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से असली है. मस्क ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि @xAI में जुड़ें और Macrohard नाम की पूरी तरह से एआई सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने में मदद करें. नाम मजाकिया है लेकिन प्रोजेक्ट पूरी तरह सही है.

मस्क ने यह भी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियां किसी भी फिजिकल हार्डवेयर का प्रोडक्शन नहीं करती हैं इसलिए उन्हें पूरी तरह से एआई के जरिए सिमुलेट किया जा सकता है. लेकिन उन्होंने Macrohard प्रोजेक्ट की और ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि xAI की टीम नए कंप्यूटर कंट्रोल एजेंट्स और एआई-संचालित सॉफ्टवेयर पर काम करेगी. इस कंपनी में नौकरी करने की सोचने वाले इंजीनियर्स सीधे टीम में शामिल हो सकते हैं. युहुआई वू ने यह इशारा किया था कि इस साल के आखिरी तक Macrohard से जुड़े नए प्रोजेक्ट जैसे Grok5 भी लॉन्च हो सकते हैं.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

