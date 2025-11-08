AI बनेगा दुनिया का 'बादशाह'! Elon Musk का नया दावा- अगर यह शर्त पूरी हुई तो मशीनें करेंगी दुनिया पर राज

Elon Musk AI Claim: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हर दिन एडवांस होता जा रहा है. टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते प्रभाव ने एक तरफ तो इंसानों के काम को आसान बना दिया है तो वहीं दूसरी तरफ इसके खतरे भी कम नहीं हैं. इसी बीच टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने AI को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दे दिया है. मस्क का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय पर दुनिया में राज कर सकता है. लेकिन बस इसके लिए एक अहम शर्त है AI का मानव बुद्धिमत्ता से कहीं ज्यादा विकसित होना.

मस्क ने बताई AI के 'राज' की शर्त

दुनिया के सबसे अमीर आदमी और स्पेसएक्स के फाउंडर ने कहा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव बुद्धि से कहीं आगे बढ़ गया तो भविष्य में दुनिया पर इंसानों का नहीं बल्कि मशीनों का शासन होगा. उन्होंने यह बात उस सवाल के जवाब में कही जिसमें पूछा गया कि अगर आने वाले समय में संसाधनों की कमी खत्म हो जाए तो क्या पैसा और शक्ति का महत्व भी खत्म हो जाएगा. मस्क ने जवाब दिया, लंबे समय में इंसान नहीं, बल्कि AI ही फैसले और जिम्मेदारियां संभालेगा.

मस्क का AI पर नया बयान

मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क ने चेतावनी दी है कि अगर AI इंसानों की बुद्धि से भी ज्यादा विकसित हो गया तो अब यह कल्पना करना मुश्किल होगा कि इंसान पूरी तरह कंट्रोल में रहेंगे. उन्होंने कहा कि इसलिए AI को हमेशा इंसानों के हित में यानी फ्रेंडली बनाए रखना बहुत जरूरी है.

पहले भी कर चुके हैं अलर्ट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब मस्क ने AI के संभावित खतरे को लेकर बात की हो. सितंबर में उन्होंने कहा था कि AI अगले साल किसी एक इंसान से ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है और 2030 तक यह पूरी मानव जाति से भी ज्यादा समझदार बन जाएगा. मस्क का मानना है कि जैसे-जैसे AI का विकास तेजी से बढ़ रहा है समाज को इसके टेक्नोलॉजी, नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए.

AI और रोबोट्स बदलेंगे कामकाज

इससे पहले भी मस्क ने X पर Amazon की योजना पर रिप्लाई किया था, जिसमें कंपनी 2027 तक 1.6 लाख कर्मचारियों की जगह AI और रोबोट्स लेने वाली है. मस्क ने पोस्ट में लिखा कि AI और रोबोट्स सभी नौकरियों की जगह ले लेंगे. काम करना ऑप्शनल हो जाएगा जैसे कोई अपनी सब्ज़ियां खुद उगाना पसंद करेगा बजाय दुकान से खरीदने के.

इतिहास का सबसे बड़ा वेतन पैकेज

इस बीच टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने 75% से ज्यादा वोटों के साथ मस्क के इतिहास के सबसे बड़े पे पैकेज को मंजूरी दी. जिसकी कीमत 1 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 88 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है. इसके साथ ही आने वाले वर्षों में वे अपनी टेस्ला हिस्सेदारी 25% या उससे अधिक तक बढ़ा सकते हैं. फिलहाल मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और पहले ट्रिलियनेयर बनने की राह पर हैं.

