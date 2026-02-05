Advertisement
अब 'सूरज' से चलेगा आपका AI! आसमान में बनेगा हेडक्वार्टर, Musk बोले- अगले 30 महीनों में बदल जाएगी एआई की पूरी दुनिया

Elon Musk Space AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आज हमारे मन में आने वाले हर सवाल का जवाब दे रहा है. लेकिन एक तरफ जहां इससे फायदा है तो दूसरी तरफ इसकी एक'काली हकीकत' भी है. एक छोटे से सवाल का जवाब देने के लिए AI डेटा सेंटर्स लाखों लीटर पानी और भारी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं. जिससे आने वाले समय में पानी और बिजली की भयंकर संकट हो सकती है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 05, 2026, 07:56 AM IST
Elon Musk Space AI: एक तरफ जहां AI हमारे कामों को कम समय में पूरा करके जिंदगी को आसान बना रहा है तो वहीं दूसरी ओर इसके खतरे भी कम नहीं है. एआई की एक ऐसी हकीकत है  जो धीरे-धीरे धरती के संसाधनों को खत्म कर रही है. क्या आप जानते हैं कि जब आप एआई से एक छोटा सा भी सवाल करते हैं तो वह जवाब देने के लिए पानी और भारी मात्रा में बिजली डकार रहे हैं? एआई की इस बेतहाशा भूख ने दुनिया को पानी और बिजली के संकट पर लाकर खड़ा कर सकता है. अब इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक कारों और रॉकेट के से दुनिया को चौंकाने वाले एलन मस्क ने समाधान खोज लिया है. 

एआई के डेटा सेंटर की बढ़ती प्यास और बिजली के इस्तेमाल को कम करने के लिए मस्क अब डेटा सेंटर्स को धरती से हटाकर आसमान यानी अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. इससे फायदा यह होगा कि हर समय सोलर की सहायता से बिजली मिल सकेगी. पर क्या अंतरिक्ष में इन मशीनों को ठंडा रखना मुमकिन होगा? आइए समझते हैं मस्क के इस प्लान की डिटेल्स...

मस्क का मेगा प्लान जानिए
एलन मस्क ने हाल ही में अपनी एआई कंपनी और SpaceX का विलय कर दिया है. मस्क का टारगेट स्पेस में लगभग 10 लाख सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क तैयार करना है. मस्क का मानना है कि AI और चैटबॉट्स के बढ़ते इस्तेमाल के कारण आने वाले समय में धरती के बिजली ग्रिड पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे ब्लैकआउट का खतरा हो सकता है. स्पेस में 24 घंटे सूरज की रोशनी मौजूद रहती है इसलिए वहां इन डेटा सेंटर्स को बिजली सोलर के जरिए हर समय मिल सकेगी. मस्क ने कहा कि अगले 30 से 36 महीनों में एआई के लिए अंतरिक्ष ही सबसे बेहतर जगह होगी.

आसान नहीं है राह
लेकिन मस्क का यह प्लान आसान नहीं है. इस पर विशेषज्ञों ने सवाल भी उठाए हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पेस में डेटा सेंटर्स को ठंडा रखना सबसे बड़ी चुनौती है.

कंप्यूटर चिप्स जब काम करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं. धरती पर इन्हें पानी या हवा से ठंडा किया जाता है लेकिन स्पेस में वैक्यूम होने के कारण गर्मी बाहर नहीं निकल पाती.

इसके साथ ही स्पेस में पहली ही बहुत कचरा हो गया है. 10 लाख सैटेलाइट्स भेजने से आपस में टकराव का भी खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा जिससे ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो सकता है.

अगर अंतरिक्ष में कोई चिप खराब हो जाती है, तो उसे बदलना बहुत ही महंगा होगा.

मस्क के लिए यह काम होगा आसान
इस रेस में गूगल और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन भी है, लेकिन मस्क के पास एक बड़ा फायदा है. उनके पास खुद के रॉकेट हैं. जानकारों का कहना है कि मस्क अपने रॉकेट से सामान भेजने के लिए खुद से बहुत कम पैसे लेते हैं जबकि प्रतिद्वंद्वियों को इसके लिए 10 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है.

