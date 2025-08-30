एलन मस्क की हत्या करना चाहता है उन्हीं का AI! कर चुका मर्डर की पूरी प्लानिंग
एलन मस्क की हत्या करना चाहता है उन्हीं का AI! कर चुका मर्डर की पूरी प्लानिंग

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क लगातार अपने कामों को लेकर चर्चा में रहते हैं. लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो सबको हैरान कर देगा. एलन मस्क के AI चैटबॉट Grok ने उनकी ही हत्या की प्लानिंग कर दी! यह घटना टेक्नोलॉजी और सुरक्षा दोनों के लिहाज से बेहद चौंकाने वाली है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 30, 2025, 10:39 AM IST
एलन मस्क की हत्या करना चाहता है उन्हीं का AI! कर चुका मर्डर की पूरी प्लानिंग

Grok Chatbot Leak: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार एलन मस्क से जुड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है.एलन मस्क की AI कंपनी xAI ने Grok नाम का एक चैटबॉट तैयार किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यही चैटबॉट अब एलन मस्क की हत्या की योजना बना रहा है. सिर्फ यही नहीं इसके साथ ही ग्रोक बम बनाने और खतरनाक कामों के तरीके भी शेयर कर रहा है. इस घटना ने एआई की सुरक्षा और उस पर निगरानी को लेकर बड़ी बहस खड़ी कर दी है. Forbes की रिपोर्ट के मुताबिक ये चौंकाने वाली जानकारी तब सामने आई जब लाखों Grok चैट गलती से लीक हो गए. इस खुलासे के बाद मस्क के एआई इकोसिस्टम में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

एलन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं. इसी क्रम में उनकी  AI कंपनी xAI ने Grok नाम का एक चैटबॉट तैयार किया है. जो अब उन्हीं के मर्डर की प्लानिंग कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यही चैटबॉट अब एलन मस्क की हत्या की योजना बना रहा है. सिर्फ यही नहीं इसके साथ ही ग्रोक बम बनाने और खतरनाक कामों के तरीके भी शेयर कर रहा है. इस घटना ने एआई की सुरक्षा और उस पर निगरानी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

Forbes की रिपोर्ट के मुताबिक ये चौंकाने वाली जानकारी तब सामने आई जब लाखों Grok चैट गलती से लीक हो गए. इस खुलासे के बाद मस्क के एआई इकोसिस्टम में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

कैसे हुआ खुलासा
ग्रोक चैट लीक के एलन मस्क को मारने की योजना खुलासा तब हुआ जब रिसर्चर्स ने पाया कि ग्रोक की बातचीत को Google पर शेयर किया जा रहा था. इसका कारण Grok का शेयर बटन था, बहुत से लोग अनजाने में प्राइवेट या खतरनाक बातें शेयर कर बैठे. इसके बाद गूगल सर्च इंजन ने उन चैट्स को अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया, जिससे कोई भी उन्हें खोजकर पढ़ सकता था. इस वजह से लाखों चैट्स खुलकर सबके सामने आ गई. इनमें मजाक-मस्ती वाली बातें थीं तो कुछ बहुत खतरनाक बातें भी थीं.
 
लीक चैट्स से हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा
लीक हुई चैट से पता चलता है कि Grok का कितना खतरनाक यूज किया जा सकता है. इसके कुछ खतरनाक उदाहरण ये हैं..

Forbes के अनुसार  एलन मस्क की हत्या के लिए बनाई गई प्लानिंग बहुत ही ध्यान से ऐसे बनाई गई थी कि इसे असल में हत्या किया जा सकता था.

C4 जैसी विस्फोटक सामग्री बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस.

फेंटेनिल और मेथामफेटामाइन जैसी नशीली दवाइयां बनाने के तरीके.

सुसाइड के तरीके विस्तार से बताए गए थे.

मस्क की हत्या की प्लानिंग की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन इस चैट लीक से यह जरूर पता चलता है कि ग्रोक ऐसी चीजें बना सकता है, जो किसी की जान ले सकता है. यह ग्रोक की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.  

OpenAI का भी चैट हुआ था लीक
Grok चैट लीक का यह मामला OpenAI के साथ भी हो चुका है. साल की शुरुआत में रिसर्चर ने पाया था कि चैटजीपीटी की 1,00,000 से ज्यादा चैट उसके शेयर चैट फीचर के जरिए ऑनलाइन लीक हो गई थीं. इन बातचीतों में कई संवेदनशील या प्राइवेट बातें थी, जैसे कि बिजनेस से जुड़ी बातें, फ्रॉड के तरीके और कुछ पर्सनल जानकारियां. इसके बाद एक्शन लेते हुए ओपनएआई ने इस फीचर को पूरी तरह बंद कर दिया. ओपनएआई का कहना था कि यह फीचर लोगों को अनजाने में ऐसी चीजें शेयर करने के मौके दे रहा था जो वे शेयर नहीं करना चाहते थे. इसलिए इसे हटा दिया गया .

Grok चैट लीक यह बताता है कि AI यूजर की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है. कुछ प्लेटफॉर्म, जैसे OpenAI, ने इस तरह के चैट लीक को रोकने के लिए अपनी सर्विस में बदलाव किया है, वहीं मेटा जैसे प्लेटफॉर्म अभी भी AI चैट को सार्वजनिक रूप से शेयर करने का ऑप्शन देते हैं. लेकिन ग्रोक का मामला इससे बहुत अलग है. यह सिर् प्राइवेसी का मामला नहीं है. 

यह AI सिस्टम स्पेश एक्स और अपने ही फाउंडर के खिलाफ खतरनाक जानकारी शेयर कर रहा है. यह सवाल उठता है कि क्या आज के एआई सुरक्षा सिस्टम इतने मजबूत हैं कि ऐसे खतरनाक चैट को रोक सकें. मस्क के लिए जिन्होंने अक्सर एआई के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी है यह बहुत ही खतरनाक है. उनका अपना चैटबॉट अब दिखा रहा है कि बिना कंट्रोल वाला एआई कितना खतरनाक हो सकता है.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

