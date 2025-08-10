Elon Musk का मास्कस्ट्रोक; Grok बोलेगा अब ब्रांड्स की भाषा! कमाई का ये नया प्लान कर देगा लोगों को परेशान

Grok इस समय आम लोगों के फेवरेट AI टूल्स में से एक बन गया है. हालांकि, अब एक ऐसी खबर आई है जो Grok के यूजर्स को थोड़ा नाराज कर सकती है. बताया जा रहा है कि हाल ही में Elon Musk ने अपने इस AI चैटबॉट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. बताया जा रहा है कि अब Grok में चैट्स के बीच में विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी ने यह फैसला x यानी ट्वीटर के जरिए कमाई बढ़ाने के लिहाज से लिया है. मस्क का कहना है कि X की पैरेंट कंपनी xAI की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ टारगेटेड ऐड को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा.

विज्ञापन दिखाएगी कंपनी

एक स्पेसेस डिस्कशन में एलन मस्क ने कहा कि Grok के जवाब और सजेशन्स के साथ उनकी कंपनी विज्ञापन दिखाने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि AI चैटबॉट के जरिए कमाई हो सके. मस्क का कहना है कि अब तक सिर्फ xAI के जरिए चैटबॉट को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया है जब इसकी कमाई पर भी फोकस किया जाए. ऐसे में कंपनी को इसके महंगे GPU का खर्च उठाने में भी थोड़ी मदद मिल पाएगी और Grok को चलाने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा.

नहीं बताया पूरा प्लान

मस्क ने बताया कि जब भी कोई यूजर Grok से खास तरह का सवाल करेगा तो जवाब के साथ-साथ उसे विज्ञापन भी सुझाव के तौर पर देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, इसे लेकर मस्क की पूरी रणनीति क्या है इसका फिलहाल उन्होंने खुलासा नहीं किया है. ऐसे में आने वाला वक्त ही बताएगा कि विज्ञापन जुड़ने के बाद Grok किस तरह से काम करेगा और लोग कितना इसे बर्दाश्त कर पाएंगे.

दिख सकती है कमाई में बढ़त

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने जब ट्वीटर को खरीदकर इसे प्राइवेट कर दिया तभी से ऐड इनकम लगातार कम होती जा रही है. इसी को देखते हुए कंपनी कुछ इस तरह के बड़े कदम उठा रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो X की ऐड सेल्स में अब 17.5 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिससे इसकी कमाई 1.31 बिलियन डॉलर यानी लगभघ 11,490 करोड़ रुपये तक जा सकती है.

लॉन्च हुई नई सर्विस

बता दें कि कुछ वक्त पहले ही Grok Imagine नाम से वीडियो और फोटोज बनाने की सर्विस लॉन्च की गई है. हालांकि, इसे फिलहाल अमेरिकी यूजर्स के लिए फ्री रखा गया है. इसे App Store और Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है, इसे भी Grok से जोड़ा गया है.

FAQ

Q1. Grok में विज्ञापन क्यों जोड़े जा रहे हैं?

Ans. Elon Musk ने बताया कि Grok में विज्ञापन जोड़ने का मकसद कमाई बढ़ाना है. अब तक xAI सिर्फ चैटबॉट को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहा था, लेकिन अब कंपनी को GPU जैसे महंगे हार्डवेयर खर्चों को पूरा करने के लिए AI से रेवेन्यू जनरेट करना जरूरी लग रहा है.

Q2. क्या हर यूजर को विज्ञापन दिखेंगे?

Ans. मस्क ने कहा कि जब कोई यूजर Grok से खास तरह का सवाल करेगा, तो जवाब के साथ-साथ विज्ञापन भी सुझाव के तौर पर दिख सकते हैं. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह फीचर कब और कैसे लागू होगा या यूजर्स को इसे ऑफ करने का विकल्प मिलेगा या नहीं.

Q3. Grok Imagine क्या है और कौन इस्तेमाल कर सकता है?

Ans. Grok Imagine एक नया फीचर है जो यूजर्स को टेक्स्ट से वीडियो और फोटो बनाने की सुविधा देता है. यह फिलहाल अमेरिकी यूजर्स के लिए फ्री है और App Store व Google Play Store पर उपलब्ध है.