Robots की फौज तैयार कर रहे Elon Musk, होंगे इंसानों से 5 गुना तेज, जानिए क्या है उनका Plan

Oct 24, 2025, 08:59 AM IST
Tesla हमेशा से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जानी जाती रही है, लेकिन अब कंपनी का फोकस एक बिल्कुल नए मिशन पर है. टेस्ला के CEO Elon Musk ने हाल ही में घोषणा की कि कंपनी अब एक विशाल ह्यूमनॉइड रोबोट आर्मी तैयार कर रही है. मस्क के अनुसार, यह प्रोजेक्ट Tesla का अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हो सकता है. कंपनी की क्वार्टरली मीटिंग में मस्क ने बताया कि आने वाले कुछ सालों में 10 लाख (1 मिलियन) Optimus रोबोट्स तैयार किए जा सकते हैं. ये रोबोट्स इंसानों की तरह दिखेंगे और कई तरह के फिजिकल और रिपीटेटिव काम खुद करेंगे.

इलेक्ट्रिक कार से आगे बढ़कर एआई और रोबोटिक्स की दुनिया में कदम
एलन मस्क ने कहा कि यह प्रोजेक्ट Tesla के लॉन्ग-टर्म ग्रोथ प्लान का हिस्सा है. कंपनी अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में भी क्रांति लाना चाहती है. मस्क ने दावा किया कि Optimus रोबोट इंसानों से पांच गुना ज्यादा कुशल (5X More Efficient) काम कर सकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि ये रोबोट Tesla के भविष्य को पूरी तरह बदल देंगे, और यह कंपनी के लिए एक “game-changing moment” साबित होगा.

क्या कर सकेंगे Tesla Optimus रोबोट?
टेस्ला के Optimus रोबोट्स को इंसानों जैसा बनाया जा रहा है- यानि इनका शरीर, आकार और काम करने का तरीका इंसानों से बहुत मिलता-जुलता होगा.

इनका मुख्य काम होगा-
• दोहराए जाने वाले (repetitive) कामों को संभालना
• भारी शारीरिक कार्य करना
• और इंडस्ट्री, हेल्थकेयर और घरों में मदद करना

एलन मस्क ने बताया कि Optimus रोबोट्स को हेल्थ सेक्टर, फैक्ट्री और घरों में तैनात किया जा सकेगा. उन्होंने मज़ाकिया लहजे में कहा- “हम ऐसा रोबोट बना रहे हैं जो एक दिन शायद एक अद्भुत सर्जन (incredible surgeon) भी बन सके.”

Tesla Optimus का इतिहास – 2023 से शुरू हुई थी कहानी
Tesla का Optimus प्रोजेक्ट पहली बार 2023 में सुर्खियों में आया, जब इसका प्रोटोटाइप (prototype) पहली बार Tesla इवेंट में दिखाया गया. तब इस रोबोट ने कुछ सरल सर्विस टास्क्स जैसे चलना, चीज़ें उठाना और इधर-उधर ले जाना जैसे काम किए थे. लेकिन अब Tesla की टीम इस प्रोजेक्ट को AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) की मदद से अगले स्तर पर ले जा रही है. आने वाले समय में Optimus रोबोट्स में ऐसी क्षमताएं होंगी कि वे खुद निर्णय लेकर काम कर सकें, बिल्कुल इंसानों की तरह.

एलन मस्क की चिंता – कंपनी पर कंट्रोल और भविष्य की दिशा
मस्क ने यह भी खुलासा किया कि Tesla में वोटिंग कंट्रोल बनाए रखना उनके लिए जरूरी है क्योंकि यह रोबोट प्रोजेक्ट कंपनी के भविष्य को तय करेगा. उनके मुताबिक, अगर Tesla इस दिशा में आगे बढ़ती है तो यह सिर्फ एक कार कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य की रोबोटिक इंडस्ट्री का लीडर बन जाएगी.

मानव सभ्यता के लिए नई दिशा?
अगर मस्क का यह सपना हकीकत बनता है, तो आने वाले दशक में दुनिया की काम करने की परिभाषा बदल सकती है. Optimus जैसे रोबोट्स इंसानों के कई काम संभाल लेंगे- कारखानों से लेकर अस्पतालों और घरों तक — जिससे मानव जीवन आसान और अधिक कुशल हो जाएगा. हालांकि, कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजगार और नैतिकता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं. लेकिन एलन मस्क का विश्वास है कि यह कदम मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने वाला साबित होगा.

