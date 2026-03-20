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Hindi Newsटेकधरती पर चीन और स्पेस में मेरा राज होगा... AI की जंग पर Elon Musk की बड़ी भविष्यवाणी, जानें ड्रैगन का खौफनाक AI प्लान

'धरती पर चीन और स्पेस में मेरा राज होगा...' AI की जंग पर Elon Musk की बड़ी भविष्यवाणी, जानें ड्रैगन का खौफनाक 'AI प्लान'

Elon Musk on AI Race: टेक दिग्गज एलन मस्क (Elon Musk) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अंतरिक्ष की जंग को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की है, जिसने पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है. मस्क का मानना है कि इस 'डिजिटल और स्पेस वॉर' में जीत किसकी होगी, यह पहले से तय है. आइए समझते हैं क्या है मस्क का यह चौंकाने वाला दावा?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 20, 2026, 07:47 AM IST
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'धरती पर चीन और स्पेस में मेरा राज होगा...' AI की जंग पर Elon Musk की बड़ी भविष्यवाणी, जानें ड्रैगन का खौफनाक 'AI प्लान'

Elon Musk on AI Race: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर दुनिया में जबरदस्त दौड़ चल रही है. इसी बीच दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेक दिग्गज Elon Musk ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसने टेक वर्ल्ड में नई बहस छेड़ दी है. एलन मस्क ने अपने एक X पोस्ट में कहा कि धरती पर AI की रेस में चीन सबसे आगे निकल सकता है, लेकिन स्पेस की लड़ाई में उनकी कंपनी बाजी मार सकती है. उन्होंने चीन और अपनी कंपनी SpaceX को लेकर आने वाले समय की एक अलग तस्वीर पेश की है. मस्क ने AI की रेस में चीन की ताकत को खुलेआम स्वीकार किया है. मस्क का मानना है कि आगे जाकर AI तीन अलग अलग ताकतों के बीच बंटा होगा.

AI की रेस पर क्या बोले मस्क

मस्क ने साफ शब्दों में कहा कि AI की दुनिया में एक ही विजेता नहीं होगा. अलग अलग जगहों पर अलग ताकतें हावी रहेंगी. उनका मानना है कि पूरी दुनिया के स्तर पर चीन की पकड़ सबसे मजबूत हो सकती है. यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी तक इस रेस में अमेरिका की कंपनियों को सबसे आगे माना जाता रहा है.

चीन क्यों दिख रहा मजबूत

आपको बता दें कि चीन पिछले कुछ सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई नई टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है. अभी तक चीन ने AI डेटा और ऑटोमेशन में बड़ा निवेश किया है. वहां सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर बड़े स्तर पर रिसर्च कर रही हैं. यही वजह है कि अब कई एक्सपर्ट भी मानने लगे हैं कि आने वाले समय में चीन इस क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है.

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अमेरिका और टेक कंपनियों की स्थिति

मस्क ने यह भी इशारा किया कि अमेरिका की बड़ी कंपनियां अभी भी पीछे नहीं हैं. वे लगातार नए AI मॉडल और टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं. लेकिन अब मुकाबला सिर्फ कंपनियों के बीच नहीं, बल्कि देशों के बीच बन गया है. यही कारण है कि AI को लेकर एक तरह की वैश्विक रेस देखने को मिल रही है.

'ग्रोक' (Grok) बनाम दुनिया

मस्क ने अपनी खुद की एआई कंपनी xAI और उसके चैटबॉट 'ग्रोक' का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा एआई बना रहे हैं जो सच के साथ काम करे. जिससे वह इंसानी सभ्यता के लिए खतरा न बने.

चीन से क्यों डर रहे हैं मस्क?

चीन ने हाल ही में Yuan 3.0 जैसा 'ट्रिलियन पैरामीटर' वाला एआई मॉडल लॉन्च किया है. मस्क का मानना है कि चीन जिस रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर और ओपन सोर्स एआई पर काम कर रहा है, वह उसे पूरी पृथ्वी पर नंबर 1 बना देगा. मस्क ने चेतावनी दी कि धरती पर एआई के लिए सबसे बड़ी बाधा चिप्स (Chips) नहीं, बल्कि बिजली (Energy) होगी.

स्पेस में अलग होगी कहानी

जहां धरती पर मस्क ने चीन को आगे बताया, वहीं स्पेस के मामले में उन्होंने अपनी कंपनी पर भरोसा जताया. उनका मानना है कि आने वाले समय में AI का इस्तेमाल स्पेस मिशनों और सैटेलाइट सिस्टम में तेजी से बढ़ेगा. इस क्षेत्र में उनकी कंपनी पहले से ही मजबूत स्थिति में है, इसलिए यहां उन्हें बढ़त मिलने की उम्मीद है.

बयान के बाद क्यों बढ़ी चर्चा

मस्क का यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया और टेक वर्ल्ड में चर्चा तेज हो गई है. कुछ लोग इसे हकीकत के करीब मान रहे हैं, तो कुछ इसे सिर्फ एक राय बता रहे हैं. लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने AI की दौड़ को लेकर लोगों की सोच को जरूर झकझोर दिया है.

आने वाले समय की तस्वीर

AI अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रह गया है, बल्कि यह देशों की ताकत और आने वाले समय से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है. चीन, अमेरिका और दुनिया की बड़ी कंपनियां इस रेस में पूरी ताकत झोंक रही हैं. भारत भी इस रेस में तेजी से अपने आप को स्थापित कर रहा है. ऐसे में आने वाले सालों में यह मुकाबला और तेज होगा. अब देखना यह है कि मस्क की यह भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है और आखिर AI की दुनिया में असली बाजी कौन मारता है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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