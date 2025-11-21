Advertisement
पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी... नौकरी होगी सिर्फ शौक के लिए! Elon Musk ने कह डाली मिडिल क्लास के मन की बात

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 21, 2025, 10:32 AM IST
पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी... नौकरी होगी सिर्फ शौक के लिए! Elon Musk ने कह डाली मिडिल क्लास के मन की बात

अरबपति एलन मस्क ने एक ऐसी एआई-चालित दुनिया की कल्पना पेश की है जिसमें पैसे का महत्व खत्म हो जाएगा और नौकरी करना केवल एक विकल्प बनकर रह जाएगा. फ़ॉक्स बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क का यह भविष्य उनके मौजूदा प्रोजेक्ट्स- जैसे xAI, Tesla Bot, स्पेस-बेस्ड सोलर पावर और Grokipedia पर आधारित है. मस्क का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमनॉइड रोबोट इतने प्रोडक्टिव हो जाएंगे कि लोगों को जीवन चलाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

मस्क का दावा: पैसा खत्म, गरीबी खत्म, काम सिर्फ शौक
मस्क ने कहा कि जब एआई और रोबोट का उत्पादन स्तर बहुत तेज होगा, तो पैसे का महत्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा. उनका कहना है कि ज्यादातर नौकरियां शौक बन जाएंगी और दुनिया में गरीबी जैसी समस्या ही नहीं रहेगी. यह बयान उन्होंने Nvidia के CEO जेंसन हुआंग के साथ बातचीत के दौरान दिया, जिसके बाद यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. खासकर टेक कम्युनिटी में मस्क की इस भविष्यवाणी ने काफी उत्साह पैदा किया.

काम होगा ‘ऑप्शनल’: मस्क का दो दशक का टाइमफ्रेम
मस्क ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बदलाव तुरंत नहीं आएगा, लेकिन अगले 10 से 20 सालों में यह बड़ा ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि भविष्य में हर व्यक्ति के पास ‘यूनिवर्सल हाई इनकम’ होगी, जिसके चलते काम करना मजबूरी नहीं रहेगा. यह बात उन्होंने अक्टूबर में भी कही थी. वॉशिंगटन डीसी में US-Saudi Investment Forum के दौरान मस्क ने दोहराया कि बिजली और संसाधन जैसी चीजें तो सीमित रहेंगी, लेकिन मुद्रा का महत्व खत्म हो जाएगा.

मस्क का उदाहरण: काम उतना ही वैकल्पिक जितना घर में सब्जी उगाना
मस्क ने कहा कि जब रोबोट दुनिया की लगभग पूरी मेहनत करेंगे, तब इंसान के लिए नौकरी करना वैसा ही होगा जैसे घर में सब्जी उगाना- करना चाहें तो करें, नहीं तो बाजार से खरीद लें. लोग काम आवश्यकता नहीं, बल्कि अपनी पसंद के आधार पर करेंगे. मस्क के अनुसार, भविष्य में नौकरी करना किसी खेल या वीडियो गेम की तरह होगा- एक एक्टिविटी जिसे आप केवल अपनी रुचि के लिए करेंगे.

AI और रोबोटिक्स कैसे खत्म करेंगे गरीबी
मस्क ने कहा कि दुनिया भर में कई संगठनों ने गरीबी मिटाने की कोशिश की है, लेकिन नतीजे सीमित रहे हैं. उनके अनुसार, एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट्स पहली बार असल में गरीबी को खत्म करने की क्षमता रखते हैं. क्योंकि जब रोबोट उत्पादन को सस्ता और तेज बना देंगे, तब बुनियादी चीजें इतनी सस्ती हो जाएंगी कि कोई आर्थिक संकट नहीं बचेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि टेस्ला अकेली ऐसी कंपनी नहीं होगी. कई कंपनियां ह्यूमनॉइड रोबोट बनाएंगी, और यही टेक्नोलॉजी दुनिया को अमीर बनाएगी.

मस्क की सोच: अमीरी का एकमात्र रास्ता AI और रोबोटिक्स
मस्क का अंतिम निष्कर्ष यह है कि दुनिया में सभी लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का सिर्फ एक तरीका है- एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी. उनके अनुसार, जैसे-जैसे ये सिस्टम विकसित होंगे, मानव जीवन में आर्थिक संघर्ष पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इंसानों के पास काम करने या न करने की पूरी स्वतंत्रता होगी. उनका दावा है कि आने वाले सालों में यह बदलाव बहुत तेजी से स्पष्ट होने लगेगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

