'2036 में बेकार हो जाएगा पैसा!' एलन मस्क की इस भविष्यवाणी ने पूरी दुनिया को चौंकाया, जानें क्या है वजह

दुनिया के सबसे अमीर और बेबाक उद्योगपति एलन मस्क ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. मस्क का मानना है कि आने वाले महज 10 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी. उनका दावा है कि साल 2036 तक पैसे की कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी. आइए जानते हैं कि मस्क ऐसा क्यों मानते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कैसे हमारी दुनिया को बदलने वाला है.
टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क के अनुसार पैसे की कीमत तभी तक है जब तक बाजार में सामान और सेवाओं की कमी है. अगर AI और रोबोट्स मिलकर इतना उत्पादन कर दें जो इंसान सोच भी नहीं सकता, तो हर चीज बेहद आसानी से और भरपूर मात्रा में उपलब्ध होगी. जब हर सामान और सर्विस मुफ्त या बेहद सस्ती मिलेगी, तो इंसानों को पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इसी वजह से मस्क का कहना है कि 2036 तक मनी सिस्टम प्रासंगिक नहीं रहेगा.
आमतौर पर माना जाता है कि भविष्य में महंगाई यानी इन्फ्लेशन सबसे बड़ी समस्या होगी. लेकिन मस्क का गणित अलग है. उनका कहना है कि AI की मदद से सामान का उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ेगा कि चीजें सस्ती होती चली जाएंगी. इसे अर्थशास्त्र में डिफ्लेशन कहा जाता है. मस्क का मानना है कि आने वाले समय में महंगाई नहीं बल्कि चीजों की कीमतें लगातार गिरना एक नई आर्थिक चुनौती बनकर सामने आएगा.
इस इंटरव्यू के दौरान जब यह सवाल उठा कि अगर AI की वजह से लोगों की नौकरियां चली गईं तो क्या होगा? इस पर मस्क ने एक दिलचस्प समाधान दिया. उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रेजरी या सरकारों को लोगों को सीधे चेक जारी करने चाहिए यानी बिना काम किए एक तय रकम देनी चाहिए. जब उनसे पूछा गया कि इससे महंगाई बढ़ेगी, तो मस्क ने साफ कहा कि जब सामान का उत्पादन अभूतपूर्व रूप से बढ़ेगा तो नए पैसे छापने से महंगाई नहीं बढ़ेगी.
भविष्य की इतनी खूबसूरत तस्वीर दिखाने के बावजूद मस्क खुद AI को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं. उन्होंने माना कि AI को लेकर उनका मन रोज बदलता है. कभी उन्हें इससे बहुत उम्मीद और खुशी महसूस होती है, तो कभी बेहद डर लगता है. वे मानते हैं कि यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि इंसानों के लिए बड़ा खतरा भी बन सकती है.
मस्क ने यह भविष्यवाणी भी की है कि अगले 5 सालों के भीतर AI दुनिया के सभी इंसानों की कुल बुद्धिमत्ता से भी ज्यादा तेज और समझदार हो जाएगा. उनका कहना है कि अब AI के विकास को रोकना नामुमकिन है. इसलिए अब बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि AI को रोकें या नहीं, बल्कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि इसे सुरक्षित कैसे बनाया जाए ताकि यह मानव जाति का विनाश न करे बल्कि फायदा पहुंचाए.