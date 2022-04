Elon Musk ने लिया बड़ा फैसला! Twitter के बोर्ड में शामिल होने से किया इनकार, जानें सबकुछ

नई दिल्ली. कुछ दिनों पहले ये सूचना सामने आई थी कि Twitter के सीईओ, Parag Agarwal ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और Tesla के सीईओ, Elon Musk को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बोर्ड में एक सीट ऑफर की है. आपको बता दें कि अब आधिकारिक तौर पर यह पता चला है कि Elon Musk ने ट्विटर के बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया है. आइए इस फैसला के पीछे के कारण के बारे में जानते हैं और यह भी पता करते हैं कि इसपर Parag Aggarwal ने क्या कहा है..

11 अप्रैल को Twitter के सीईओ, पराग अग्रवाल ने ट्वीट करके ये सूचना दी है कि Elon Musk अब Twitter के बोर्ड में शामिल नहीं हो रहे हैं. दोनों सीईओ के बीच कई सारे डिस्कशन हुए लेकिन Elon Musk का यह मानना है कि उनका केवल एक स्टेकहोल्डर होना ही बेहतर है और बोर्ड में शामिल न होना, सभी के लिए अच्छा साबित होगा.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022